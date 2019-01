Manuel Jiménez encontró su área de oportunidad en los negocios cuando asistió al tianguis de Atencingo, Puebla, a vender la ropa deportiva que sus compañeros de facultad y maestros del colegio no le compraban. En 1986, año en el que se celebraba el Mundial de México 86, cursaba los últimos años de la licenciatura en Contaduría Pública y el primer día que estuvo en el mercado no realizó ninguna venta de sus productos.

“Frente a mí había un puesto de tenis y fue cuando decidí vender ese calzado. Fui a la Ciudad de México y me fiaron seis pares de tenis. Pagué los seis, me dieron 12, después 24 y así, hasta que en 1987 pusimos la primera tienda de artículos deportivos, y desde ahí construimos mis hermanos y yo una cadena de 170 tiendas en 23 estados de la república, trabajando sin descansar. En la última etapa hicimos una negociación con un fondo de inversión y, gracias a eso, me permitió hacerme de recursos y comprar el equipo de mis amores”.

Ese club es Puebla.

El empresario indica que su primera opción para estudiar la licenciatura era la de Derecho, pero desde los 15 años ya practicaba el comercio, actividad que combinaba con la práctica del futbol y los estudios.

“Decidí estudiar contaduría para ser un comerciante preparado y cuando la empresa fue creciendo, estudié un diplomado en alta dirección para tener más habilidades, para ser mejor empresario. Posteriormente, estudié en otra escuela de negocios más especializada, donde adquirí más conocimientos, rodeado de empresarios.

“En mi vida siempre he tratado de aprender y más en este momento. Estoy estudiando la maestría en Futbol y Negocios en la Escuela Johan Cruyff, para ser un directivo, todavía, más preparado”, indica Manuel Jiménez, socio mayoritario de Puebla, junto a Manuel Ruíz y Héctor Álvarez Tostado.

orden en el ámbito deportivo, financiero y administrativo.

En un edificio de reciente construcción, en una de las zonas de mayor plusvalía de Puebla, se encuentran las nuevas oficinas del Club Puebla, donde se encuentran las áreas administrativas del equipo. Desde ahí, se maneja el destino del club.

¿Qué prácticas empresariales, de su experiencia como hombre de negocios, aplica en la administración del equipo de futbol?

Lo que hemos aplicado desde mi llegada es un orden en el ámbito deportivo, en el financiero y administrativo.

Estas instalaciones se hicieron hace algunos meses para satisfacer las necesidades de una institución deportiva como es Puebla. En el ámbito financiero, establecimos orden y estabilidad. Podemos resumir que hemos aplicado dos premisas que la vida me ha enseñado como son: estabilidad y continuidad. Esa es la manera de ver el manejo de esta institución.

Tenemos estabilidad administrativa, con nueva oficinas, y financiera, porque desde que arrancamos este proyecto se les paga puntualmente a jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo. En la cuestión deportiva, todavía los resultados no son los que queremos, pero trabajando con disciplina van a llegar a los resultados.

¿Qué rol juega TV Azteca en Puebla? Porque incluso se llegó a mencionar que ellos eran los dueños.

Es un socio importante. Es quién transmite nuestros partidos, pero tenemos otros socios comerciales. Tenemos una empresa muy importante: la empresa de telecomunicaciones AT&T.

Son grandes patrocinadores y afortunadamente parte de esas habilidades que vas adquiriendo en la vida empresarial vas haciendo buenas negociaciones para atraer a buenos patrocinadores para el equipo.

¿Puebla recibe ingresos por los derechos de transmisión? Porque se ha dicho que los anteriores dueños recibieron un adelanto por el contrato con TV Azteca.

Recibimos ingresos por los derechos de televisión. Si no, imagínense cómo sacamos los compromisos. Son de los ingresos más importantes para el club, pero tenemos más.

¿Qué proyectos han implementado para fortalecer a la franquicia y evitar la inestabilidad en la propiedad de la misma?

Un aspecto importante es la continuidad, los mejores jugadores del equipo continúan. Algunos eran prestados, pero ahora ya son propiedad del club. El cuerpo técnico también ha tenido continuidad y eso es lo que hemos dado a la institución. A través de su desempeño y su buen rendimiento, el valor de sus cartas ha mejorado sustancialmente.

Lo principal es la construcción y fortalecimiento de las fuerzas básicas. Tenemos 19 escuelas en México y Estados Unidos, como en Texas, Denver, New York. Es un gran logro, porque son semilleros que tarde o temprano van a rendir frutos en beneficio de esta institución.

Una institución con recursos limitados como la nuestra tiene que pensar en la creación y el fortalecimiento de las escuelas de iniciación y de sus fuerzas básicas, que tarde o temprano rendirán frutos para el primer equipo.

El 10% del presupuesto del equipo va a las fuerzas básicas. Pero no es un tema solamente de dinero, sino de que se establezca una filosofía, una forma de trabajar, una metodología y elegir gente talentosa. No todo lo hace el dinero.

Estamos apostando al fortalecimiento de las fuerzas básicas, porque incluso eso da más arraigo, más orgullo.