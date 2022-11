Celta de Vigo en México: interés por jugadores y amistosos

El calendario del futbol en año mundialista permitió a los directivos del Celta de Vigo su gira de negocios y México fue escala después de Nueva York.

La razón principal de la visita en nuestro país es la promoción de la marca del club, la celebración de los 100 años y el diálogo con clubes mexicanos para agendar partidos amistosos. La visita fue encabezada por el presidente Carlos Mouriño; Carlos Salvador, Director Comercial y Marco Rocha, Director de Comunicación y Contenidos.

“Hacemos tantas visitas como podamos en México, lo que pasa es que ahora, el calendario deportivo como el de eventos empresariales ha sido complicado. Es el año del centenario del Celta y desde hace casi un mes estamos en gira de negocios. Venimos de Nueva York, donde presenciamos la organización de un juego de los Nets de Brooklyn, estaremos un ratito en México y la semana que viene vamos a Egipto, Emiratos Árabes Unidos, luego a Dubai, los tres mercados estratégicos donde tenemos los mayores socios y fans. También queremos mostrar el proyecto Galicia Sports 360 Factoría do Deporte Galego”, dijo Carlos Salvador, Director Comercial del club a El Economista.

El proyecto Galicia es la mayor inversión en obra privada que hace el club de 70 millones de euros y abarca diferentes líneas como laboratorios de investigación, turismo deportivo, medicina, instalaciones de práctica.

En cuanto a la visita en México, el presidente Carlos Mouriño dijo que están abiertos a negociar partidos amistosos, como el que tuvieron con los Pumas en CU durante el Apertura 2022. México les representa el país donde más seguidores tienen y donde el club es uno de los más queridos de LaLiga después de un Real Madrid o Barcelona.

“Por nosotros no queda, sería extraordinario. Estábamos armando partidos con equipos mexicanos en Estados Unidos porque eso nos une. Nos encantan ese tipo de encuentros, son emotivos en lo deportivo, en lo sentimental”.

El interés por los jugadores mexicanos y en particular, por Orbelín Pineda es latente. Sin embargo, destacó que los valores en el mercado son altos.

“Tenemos 80 millones (de euros) en gastos y podemos gastar en plantilla un 60 por ciento y lo tenemos todo gastado. Tenemos que acertar en todo lo que hagamos, si no acertamos en jugadores, podríamos descender. Jugadores extraordinarios está sobrado en México, pero el mercado mexicano está desfasado y eso dificulta los fichajes”.

El presidente no cerró la puerta a un regreso de Orbelín Pineda el próximo verano, pues considera que encaja mejor con el estilo de juego del entrenador Carlos Carvalhal. El mexicano salió al AEK de Atenas en préstamo.

"No cuajó en el sistema (del Chacho Coudet, ex entrenador), pero en el equipo claro que tiene cabida. En Celta no lo hemos dejado ir, tiene contrato con nosotros y lo tiene porque sabemos que tiene potencial, creo que nos puede dar mucho. Ahora tiene contrato y como Celta no lo hubiéramos dejado ir. Creemos en él y pensamos que tiene un potencial tremendo. No tenemos incertidumbre de lo que puede dar y estamos seguros que lo va a dar con nosotros", mencionó Mouriño.

