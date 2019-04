El británico Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes logró la victoria en el Gran Premio de Bahrein, segunda competición de la temporada del 2019, tras un problema del piloto Charles Leclerc, de Ferrari, quien obtuvo la pole position.

Leclerc tuvo problemas en su motor cuando faltaban 11 vueltas, pero logró quedarse dentro del top tres y el finlandés Valtteri Bottas aprovechó el percance para llegar detrás de su coequipero Hamilton.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) de 21 años lamentó mucho la inesperada pérdida de potencia en su coche a falta de ocho vueltas.

“Fue todo muy duro, los Ferrari demostraron durante el fin de semana que iban a ser muy difíciles de batir. Charles (Leclerc) hizo un gran trabajo y ha sido duro para él lo que le sucedió al final de la carrera (se quedó sin potencia y cedió el liderato a falta de ocho vueltas, salvando por los pelos el tercer puesto), porque mereció ganar”, explicó Hamilton después de ganar en el circuito de Sakhir.

El quíntuple campeón mundial inglés, de 33 años, que festejó su septuagésima cuarta victoria en F1 subió al podio junto a Bottas y Leclerc, mientras el holandés Max Verstappen, del equipo Red Bull, se quedó en la cuarta posición, seguido del alemán Sebatian Vettel, en la quinta.

“Pero éste —en referencia a Leclerc— tiene aún muchas victorias por delante”, añadió Hamilton, que ahora es segundo en el mundial, a un punto de su compañero finlandés Valtteri Bottas, que lidera el campeonato con 44 unidades.

La próxima carrera será en China, el domingo 14 de abril, que será el GP número 1,000 en la historia de la Fórmula 1.

El mexicano Sergio Pérez acabó décimo al volante del Racing Point y suma el primer punto de la temporada. Mientras que su coequipero Lance Stroll culminó en el sitio 14.

“Logramos el primer punto de la temporada, creo que hicimos lo que teníamos que hacer, que es el poner el coche en donde no se podía, al final tuve suerte con el retiro de los Renault, un poco de mala suerte también con el safety car porque ya estaba muy cerca de Albon para intentar pasarlo, pero llegó y ya no pudimos aprovechar nada, pero bueno, fue un punto que no esperábamos y es bienvenido”, afirmó Checo.