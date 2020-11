Esta semana, Diablos Rojos del México anunció los ‘fichajes’ de los jugadores de Ligas Mayores, Roberto Osuna y Ramón Urías, para participar en la Copa Juntos por México, un torneo organizado entre juveniles de los propios Diablos y los Guerreros de Oaxaca.

No obstante, no vienen con un rol protagonista, ya que en el caso del pitcher sinaloense se enfocará en trabajo de rehabilitación, mientras que el bateador sonorense viene a entrenar para no perder ritmo previo al regreso de temporada de la MLB. Los dos vienen en un periodo de su tiempo libre, por lo que no le costaron una transacción económica ni una negociación a los Diablos con las Grandes Ligas.

“No vienen por dinero, creo que en esta ocasión es un tema más de que ellos recuerdan cuando estaban en la situación de los jóvenes”, recalcó Othon Díaz Valenzuela, presidente ejecutivo de Diablos Rojos, a El Economista.

El caso de Osuna llamó la atención debido a que a principios de agosto salió lesionado en la novena entrada del duelo entre los Astros de Houston (su último equipo, ahora es agente libre) y los Angels, siendo colocado por primera vez en la lista de lesionados del club y perdiéndose el resto de la temporada 2020.

¿Qué garantías médicas le ofrece Diablos Rojos a Roberto Osuna por participar en esta Copa?

“Todos los jugadores tienen un seguro de gastos médicos pero ese es un tema que tiene que ver con un seguro distinto de lo que representa su carrera; en ese sentido, no podemos entrar a respaldar. Es un tema en el que platicaríamos con él y veríamos si hay alguna forma de protegerlo, pero no. Roberto no tiene un seguro especial, tiene el mismo que los demás jugadores, él tiene sus propios seguros, por lo mismo en ningún momento se va a hacer algo que esté fuera de las indicaciones de sus médicos”.

El ex jugador de los Blue Jays de Toronto estará seis días en la ‘burbuja’ de los Diablos en las instalaciones del Estadio Alfredo Harp Helú, mientras que Ramón Urías estará 10 días con opciones de quedarse hasta siete días más, dependiendo de su agenda. Se encontraban en Guadalajara en octubre cuando fueron invitados a participar en la Copa Juntos por México.

Sin embargo, no están contemplados para jugar a menos que ellos así lo deseen: “(en el caso de Osuna) depende si quiere jugar, porque va a llegar durante el torneo y a lo mejor como parte de la preparación o rehabilitación, en algún momento sus médicos le dan la indicación de que pueda hacer algunos lanzamientos o a lo mejor le dicen que no. Estamos en la oportunidad de abrirle el espacio y para nosotros sería un gran honor”, señaló Díaz Valenzuela.

Sobre cuánto le cuesta a Diablos Rojos la participación de los ligamayoristas, el presidente ejecutivo no quiso dar cifras, aunque aseguró que “no es un gasto extra” y que solo les costarán los pagos de su hospedaje, alimentación, traslados y otras necesidades que puedan tener durante su participación.

El sueldo promedio de los juveniles que participarán en el torneo ronda entre los 7, 000 y 15, 000, aunque enfatizó que ni a Osuna ni a Urías se les pagarán sueldos, ya que “son de casa (egresados de las academias de Diablos Rojos)” y que su llegada es para dar consejos a los jugadores de entre 15 y 23 años que estarán participando en la Copa. Las garantías para Roberto y Ramón son su blindaje contra el coronavirus en la ‘burbuja’ y “las mejores condiciones para entrenar, con un gimnasio y un estadio de nivel de Grandes Ligas”.

En cuestión mediática y comercial, ¿qué beneficios tiene Diablos con la suma de estos dos jugadores?

“En el tema mediático aportan mucho, son dos jugadores que tienen un renombre, prestigio y mucha gente los sigue y eso para nosotros es muy importante. En la parte de los patrocinadores no alcanzamos ni a avisar que venían, al momento de vender los patrocinios no fue un tema que se tocó. No vamos a comercializar su imagen ni nada, no tienen una aportación directa en lo comercial con el club”.

