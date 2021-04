Los atletas mexicanos que participen en los Juegos Olímpicos de Tokio tendrán una garantía de 97% de efectividad contra el coronavirus, aunque ese 3% restante es una trampa que, conducida por el exceso de confianza, puede hacer que aún se contagien de una enfermedad que ataca principalmente a los músculos, señalan expertos médicos.

Fue el 18 de marzo cuando la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) empezó a vacunar a los deportistas mexicanos con posibilidades de ir a Tokio 2020, concentrados en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CNAR) de la Ciudad de México.

En esa primera jornada fueron vacunados 51 atletas y 44 miembros de equipos multidisciplinarios. La vacuna elegida fue la rusa Sputnik V, que en ese momento presumía un 91.6% de efectividad; un mes después, estudios científicos demuestran que su porcentaje real es de 97.6 luego de un seguimiento a más de 3.8 millones de personas, informó el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF).

“Este tipo de vacuna da una inmunidad muy grande, pero ese porcentaje solo se alcanza con la segunda dosis”, explica a El Economista, el doctor Bernardino Sáinz, maestro en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y actual director del área médica del club Bravos de León, de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

El experto cerciora que Sputnik V, al igual que Pfizer, son de las vacunas que otorgan mayor seguridad en la actualidad, ya que sus efectos pueden blindar contra el covid-19 hasta por seis meses, mientras que la inmunidad por haber estado enfermo dura entre una y tres semanas: “para un atleta, ese tiempo es fundamental”.

Los 51 atletas mexicanos y los 44 miembros multidisciplinarios recibieron la segunda dosis el 9 de abril, a 22 días de haber recibido la primera. De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del gobierno de Estados Unidos, el intervalo recomendado para aplicarse una segunda dosis contra el covid-19 es de entre tres y cuatro semanas.

Además de ellos, Conade vacunó por primera vez a un segundo grupo de 80 personas entre atletas y entrenadores el 1 de abril, aunque ellos son los únicos que han recibido la marca Pfizer, que otorga una inmunidad del 95%.

El 13 de abril recibieron su primera dosis un grupo de futbolistas de la selección mexicana sub 23, así como el cuerpo técnico encabezado por Jaime Lozano, mientras que el 14 de abril le correspondió a un tercer grupo de 60 personas entre atletas y entrenadores de otras disciplinas.

Estos dos grupos volvieron a recibir la Sputnik V y, de acuerdo con Conade, recibirán su segunda dosis antes del 10 de mayo.

¿Con las dos dosis de vacunas aplicadas, qué tan seguros están los atletas en su viaje a Tokio?

“Nunca hay una seguridad al 100% como nos gustaría con las vacunas y en general con ninguna intervención médica, pero la evidencia que tenemos (con la vacuna Sputnik) es que sí confiere una seguridad e inmunidad bastante buena sobre todo para los complicaciones o casos graves de la enfermedad. Si hay alguna intervención que los pudiera hacer sentir tranquilos, sin duda es la vacuna”, enfatiza el doctor Andrés Castañeda, experto en gestión de salud y políticas públicas egresado de la UNAM.

Tanto Castañeda como Sáinz coinciden en que las vacunas que dan mayor inmunidad son las de doble dosis, como la Sputnik V y la Pfizer, que se cotizan en el mercado internacional en menos de 10 dólares y en menos de 20, respectivamente, es decir, en 198 y 397 pesos cada una (al tipo de cambio del 20 de abril de 2021), según reportes de precios de DW, El Financiero y Forbes.

Sin tomar en cuenta a la delegación de futbol, debido a que Conade no reveló la cantidad de vacunas en ellos, se han aplicado un total de 250 dosis de Sputnik y 80 de Pfizer.

De acuerdo con los costos antes mencionados, esta cantidad de vacunas representa una inversión aproximada de 49,500 pesos por Sputnik y 31,760 por Pfizer. En total, el gobierno ha invertido alrededor de 81,260 pesos en vacunar a los atletas mexicanos, de acuerdo a los cálculos de este diario.

Nuevas cepas y efectos secundarios

El coronavirus ha mutado en nuevas cepas durante los últimos meses, como la británica o la sudafricana, que en palabras de Ángela Merkel, canciller de Alemania, “son significativamente más agresivas, más transmisibles y más infecciosas”.

Al respecto, el doctor Sáinz explica a este diario que, aunque el porcentaje de efectividad de las vacunas sí podría reducirse hasta un 60 o 70%, aún no hay estudios suficientes para definir una postura sobre las cepas y que es preferible tener esa inmunidad disminuida a no haberse vacunado y tener un 0%.

El médico enfatiza que las vacunas no sustituyen a otras medidas de prevención que deben mantenerse con total rigor, como el uso de cubrebocas y el distanciamiento:

“La medida más importante que deben tener los atletas, como cualquier otra población, es entender bien la promoción de la salud, respetar el protocolo internacional de viaje y se van a tener que aislar les guste o no (a su regreso a México). A veces el atleta piensa que por ser atleta se le exime de las responsabilidades sociales, pero no por ser un atleta no le va a dar covid ni va a contagiar a otros. Nadie está por encima de las medidas cautelares”.

El doctor Andrés Castañeda, perteneciente al colectivo Nosotrxs, agrega que un factor clave en el cuidado de los atletas es el desarrollo de actividades al aire libre y el no exponerse con personas externas. Por ello, menciona que disciplinas como el atletismo tienen menos riesgo de contagio que deportes de contacto como judo o lucha grecorromana.

Sobre los efectos secundarios que puede sufrir un atleta que ya contrajo el covid-19, explican que “son mínimos” a menos que haya habido una lesión severa en los pulmones, aunque señalan que eso es “poco probable” debido a la edad y alto rendimiento que los caracteriza.

Explican que los atletas podrían experimentar dolores de brazo, de cabeza y escurrimiento nasal, pero muy breve y sin mayores repercusiones. Este análisis coincide con un reporte de Jamal Cardiology, la revista científica especializada en cardiología de la Asociación Médica Americana (AMA), que estudió repercusiones en 789 atletas que padecieron covid-19 y solo el 0.6% resultó con evidencia de afectaciones cardiacas inflamatorias.

Bernardino Sáinz recalca que el coronavirus afecta mayormente a los músculos de las personas en general, no solo a los deportistas, y que en el caso de estos últimos, no hay argumentos para decir que puede atacar más a los que practican ciertas disciplinas que otras.

“Los órganos más afectados post covid son los músculos y por eso hay problemas respiratorios, pero en realidad en un atleta es muy raro que afecte tanto un pulmón. Lo primero que se debe revisar (si un atleta se contagia) es que los órganos auxiliares o propios de la respiración no estén afectados porque después pueden venir atrofias, en las que el músculo se hace chiquito y le va a costar más trabajo a uno que otro porque esto va ligado al tipo de cuerpo y genética individual.

“El covid está en todo el organismo, pero dependerá el grado de infección y qué tanto afectó a nivel individual. Tal vez los atletas que por su disciplina puedan tener mayor índice de lesiones musculares serían los de futbol y gimnasia, pero realmente no hemos visto algo muy característico de un deporte, les da parejo”, concluye el especialista.

Hasta abril de 2021, más de 14 millones de mexicanos han recibido alguna vacuna contra el covid-19, entre Pfizer, Sputnik, AstraZeneca, Cansino y Covax. Esta cifra representa poco más del 11% de la población total de México, dentro de los que ya se ubican los atletas con aspiración olímpica.