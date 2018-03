Los dos equipos finalistas del torneo tienen el respaldo de empresas trasnacionales de impacto internacional. El Economista presenta algunas similitudes de las políticas de las compañías con sus respectivos clubes.

Cemex se ha posicionado como una de las cementeras más importantes del mundo y sus Tigres tienen a una de las 10 plantillas más valiosas de todo el continente. Televisa refleja en las Águilas su política de austeridad

La política de hacer de Tigres el más poderoso

El último mensaje en Twitter de Lorenzo H. Zambrano dedicado a Tigres se publicó cuatro minutos después de que ganó el título de la Copa MX ante Alebrijes, en abril del 2014.

El empresario mexicano era asiduo a compartir lecciones de liderazgo en 140 caracteres, noticias bursátiles relacionadas con Cemex donde fungió como director general y presidente del consejo de administración , publicaba fotos de lugares paradisíacos o fomentaba el gusto por la lectura, en especial de Gabriel García Márquez; aunque si la ocasión lo ameritaba no dudaba en mostrar su afición por el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el cual estaba bajo resguardo de su compañía desde 1996 a través de Sinergia Deportiva, la división deportiva que tiene a Tigres como el club mexicano más valioso de la Liga MX y el de mayor inversión en fichajes de los última década.

Cemex es según Forbes la sexta compañía mexicana con mayores ingresos en el mundo. Tigres es el décimo club con mayor cotización en su plantilla de jugadores de toda América. En resumidas cuentas, son poderosos y conocidos a nivel internacional.

Cuando uno quiere globalizar una empresa, especialmente cuando es de un país en desarrollo como México, realmente se necesita aplicar técnicas de gestión más avanzadas para hacer las cosas mejor , esa era la filosofía corporativa de Lorenzo Zambrano. La empresa que bajo su gestión emprendió la conquista mundial, la internacionalización de la marca hasta convertir a Cemex en la tercera cementera más grande del mundo.

¿Cómo pasar de ser una empresa regional, a nacional y después internacional? Las respuestas las tienen Cemex en la inversión, en la diversificación de su negocio de cemento a distribución y que aplicó el mismo modelo a Tigres.

El equipo regiomontano tiene 13 futbolistas extranjeros, dos elementos por encima de la media de la Liga MX. Para conformar el plantel actual, Sinergia Deportiva desembolsó 49 millones de dólares en refuerzos y en cinco años han llegado a 10 finales, la mayor producción de su historia. Nadie ha gastado tanto dinero en fichajes en México en la última década que los felinos del norte de acuerdo con la base de datos de El Economista

Todo tiene un mismo origen, el llamado Cemex Way, según los especialistas en gestión empresarial, un sistema que apostaba al largo plazo, a la adquisición de empresas para diversificar el negocio, aunque a últimas fechas ha decidido desinvertir a partir del 2009.

En el plano deportivo, el contrato firmado hace 20 años tiene duración hasta el 2026, aunque con una revisión de la gestión de Tigres cada década. Por ejemplo, Alejandro Rodríguez, presidente de la institución, anunció las intenciones de Sinergia Deportiva de renovar el vínculo con el club por 30 años, un plan a futuro que contempla la construcción del nuevo estadio de los felinos.

Aunque por contrato se estipula que los Tigres no pueden dejar de jugar en el estadio Universitario, una nueva negociación podría darle un nuevo inmueble a los felinos, con un costo aproximado de 500 millones de dólares y que catapultaría al primer lugar de los equipos de futbol más valiosos del continente, con 595.9 millones de dólares.

Las Águilas y la política de austeridad

América buscará su décimo tercer título de Liga, logro que lo mantendría como el club más grande, gracias al sello que le ha dado Televisa al club del que es dueño. Bajo las políticas con las que se rige la máxima televisora de habla hispana en el mundo, la familia Azcárraga ha logrado llevar a las Águilas a marcar la pauta dentro del futbol mexicano.

De acuerdo con el ensayo Televisa, el gigante de los medios en México , la empresa propiedad de Emilio Azcárraga Jean posee 68% de las concesiones en televisión abierta, mientras que de 100% de la audiencia total, Televisa tiene en su poder 70 por ciento.

Las cifras anteriores no son nada lejanas a lo que Azcárraga ha logrado con el club de sus amores. De acuerdo con información revelada por Consulta Mitofsky, en el 2015 el cuadro azulgrana repitió por tercer año consecutivo como el conjunto mexicano con mayor número de seguidores, con 24.5%, que representan 29.4 millones de personas sobre los 120 de la población total.

Pero también algo ha ocurrido en los últimos años y el América ha sido parte de la nueva política de Televisa: la austeridad.

La empresa no la está pasando nada bien. Televisa reportó en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores que en este periodo sus ganancias se redujeron 84% con respecto al mismo periodo del año pasado. En el trimestre la mayor televisora mexicana registró utilidades por mil 62 millones de pesos, mientras que el año pasado obtuvo 6 mil 546 millones de pesos.

Las ventas de Televisa también cayeron 6.5% para pasar de 23 mil 722 millones de pesos a 22 mil 256 millones de pesos el año pasado.

Pero si hay una buena noticia es el América. Bajo la dirección deportiva de Ricardo Peláez, el equipo de los Millonetas (como se les conocía entre los 60 y 70 del siglo anterior), ha sido protagonista. Tenemos que cuidar el dinero, tenemos un presupuesto establecido que no podemos superar , dijo el directivo. Y es verdad, Televisa no la pasa bien y este año el llamado club más engreído tuvo una fiesta de Centenario poco atractiva. No hubo un fichaje estelar, un evento grande, un partido contra un club importante. Nada.

En la época reciente, de la mano de Ricardo Peláez, su presidente deportivo, ha encontrado estabilidad y el camino para ser siempre protagonista, condición que se ve reflejada con la cuarta final de Liga en cinco años de gestión. La política de renovación y de austeridad ha hecho que haya reducción en el costo de las producciones televisivas.

No es un secreto que los artistas que firma con exclusividad la televisora de San Ángel cuentan con los mejores sueldos del medio en México. De acuerdo con cifras reveladas por la misma televisora en este mismo 2016, actores como Victoria Rufo y Fernando Colunga, por quienes han pagado por su imagen y talento, reciben 100,000 y 85,000 dólares mensuales mientras se encuentren en grabación.

En lo que respecta al futbol, en las Águilas existen tres elementos dentro del top cinco de los jugadores mejor pagados en la Liga MX. Oribe Peralta se embolsa 2.5 millones de billetes verdes por año. Detrás del seleccionado mexicano, en el sitio tres, aparece Carlos Darwin Quintero, 1.8 millones; y Rubens Sambueza, con 1.4 millones.