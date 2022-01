Hace poco más de dos meses, el rostro de Matteo Berrettini contaba una historia totalmente opuesta a su presente. El tenista italiano se veía obligado a abandonar las ATP Finals 2021, celebradas por primera vez en su país, por una lesión en su abdomen, que le impidió terminar siquiera su primer partido ante la mirada atónita de su rival, Alexander Zverev.

“No sé qué es. Tengo que averiguar qué es y luego, si no es nada realmente grande, tal vez pueda volver a jugar”, dijo Berrettini al despedirse de las ATP Finals entre lágrimas, pero el tiempo le ha dado una sanación con alegría, al convertirse en uno de los ocho mejores del Australian Open, el primer Grand Slam de 2022.

Berrettini dejó en su camino a dos estadounidenses (Brandon Nakashima y Stefan Kozlov) y a dos españoles (Carlos Alcaraz y Pablo Carreño) para entrar a los cuartos de final de Australia. Después de todo, entró como el sembrado número 7 del mundo y muchos de los ojos están puestos en él, después de un 2021 en el que llegó a su primera final de Grand Slam.

De acuerdo con datos de Mister Only Tennis, Berrettini se convirtió en el primer tenista nacido de 1990 en adelante con presencia en al menos la ronda de cuartos de final de los cuatro majors, aunque, hasta antes del Australian Open 2022, solo dos veces salió victorioso: en el US Open 2019 (semifinalista) y en Wimbledon 2021 (subcampeón).

“Ser el primer italiano en llegar a cuartos de final en el Australian Open significa que estoy haciendo bien las cosas, algo que nunca había creído poder hacer cuando era más joven”, dice el tenista, que cumplirá 26 años en abril y ya es considerado una figura para su país.

El originario de Roma empezó a competir en Grand Slams apenas en 2017 y ostenta su máxima efectividad en Wimbledon con 77%. Tiene cinco títulos en singles y tres subcampeonatos; a pesar de que nunca ha ganado una categoría mayor a un ATP 500, empieza a acaparar los reflectores de una Next Gen que solo se ha enfocado en los Zverev o Tsitsipas.

El italiano acumula 86 semanas en el top 10 de la ATP y dos participaciones en las Finals, poco a poco superando la tristeza de haberse retirado de las más recientes por una lesión. El francés Gael Monfils es su próximo rival en cuartos de final, pero de avanzar podría enfrentarse al histórico Rafael Nadal en semifinales (si este vence a Denis Shapovalov).

Nadal y Barty retoman nivel; Zverev se topa con pared

“Cuando llegué aquí, supe que no era candidato, hay que ser realistas, pero en el deporte las cosas cambian muy rápido. Lo que ocurre hoy, dentro de unos días puede parecer otra cosa. Estoy en una posición mejor de la que estuve hace 10 días. La pista manda y el juego dictaminará”, mencionó Rafael Nadal al ser cuestionado sobre si se sentía favorito en Australian Open 2022.

La pregunta vino después de que confirmó su pase a los cuartos de final, tras haber dejado en el camino a interesantes apuestas como Adrian Mannarino y Karen Khachanov; ahora le corresponde enfrentar a Denis Shapovalov, un rival al que considera “con un potencial enorme y que cuando juega bien es difícil de parar”.

Nadal se perdió los últimos dos Grand Slams: US Open y Wimbledon 2021, pues su más reciente participación en este nivel fueron las semifinales de Roland Garros (2021), pero Australia siempre se le ha complicado, pues es el que ha ganado menos veces a pesar de su amplio palmarés.

El español sólo ha podido llevarse la corona del Australian Open en 2009 y desde entonces suma cuatro subcampeonatos; sin Roger Federer ni Novak Djokovic en activo en la edición actual, poco a poco sube su estatus de favorito para lograr el título número 21 de Grand Slam y lograr el desempate histórico con el suizo y el serbio, aunque él solo comenta: “No me lo planteo, voy día a día, como he hecho siempre”.

En la rama femenina, la figura imparable es Ashleigh Barty. Jugando en casa, la número 1 del ranking de la WTA ha impuesto sus condiciones al ganar todos los sets de las cuatro primeras rondas, el último ante Amanda Anisimova, la misma que había echado a Naomi Osaka.

La originaria de Australia nunca ha podido avanzar a una final en el Grand Slam de su tierra, pues su máximo alcance fueron las semifinales de 2020, además de que sus únicos títulos en esta categoría fueron en Roland Garros 2019 y Wimbledon 2021. Al iniciar el año con un gran ritmo, Barty confía en romper esa historia con un primer trofeo como local.

“He tenido muchos aprendizajes, fue increíble aceptar que tuvimos una gran temporada 2019 y que logramos el sueño de alcanzar el número 1 del mundo. Desafiarme continuamente y desafiar a mi equipo cada día me ha hecho crecer, pero nunca lo he visto como algo difícil. Al contrario, ha sido divertido seguir creciendo y mejorando a diario”, señaló tras su victoria contra Anisimova.

Su próxima rival será la estadounidense Jessica Pegula (número 27 del ranking) y de avanzar a las segundas semifinales de su carrera en Australian Open, el cual ha disputado desde 2012, Barty podría chocar con Barbora Krejcikova, número 4 del mundo en singles y número 1 en dobles.

Barty quiere aprovechar la oportunidad de quedarse con el título tras ver a otras grandes exponentes eliminadas en primeras rondas, como la número 3 del mundo, Garbiñe Muguruza; la número 5, Maria Sakkari; la número 6, Anett Kontaveit; y la número 8, Paula Badosa; todas participantes de las más recientes WTA Finals.

Contrario a las historias de Berrettini, Nadal o Barty, el alemán Alexander Zverev fue eliminado en octavos de final por el canadiense Denis Shapovalov en tres sets, desaprovechando que llegó al torneo como el segundo favorito tras la baja de Djokovic (número 1 del ranking ATP) y solo detrás de Daniil Medvedev (número 2).

Las estadísticas señalan que Zverev nunca ha podido derrotar a un top 10 en Grand Slam, pero incluso contra los top 20 acumula un récord de 4-15; no obstante, la edad le juega un plus al tener 24 años y ser ya monarca olímpico (oro en Tokio 2020) y vencedor de dos ediciones de las ATP Finals (2018 y 2021).

La cuenta pendiente sigue siendo el Grand Slam y Zverev sabe que no puede aflojar su rendimiento para llegar a ello: “Hice una buena pretemporada, llegué aquí con el objetivo de ganar el torneo y convertirme en número uno del mundo, pero pensar en eso con el rendimiento que he ofrecido no tiene sentido. Simplemente debo hacerlo mejor, no hay más. El único responsable de esto soy yo. El número 3 del mundo debe asumir responsabilidades y ofrecer un rendimiento mucho mejor que el que di”.

