La Liga MX comunicó el viernes que no había riesgo al celebrar la jornada 10 del Clausura 2020 a puertas abiertas porque México estaba en fase 1 de la prevención y control del Covid-19. Bastaban las medidas básicas de precaución de lavado continuo de manos, usar alcohol en gel, desinfectar superficies, entre otras. Ese día había 26 casos confirmados de personas contagiadas.

Pero tras dos juegos disputados el viernes, el sábado hubo futbol sin público y el domingo comunicaron que se suspenden todos los partidos por la contingencia del coronavirus. Los contagiados ya ascendían a 53, es decir, casi 204% de incremento en dos días. Hasta el miércoles por la noche se habían confirmado 118.

“Tenemos evidencia de que estamos en la fase 1, pero ya se está moviendo progresivamente hacia la seriedad que tomaría la fase 2, como cancelar clases, partidos de futbol a puerta cerrada. Creo que vamos bastante a tiempo, a lo mejor hasta un poquito adelantados, creo que se van escalando poco a poco de manera adecuada”, explica Juan Luis Mosqueda Gómez, especialista en infectología en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en León, Guanajuato.

Las primeras medidas en la Liga MX fueron evitar el saludo entre jugadores, árbitros y niños que participan en la ceremonia previa al inicio de los partidos, pero al ser un deporte de contacto y estas prevenciones resultan insuficientes.

“El sólo limitar el saludo al inicio de un partido de futbol no es suficiente prevención para un deportista. Las medidas de prevención se escalan, hay partidos de futbol a puerta cerrada, llega el momento en que no haya partidos de futbol porque lo que tienes que evitar es el contacto de una persona con la otra y estos son deportes de contacto. Es un escalamiento, el fin de semana vimos partidos a puerta cerrada, hoy no va a haber porque es contacto frecuente”, agrega el infectólogo con 15 años de experiencia.

¿Qué tanto ayuda adelantar las medidas de fase 2 mientras se está en la primera etapa?

“Ayuda cuando ya se está transmitiendo en la comunidad. Por ejemplo, piensa en una escuela común, ¿cuántos alumnos pensamos que están infectados? Yo diría que cero. ¿Qué lograste con cancelar las clases? Yo diría que nada, pero conforme vaya incrementándose el tema, el beneficio de la estrategia va a ser mayor, por eso decía yo que vamos un poquito adelante. Son estrategias muy buenas, pero el verdadero beneficio se ve cuando ya la transmisión está intensa porque va limitando el contacto de las personas. ¿Por qué digo que quizás vamos un poquito adelante? Eso de que no haya clases implica problemas para las familias y si esto se prolonga dos, tres meses, vamos a decir que arrancamos antes de tiempo, pero es imposible saberlo”, detalla Mosqueda Gómez.

Además del futbol, el beisbol y el basquetbol también suspendieron sus actividades. ¿Que se suspendan los juegos es una buena medida, aunque haya eventos masivos que no se hayan cancelado, como el Vive Latino?

“No es tan relevante porque yo podría asumir, por cómo se está comportando el virus, que de la gente que fue ahí, nadie estaba infectado, pero conforme pasen los días la probabilidad de que alguien vaya infectado irá incrementando y ya no hay que arriesgar. Es una cuestión de probabilidades.

Yo diría que ahorita no va a pasar nada por un evento como ése porque las probabilidades de que llegara alguien infectado son muy bajas. Es mucho más allá de las decisiones de las autoridades, el llamado a la población, el problema relevante es que, si hay un concierto como ése, una persona está enferma y se le ocurrió ir a al concierto, es como una falta de sentido común”, agrega Juan Luis Mosqueda.

Dado que la industria del deporte en México no puede generar su principal contenido, los juegos en vivo, ¿puede dejar algo positivo esta crisis sanitaria a las instituciones deportiva? Miriam Ortiz, fundadora y CEO de la agencia de marketing deportivo Extreme PR en México, considera que “se abre una gran ventana para la creatividad, sobre todo a través de redes sociales. Creo que el entretenimiento digital es más importante que nunca en estos días, así como reportar las cosas positivas que están pasando en el mundo del deporte. Hay que buscar lo bueno de entre tantas malas noticias que hay hoy en día”.

Generaciones de contagio

Primera generación: contagio en el extranjero

Segunda generación: contagió a través de la primera generación

Tercera generación: contagiados sin relación con las dos primeras generaciones

Tasa de contagio (R0)

Actividades cotidianas (trasporte público): un enfermo contagia a 2.5 personas

Espacios cerrados: Un contagiado infecta a 45.5 personas por hora,

Evento masivo en espacio cerrado: Estadísticamente el contacto con otras personas es de por lo menos 115 personas directamente.

Fuente: Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas

[email protected]