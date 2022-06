Golden State tiene una dinastía de récords y estrellas, pero Boston tiene tesón, madurez y lecciones para los equipos de la NBA, que piensan que gastar plata en nóminas y cubrir el déficit año tras año, es una práctica sostenible para disputar finales.

Es la oportunidad de los Celtics de retribuir a la afición que tiñó de verde la temporada 2008, cuando ganaron su último título ante Los Ángeles Lakers y Paul Pierce fue nombrado el Jugador Más Valioso de las Finales.

Le toca al rival en turno, los Warriors, mirar hacia el gigante del Este, el equipo más laureado de la NBA, con 17 títulos, los mismos que tienen los Lakers en el Oeste. Esta campaña, Boston se abrió camino desde el fondo, pues a principios de año, era impensable verlos como finalistas. Se levantaron, se cansaron de perder, se reordenaron bajo la guía del debutante coach Ime Udoka, y así, derrotaron a los Bucks de Giannis Antetokounmpo y al Heat de Jimmy Butler.

“Boston ha demostrado un gran tesón este año, es compacto, curtido y puro.Tiene la mejor marca fuera de casa en playoffs y no perdió partidos consecutivos.Venció a Bucks y a la cabeza de serie, Miami.Es un equipo que no se intimida, no se le cae el mentón si van abajo en el marcador, si están en desventaja seguirán peleando, han demostrado calidad.Al Horford es crucial, Marcus Smart es baluarte.El gran cambio vino de la juventud.Con los Celtics hemos visto el proceso cuando un jugador madura y practica la introspección.Boston ha sido el mejor equipo de la NBA en cuanto a defensiva, ofensiva”, explica a El Economista, Álvaro Martín, cronista con experiencia de 30 años de partidos de NBA y NFL, autor de @RitmoNBA y @RitmoNFL." target="_top">“Boston ha demostrado un gran tesón este año, es compacto, curtido y puro.Tiene la mejor marca fuera de casa en playoffs y no perdió partidos consecutivos.Venció a Bucks y a la cabeza de serie, Miami.Es un equipo que no se intimida, no se le cae el mentón si van abajo en el marcador, si están en desventaja seguirán peleando, han demostrado calidad.Al Horford es crucial, Marcus Smart es baluarte.El gran cambio vino de la juventud.Con los Celtics hemos visto el proceso cuando un jugador madura y practica la introspección.Boston ha sido el mejor equipo de la NBA en cuanto a defensiva, ofensiva”, explica a El Economista, Álvaro Martín, cronista con experiencia de 30 años de partidos de NBA y NFL, autor de @RitmoNBA y @RitmoNFL.

