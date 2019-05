La estancia de Carlos Salcedo en las Fuerzas Básicas de Tigres duró 16 meses, tiempo en el que el defensa pasó por las categorías de formación del equipo regiomontano.

El futbolista, que es originario de Guadalajara, Jalisco, dejó su lugar de origen a los 13 años para entrenarse en las categorías infantiles de los felinos. A los 16 años se integró formalmente al equipo de la Segunda División de Tigres.

En este tiempo, Ricardo Ferretti ya era el técnico del primer equipo de Tigres.

“De Carlos no se hablaba, la verdad no, sinceramente en esas edades vamos detectando a los muchachos que van sobresaliendo y, en ese caso, el que más llamaba la atención era Jorge Espericueta, que estaba en la selección”, dijo Andrés Carranza a Mediotiempo, en una entrevista realizada a principios del torneo.

Andrés fue entrenador de Carlos en la categoría sub 17, pero Salcedo estuvo opacado por Espericueta, el único seleccionado nacional que aportaba las fuerzas básicas de Tigres y quien un año después (2011) conseguiría el título mundial de la categoría con la Selección Mexicana.

Después de nueve años, Carlos Salcedo regresó al equipo que lo formó como futbolista. Según reglamentos de la FIFA, los clubes pueden aducir derechos de formación de los jugadores mientras hayan participado en los clubes entre los 15 y 21 años. Carlos Salcedo es uno de los jugadores más importantes en el proyecto formativo de Tigres.

Los proyectos de formación no son mayoría entre los equipos que calificaron a la Liguilla del Clausura 2019, apenas 30 futbolistas de fuerzas básicas forman parte de los equipos calificados a la fase final, lo que representa apenas 15% del total que jugaron al menos 1 minuto durante el último torneo.

Esto quiere decir que los equipos calificados a la Liguilla no sustentan su éxito deportivo en la formación de jugadores, aunque hay casos donde los canteranos se posicionan como los más valiosos del equipo.

Así fue en el caso de Carlos Salcedo, del que Tigres tuvo que pagar 9.8 millones de dólares por su traspaso desde Eintracht Frankfurt. Aunque el jugador debutó con Chivas en Primera División, después de que también jugó tres años con Real Salt Lake de la MLS, la experiencia que acumuló Carlos lo convierte en el canterano más valioso que disputará la Liguilla del Clausura 2019.

Aunque a Tigres, y en específico a Ricardo Ferretti se le atribuye el poco índice de debutantes durante su gestión como entrenador, el equipo regiomontano es el segundo que más elementos de fuerzas básicas incluye en su plantilla, con un total de seis jugadores.

Tijuana es el equipo que más canteranos incluye en su primer equipo, con un total de siete elementos, aunque la poca experiencia y con un rol de suplentes son atribuidos a los jugadores de Xolos, ya que apenas acumulan 69 partidos en Liga los elementos de la academia del equipo fronterizo.

Un rasgo destacable es que, aunque los canteranos son minoría en la Liguilla, el valor de elementos como Edson Álvarez (8.3 millones de dólares), Jonathan González (7.2 millones) o Luis Montes (5.5 millones) los coloca en las posiciones más valiosas dentro de sus planteles y de todo el torneo.

De los equipos calificados a la Liguilla, todos cuentan con al menos un elemento surgido de Fuerza Básicas en sus plantillas. Necaxa es el que apenas tiene a Luis Pérez como único representante de su proyecto de formación.

Aunque Tijuana es el que más elementos de fuerzas básicas incluye en su plantilla, parece una contradicción que fue el club que menos minutos sumó para cumplir con la regla de jugadores menores de 20 años 11 meses. Los Xolos sumaron 696 minutos, pero gracias a los dos jugadores seleccionados para el Mundial Sub 20, que le permite sumar 405 minutos que ayudó a cumplir el reglamento, al equipo fronterizo no le fueron restados 3 puntos por no llegar a 1,000 minutos de participación de menores.

El valor promedio de los canteranos calificados a la Liguilla alcanza 1.8 millones de dólares, 12.5% por encima del valor promedio de un futbolista en la Liga MX.