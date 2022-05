Aunque se encuentre disputando un torneo de golf desde las instalaciones del complejo Bosque Real, en el Estado de México, Saúl "Canelo" Álvarez no deja de pensar en box. En la apertura de su primer torneo golfístico, "No Golf, No Life", habló sobre lo que será su tercer enfrentamiento contra Gennady Golovkin en septiembre de este año.

El boxeador jalisciense señaló que se trata de la primera defensa de sus coronas como campeón absoluto de peso súper mediano tanto por cuenta del Consejo Mundial de Box (CMB), la Asociación (AMB), la Organización (OMB) y la Federación Internacional (FIB), las cuales pondrá a prueba contra Gennady Golovkin el próximo sábado 17 de septiembre, aunque sin especificar la sede.

“Lo seguro es que regresamos en septiembre, regresamos lo más pronto posible. Tenemos la fecha de septiembre y en estos días, hoy, mañana, pasado, vamos a negociar la pelea, que obviamente hay que esperar un poquito”, refirió el peleador mexicano, que viene de sufrir apenas la segunda derrota en sus 17 años de trayectoria ante el ruso Dmitry Bivol en Las Vegas.

Para Álvarez es importante respetar el acuerdo que tenía previamente con DAZN y Matchroom, en el que se había hablado de una trilogía de peleas contra el kazajo Golovkin, después de los enfrentamientos que ya tuvieron en 2017 y 2018. Es por ello que piensa en mantener ese compromiso y agendar su segunda pelea de 2022 en septiembre.

“Sí, ya teníamos ese contrato, de seguir con Matchroom y DAZN, entonces tenemos que seguir lo que empezamos y creo que son las dos peleas más importantes ahorita del boxeo: la pelea con Golovkin y la revancha con (Dmitrii) Bivol”.

De confirmarse una nueva pelea ante Golovkin, será el tercer capítulo de la rivalidad entre el mexicano y el kazajo. El saldo ha sido positivo para el "Canelo" tras empatar en la primera, que se celebró en septiembre de 2017, y luego el tapatío ganó por decisión mayoritaria en el segundo enfrentamiento, que se dio en septiembre de 2018.

Como ya es costumbre, "Canelo" planea una segunda pelea del año en septiembre, ya que normalmente inicia su temporada con una pelea en mayo, aunque incluso ha tenido enfrentamientos en febrero. Saúl tuvo su primer combate de este 2022 el 7 de mayo ante Dmitry Bivol y espera redimirse con una victoria frente a Golovkin cuatro meses después.

Por otra parte, la revancha ante Bivol deberá de esperar, a pesar de que el mexicano de inmediato solicitó un segundo enfrentamiento ante el ruso, mismo que fue aceptado por este último; Álvarez no especificó otra fecha de combate, pero podría ser en noviembre o diciembre si concreta la tercera lucha ante Golovkin en septiembre.

El jalisciense llegará a su próxima pelea con un récord de 57 peleas ganas por solo dos empates y dos derrotas, la última de ellas ante Bivol en este año (antes de eso, solo había perdido en 2013). Fue justamente ante Golovkin que registró uno de sus dos empates, mientras que el kazajo actualmente ostenta una marca de 42 ganados, el empate ante "Canelo" y la derrota también contra el mexicano.

En cuanto a victorias por nocaut se encuentran parejos, ya que Saúl Álvarez tiene 39 triunfos de esa forma por 37 de Gennady Golovkin, quien acaba de cumplir 40 años de edad el pasado 8 de abril, mientras que "Canelo" cumplirá 32 este 18 de julio.

Sobre su situación actual luego de la derrota ante Bivol, el pugilista jalisciense recalcó: “Obviamente a nadie le gusta perder, en lo personal soy una persona muy competitiva, que siempre le gusta ganar. A nadie le gusta perder y es un sentimiento muy feo, pero como hombres hay que reconocer, como cuando ganas y te pones feliz, y como hombres hay que tomarlo tal cual. Intentamos subir de peso, ganar otro campeonato en las 175 libras, no se logró y, como lo dije, eso no quiere decir que no lo voy a volver a intentar”.

Por su parte, la más reciente pelea de Gennady Golovkin fue el 9 de abril la Super Arena de Saitama, en Japón, donde derrotó por nocaut técnico al peleador nipón Ryota Murata en la categoría de peso súper mediano, justo en la que ‘Canelo’ es el monarca absoluto de la actualidad. Sin embargo, Golovkin no peleó en todo 2021 y en 2020 solo tuvo una pelea (victoria contra Kamil Szeremeta en Hollywood).

Las declaraciones de "Canelo" Álvarez sobre el tercer episodio contra "GGG" fueron en el marco de la inauguración de su torneo de golf "No Golf, No Life", el primero que organiza en este deporte bajo el apoyo de empresas como Valúe, TV Azteca y el propio Consejo Mundial de Box (CMB).

“Para mí es un honor. Este torneo es para apoyar al talento mexicano, porque en el país tenemos muchísimo. Empezar a ver y sacar talentos para que jueguen internacionalmente y jueguen más campeones en México. En su momento crecí sin apoyo en el deporte y sé lo que se siente no tener apoyo, por lo que quiero brindar en el boxeo o en el golf o en lo que sea para que los niños crezcan”, dijo "Canelo" desde el complejo golfístico del Estado de México.

El multicampeón mundial de boxeo también habló sobre lo que representa el golf para su vida actual: “Llegué a este deporte por unos amigos hace tres años y desde ahí empecé. El golf es muy adictivo, muy bonito y amo jugarlo. Es una parte muy bonita, manejo mucho estrés y es algo que me relaja”.

