América sigue invencible y con goleada al Puebla

Son 13 partidos seguidos en los que el club América ha salido de manera invencible de la cancha este Apertura 2022. En el Estadio Cuauhtémoc, los líderes del torneo desdibujaron la estrategia de los locales, que una vez más padecen a Las Águilas en la misma instancia como la temporada pasada.

Primero, Puebla abrió el telón con un gol de Jordi Cortizo al minuto 14. Sin embargo, el América fue incrementando la presión para poner al 31’ el empate, gracias a la anotación del dorsal ‘10’ Diego Valdés. A partir de esto, el América celebró su 106 aniversario con una fiesta de goles. Henry Martín se volvió un caza goles y su persistencia se concretó con un doblete al minuto 33' y 57', sin embargo sus oportunidades variaron a lo largo del partido y pudieron ser más.

Alejandro Zendejas también le tomó la medida al portero Antony Silva, que al minuto 65 en un rebote al intentar atrapar el balón, facilitó como si fuese pase a gol, al jugador que no ha sido considerado para integrarse a la Selección Mexicana que irá en Qatar. Al 77’ Brian Rodríguez hundió más a La Franja con el 5-1 y para cerrar el marcador, Federico Viñas, que entró a cambio por Martin, puso el sexto al (90'+2).

"Todavía no hemos logrado nada, se tuvo un buen partido pero la fase no está cerrada, hay que ir a pelear el próximo sábado, a luchar y salir con la misma actitud. Desde el primer momento de los dije, 'no estamos levantando la Copa', de tantas veces que les dije la verdad creo que lo han entendido, el sábado es cerrar de la misma manera, y el que no esté con esta mentalidad irá al banco, no tengo problema con eso", dijo el entrenador Fernando Ortiz, tras el partido.

Puebla pasó por una dura tormenta en la ida, algo que anímicamente tendrán que lidiar para la vuelta en el Azteca el próximo sábado. ¿Le alcanzará para protagonizar una remontada?

"En el análisis entran algunas cuestiones, una cancha pesada, el desgaste que traíamos del partido contra Chivas hace dos días. No estuvimos ni cerca del nivel competitivo que estamos cerca de mostrar. Los jugadores están demasiado dolidos, la imagen de hoy nos duele, esto es así, hay que plantarse, hay que poner la cara", expresó Nicolás Larcamón.

