Azarenka retoma fuerza de Grand Slam

La dos veces campeona Victoria Azarenka tuvo que luchar durante 2 horas y 40 minutos para detener a Zhu Lin en la cuarta ronda del Abierto de Australia. La bielorrusa alcanzó sus primeros Cuartos de Final en Melbourne en siete años.

“Me siento bastante bien físicamente, toquemos madera. He trabajado muy duro en la pretemporada. Siempre lo hago, pero sentí que me llevé más allá del límite al que llego normalmente. Sinceramente, me daba mucho miedo fracasar físicamente, a no ser capaz de terminar ciertas cosas. Me duele mucho el ego si no puedo completar algo. Esta temporada trabajé en dar el 100% y estar bien con eso si no es suficiente, trabajar a partir de ahí. Creo que eso me ayuda físicamente, el hecho de tener esa experiencia de la pretemporada. Eso también me da confianza en sea cual sea el marcador, si tengo que jugar tres horas, lo haré”.

Eran las 2:00 am y Azarenka no dudó en dedicarle palabras de optimismo a su oponente.

"Ella nunca se rindió, sin importar el resultado. Con este tenis, tiene que estar entre las 20 mejores, porque jugó increíble. Nunca había oído hablar de ella antes, sé que viene de China, pero hay muchas jugadoras que pueden venir aquí y producir un nivel increíble. A veces ayuda cuando conoces a tu oponente, pero no sabía mucho sobre ella y tuve que adaptarme sobre la marcha. Es una jugadora increíble, le deseo suerte para el resto del año y Espero que la veamos mucho más".

Azarenka está de regreso entre los últimas ocho jugadoras por primera vez desde 2016. Cayó en la etapa de cuartos de final en 2010 ante Serena Williams, 2014 ante Agnieszka Radwanska y 2016 ante Angelique Kerber, pero luego se llevó el título en 2012 y 2013.