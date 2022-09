Canelo: Recuperación antes de revancha contra Bivol

Canelo Álvarez necesita estar fuera del ring hasta por un año al confirmarse que se someterá a una cirugía de la mano izquierda. El campeón mundial del peso súper mediano confesó que la lesión la sufrió antes de su pelea de trilogía con Gennady Golovkin y se remonta a su choque con Caleb Plant el año pasado.

"Comencé a sentirme muy mal, necesito cirugía. Fue muy malo, muy malo. No está roto, es un menisco, es una lesión en la muñeca, no está roto. Son ligamentos, como una lesión en la rodilla o algo así. Me voy a tomar el tiempo que mi cuerpo necesita. El año pasado peleé cuatro veces en 11 meses, por eso. Pero necesito tomarme un poco de tiempo, tal vez mayo, septiembre necesito tomarme mi tiempo".

Cuatro años después de que su encuentro más reciente terminara en una estrecha y disputada victoria de Álvarez (58-2-2, 39 KOs), el campeón mundial de cuatro divisiones dejó pocas dudas sobre este veredicto. La estrella mexicana de 32 años le dio una paliza completa a Golovkin (42-2-1), ahora de 40 años, en los primeros ocho asaltos. Los jueces calificaron cerca para Álvarez: 116-112, 115-113 y 115-113, en gran parte debido a una remontada tardía y enérgica de Golovkin.

Él es un luchador duro, pero me alegro de haber ganado”, dijo Canelo en su entrevista posterior a la pelea.

La primera pelea de la trilogía se disputó el 16 de septiembre de 2017 y fue un empate. Las tarjetas eran 118-110, 113-115 y 114-114. En la segunda pelea, el 15 de septiembre de 2018, Canelo ganó por decisión mayoritaria (114-114, 115-113 y 115-113).

"Todos saben que esta es una pelea de alto nivel, lo mejor para el boxeo. Mírale la cara. Mírame la cara. Es de mucho nivel, porque entrenamos bien, y eso demuestra que hicimos una pelea muy buena, de muy buena calidad”, dijo GGG que peleó en las 168 libras por primera vez en su carrera.

