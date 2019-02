El pasado 6 de febrero el Patronato de la Universidad Autónoma de México respaldó su apoyo al actual presidente del equipo de Pumas, Rodrigo Ares de Parga, por estar satisfechos con el estado financiero del club y la planeación deportiva, aunque mostraron inconformidad con los resultados del primer equipo durante el comienzo del actual torneo.

El mandatario, apenas en abril del 2018, aseguró que Pumas tiene viabilidad financiera asegurada para los próximos tres años, explicando que para este año tienen previsto un ingreso de 100 millones de pesos, de los cuales se guardó una cantidad importante como fondo de contingencia. Además de comentar que los acuerdos comerciales fueron de gran ayuda para invertir en la cantera del equipo y poder mantener el proyecto, que está basado en generar jugadores en las fuerzas básicas del equipo.

Ares de Parga llegó al puesto en mayo del 2016 y durante su gestión han pasado tres técnicos: Francisco Palencia, David Patiño y Bruno Marioni, quien es el entrenador actual del club. Los tres tienen un promedio de duración de un año tres meses.

En su gestión, Pumas no ha logrado ningún campeonato, lo que ha generado duda en los aficionados, quienes constantemente demuestren su descontento; esto justificado por las eliminaciones de las tres liguillas en las que ha clasificado el equipo durante su gestión, ya que Pumas suma 20 goles en contra y 6 a favor en dichas eliminatorias.

En el Apertura 2016 fueron eliminados por Tigres con un marcado global de 7-2, mientras que en las dos últimas ocasiones en el Clausura y Apertura 2018, América no tuvo piedad con los universitarios, dejándolos fuera del torneo.

“Tuvieron la intensión de renovar sus categorías menores, no es un proceso fácil. También de han saneado las finanzas de cómo estaban en la administración pasada. Ha habido altibajos deportivos, pero el formato actual del torneo no ayuda mucho, es muy complicado competirles a las plantillas de equipos como Tigres y América. Por lo que hay cosas por mejorar, pero en general, el trabajo ha sido bueno”, comenta a El Economista, Miguel España, ex jugador de Pumas y ahora comentarista deportivo.

Cuando el presidente del equipo tomó el cargo, según el portal Transfermarkt, Pumas tenía un valor de 41.9 millones de dólares. Lo que significaba la posición número 14 de los equipos con mayor valor. En la actualidad, a pesar de reducir el valor a 36.5 millones, la plantilla ocupa el lugar número nueve; esto a causa de bajar el número de jugadores, pero aumentar la calidad de éstos.

Con un porcentaje de 9 por torneo, es el equipo que menor cantidad de jugadores extranjeros tiene en su equipo, solo los supera Chivas. Además, durante sus años de gestión mantiene un promedio de edad de 24.7 años y aproximadamente han debutado 11 futbolistas desde 2016.

Bruno Marioni, actual entrenador del equipo, comentó como ha sido su trato con Ares de Parga durante sus primeras dos semanas de trabajo. “Nos ha ido bien, no tengo una charla diaria con él, tengo muchísima más comunicación con Leandro que está todos los días con nosotros, pero la comunicación que tengo con Rodrigo es muy buena”.