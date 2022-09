CU no es fortaleza para Pumas; caen ante Cruz Azul

La temporada cuando los Pumas decidieron renovar su visión de fichajes al traer altos perfiles, ha sido poco redituable en resultados. Cruz Azul exhibió con su victoria 2-1 que Ciudad Universitaria es el estadio que más goles en contra suma respecto a los 18 equipos de la Liga MX.

En nueve partidos como local, el equipo azul y oro ha recibido 15 goles en contra y conseguido 10 puntos, además de que tiene siete partidos seguidos recibiendo gol como local tras la derrota ante La Máquina. Como visitantes, Pumas es menos fuerte, pues no han ganado partidos y sólo han acumulado cuatro puntos. Fichar a Dani Alves no ha sido la receta ganadora; la estrella brasileña solo tiene un triunfo en once juegos del Apertura 2022, este fue en la jornada 13 cuando vencieron a Querétaro 4-1.

“Es complicado deportivamente hablando, pero el grupo y los jugadores se brindan, no nos salen las cosas y acá está el responsable, pero nos brindamos al máximo. No salen y es difícil tragar esto, es una noche amarga. Somos profesionales, tenemos pocas excusas y poner la cara en este momento complicado que está muy lejos de lo que prometimos, pues el objetivo era la liguilla, para esto nos pagan, nos quedan dos jornadas y no tenemos otra cosa más que ir a ganar”, dijo el entrenador Andrés Lillini.

Por Cruz Azul, desde que Raúl Gutiérrez tomó el timón, el equipo ha ganado cuatro de seis partidos y se ha marcado gol en cada uno. Sin embargo, es aún la peor defensiva al permitir 33 goles (hasta la jornada 15).

”Desde que empecé a jugar en la colonia, ganarle a los de la calle de junto era esencial. Los Clásicos no se cuentan, se ganan, y hoy nos tocó estar de ese lado, porque nos ha tocado estar en otros escenarios. Hoy el equipo pudo jugar mejor, pero el resultado es lo que nos tiene felices, porque es lo que estábamos buscando. Resistimos defensivamente, que es destacable y el Clásico es nuestro”, dijo ‘el Potro’.

En el partido Cruz Azul definió el triunfo en el primer tiempo, con gol de Rodrigo Huescas al 26', y de Gonzalo Carneiro al 45'. Con esto se puede empezar a soñar con el repechaje. El arquero Jesús Corona registró cuatro intervenciones claves en 11 tiros a gol de Pumas, que puso en la pizarra un gol de Diogo de Oliveira al minuto 65.

