La industria del automovilismo abre un paisaje más amplio que el de una persona detrás de un volante. Esa es la filosofía que la Organización Mexicana de Automovilismo Internacional (OMDAI) intenta mostrar con cada vez más fuerza en la sociedad nacional, sobre todo con enfoque a las niñas y mujeres, ofreciéndoles puertas en ramas como ingeniería, matemáticas y medios de comunicación.

En entrevista con El Economista, Nathalie Moutet, directora general de OMDAI desde hace 10 años, explica que todavía “las mujeres tenemos que demostrar un poquito más (que los hombres)”, pero que la plataforma del automovilismo las está tomando cada vez más en cuenta y sobre todo en roles con mayor jerarquía. En la Fórmula 1, por ejemplo, destacan Chloe Targett-Adams (Directora Global de Promoción de Carreras) y Ruth Buscombe (Ingeniera de Estrategia Senior de la escudería Alfa Romeo). Mexicanas hay personajes como Ana Belem García (Chief Medical Officer de F1 en México) y Mariana Riva Palacios (oficial de pista en Rally y Pista).

“Si bien no hay tantísimas mujeres en posiciones de dirección o de mando en el mundo automotor, ya están cambiando las cosas. Yo estoy rodeada de mujeres y estoy segura que al menos a nivel administrativo vamos a ir viendo ese cambio en los próximos años. Eso va a ayudar a enriquecer la conversación alrededor del automovilismo, porque estoy convencida de que la equidad de género no se trata nada más de números, sino de darle más diversidad a las discusiones, darles otras formas de pensar y eso hace más grande cualquier área y en nuestro caso al deporte motor”, señala Moutet, nacida en Francia pero radicando en México desde 2009.

Al igual que la Fórmula 1, una de las bases de trabajo de OMDAI es la línea de desarrollo STEM, siglas en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. A través de ella, se pretenden crear programas que muestren el abanico de posibilidades para trabajar en el automovilismo más allá de conducir un monoplaza.

“Estamos trabajando muy de cerca con un programa que se llama F1 in Schools, que tiene un montón de lazos con las instancias de gobierno a nivel de educación. Ese programa es para fomentar la participación de todos los niños en los STEM, pero tiene un eje adicional que es la participación de la mujer en esas especializaciones porque es bien sabido que hay menos mujeres en esas carreras en la universidad”, menciona Moutet.

F1 en Schools llegó a México en 2015 y actualmente tiene presencia en 400 escuelas de 19 entidades. En el programa han participado más de 3,000 alumnos y cerca del 30% son mujeres. El proyecto cuenta con el respaldo de Ellie Norman, directora de mercadotecnia y comunicaciones de la Fórmula 1.

En cuanto a OMDAI, la directora de la organización señala a este diario que alrededor del 20% de los puestos de oficiales y voluntarios son ocupados por mujeres (son entre 1,700 y 1,800 en total), además de que en los cargos administrativos la cifra llega al 70%. En donde la cantidad aún es baja es en cuanto a pilotos, ya que de las licencias que emiten solo el 7% son para mujeres.

—¿Qué tanto les interesa incrementar ese porcentaje y en qué plazo?

—“Obviamente nuestro objetivo es aumentar ese porcentaje, pero poner un límite de tiempo se me hace un poco contraproducente porque al final no se trata de forzar algo que no todo depende de nuestras manos. Estamos hablando de una cosa humana y no de un negocio, aquí es mucho más complejo, estamos hablando de prejuicios y no es fácil poder decir cuándo nuestra sociedad va a estar lista para acompañar nuestros movimientos. Eso sí, estoy convencida de que en cuanto más estemos haciendo esa labor y le estemos dando voz, seguramente, esos paradigmas van a ir aflojándose y vamos a ver un cambio”, responde Moutet.

El camino ha sido complicado a gran escala. La última mujer que compitió en un monoplaza en la Fórmula 1 fue la italiana Giovanna Amati hace 30 años (temporada 1992) y antes de ella, sólo otras cuatro tuvieron participación en el circuito entre 1958 y 1980. Además, de acuerdo con datos de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), sólo el 1.5% de las licencias expedidas a pilotos en todo el mundo (en diferentes categorías) son para mujeres.

Nathalie Moutet observa que el cambio, antes de hablar de cifras, debe ser cultural: “A mí me gustaría que el 100% de las mujeres que tengan el sueño de participar en una competencia deportiva lo pueda hacer, esto no se trata tanto del porcentaje de participantes como tal, sino que efectivamente todas las mujeres que deseen competir lo puedan hacer y no encuentren las barreras que existían hace 15 o 20 años o incluso al día de hoy. Ese es el objetivo principal”.

Con 10 años de experiencia como dirigente del deporte motor en México, describe que su estrategia actual de impulso a las mujeres en el automovilismo está basada en cuatro ejes: visibilidad y promoción, creación de una comunidad, creación de oportunidades y medición y seguimiento. Uno de los objetivos destacados a finales de 2022 es lograr un evento de karting que sea 100% regulado por mujeres.

Algunos de sus proyectos en esa ruta son el programa Girls on Track, en el que niñas de entre ocho y 18 años se involucran con las diferentes ramas de la industria y que tuvo lugar recientemente en el premio de Fórmula E de la Ciudad de México; otra es la inclusión en los puestos de oficiales y voluntarios; una serie de webinarios durante todo el año dirigidos “a mujeres de todas las edades y de cualquier procedencia, para que puedan ver que para ingresar al mundo motor no necesariamente se necesitan tener muchos estudios porque hay áreas para todas”; y finalmente el lanzamiento de una plataforma digital (Girls On Track, The Digital XP) que cuenta con videos y juegos para invitar a las niñas a participar.

Datos compartidos por OMDAI a este diario señalan que solo en febrero la plataforma digital, lanzada en conjunto con FIA Americas, ha tenido impactos en países como Estados Unidos, Finlandia, Austria, Canadá, Costa Rica y Ecuador.

“Sabemos que el automovilismo es un deporte caro, pero justamente la FIA y nosotros estamos tratando de acercar a más niños y hacer que ya no haya una barrera tan grande a nivel económico, al menos en los niveles de entrada al automovilismo como el karting”, indica la directora de OMDAI FIA México.

—¿Qué mensaje das a las niñas y jóvenes que puedan ver a una mujer como tú liderar un organismo deportivo en México?

—“Les diría que confíen en ellas, en realidad a veces nos ponemos nosotras mismas las limitantes o dejamos que nos las pongan y creo que no hay que escuchar esas voces negativas diciendo que no podemos porque somos muy jóvenes o por ser mujeres (…) Para mí, el automovilismo es la escuela de la vida, te enseña un montón de valores y es una industria muy versátil, no se trata nada más de organizar un evento, es algo completamente 360: fomentamos la participación de la mujer, tenemos proyectos con escuelas y jóvenes talentos que van desarrollándose. Eso es lo esencial que puede atraer a las niñas y niños”, analiza Nathalie Moutet.

