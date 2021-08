Es habitual escuchar a los atletas decir que salen adelante gracias a los apoyos de empresas privadas o de promotores del deporte que no tienen relación con el ecosistema gubernamental.

En concreto con el atletismo y sus deportistas en las cuatro categorías referidas como la carrera, la marcha, el lanzamiento y el salto, deben gestionar sus apoyos en el área metodológica y técnica y es un reto de tres años en el que el flujo de dinero debe ser constante para solventar los costos del ciclo olímpico rumbo a París 2024.

¿Qué proyectos de la iniciativa privada conoces que apoyan a disciplinas del atletismo?

“Ahora me está apoyando Cementos Fortaleza, una marca que ha respaldado en gran manera al atletismo. Es un proyecto que no solo apoya a atletas de alto rendimiento sino al desarrollo de nuevos talentos, tienen escuelas y también organizan competencias. Es algo bastante bueno porque muchas veces las personas no tienen acceso a las competencias o a centros de entrenamiento. Va enfocado a la caminata, garrocha, salto de altura, velocidad. Estos proyectos como el de Cementos Fortaleza se deben incentivar y reconocer, hacen el esfuerzo para darnos la oportunidad de enfocarnos 100% en nuestro deporte ya que muchas veces no tenemos todos los recursos o no contamos con el material”.

