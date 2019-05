La plegaría es muy importante para Roger Martínez, por eso trata de hacerlo cada vez que marca un gol en la cancha. La escena es así: se arrodilla, levanta ambos dedos índice y los apunta al cielo y cierra los ojos. El punto culminante sucede cuando se persigna y recibe todo el agradecimiento de sus compañeros.

El delantero colombiano tiene como filosofía de vida el salmo 37:5 que se refiere a la fe, a pesar de todas las circunstancias que atraviesa. Roger marcó dos goles en el triunfo de su equipo 3-1 ante Cruz Azul en el partido de ida de los cuartos de final.

El momento de devoción en el juego fue cuando Roger disparó desde fuera del área para vencer a José de Jesús Corona y poner adelante en el marcador a su equipo, luego que iniciaran perdiendo gracias a un gol de penal que convirtió Milton Caraglio.

No fue sencillo, pero América impuso su estilo ante un plan de juego de Cruz Azul que avasalló a la defensa americanista en los primeros 20 minutos, pero que no fueron suficientes y, sobre todo, no pudieron resistir la estrategia porque Orbelín Pineda salió de cambio por lesión.

En ese lapso, sólo pudieron anotar un gol, gracias a una mano de Jorge Sánchez que ocasionó un penal y el doceavo gol de Milton Caraglio en el torneo.

La instrucción de Pedro Caixinha era clara: intensidad, mentalidad y estrategia. No pasaban más de un par de minutos que el técnico portugués se llevaba las manos a la cabeza, dando una indicación de que sus jugadores debían tener la capacidad de meditar sus decisiones.

El descontrol llegó con el autogol de Igor Lichnovsky, que desvió el balón ante un remate de cabeza de Bruno Valdez.

Antes de terminar el primer tiempo, Roger anotó el primer gol, y en el segundo capítulo, cuando América se hacía dueño del partido, gracias al juego de Andrés Ibargüen y Renato Ibarra. El plan de Cruz Azul se desvanecía emocionalmente, con pases fallados, faltas y desconcentraciones.

Roger disparó teniendo como testigos a tres defensas azules en los alrededores y al momento del festejo, prefirió un baile donde lo acompañaron sus compañeros sudamericanos.

El triunfo le permite a América tener ventaja de empatar e incluso perder por un gol de diferencia, mientras que Cruz Azul está obligado a ganar por dos goles para evitar una eliminación más a manos de su eterno rival.