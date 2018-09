La Liga de España informó en un comunicado en junio de este mismo año que la oferta por los derechos de televisión para la transmisión de los partidos en España había sido un éxito. La gerencia del torneo había logrado 15% más de ingresos que el acuerdo anterior, a pesar de que en ligas como Inglaterra la venta de las transmisiones para el mercado local no había sido tan satisfactoria, porque recibieron menos dinero de lo que habían presupuestado.

Algunos especialistas en economía del deporte describen el fenómeno como el principio de una burbuja sobre la venta de los derechos de televisión, porque mientras aumenta el costo por la transmisión de los partidos, los clubes tienen más dinero para gastar, los sueldos aumentan; pero ¿quién costea el aumento de los derechos de televisión?

Los aficionados al futbol en España han tenido que invertir 15% más en las suscripciones de canales de paga que transmiten partidos de la competencia. Para ver la totalidad de los juegos de La Liga se necesita contratar dos planes o sistemas de canales de paga. Desde 1990, cuando Atlético de Madrid enfrentó al Valencia, ese fue el primer partido de la Liga española que se transmitió en canal de paga. Ese miso día comenzó la privatización del futbol español.

Ahora que este fin de semana se enfrentan Real Madrid vs Atlético de Madrid en el derbi de la ciudad, es un partido que sólo se transmitirá en canal de paga, y que en su edición del 2017 no figura entre los encuentros de mayor audiencia de ese año. Seguir el futbol español en casa, no ha dado los resultados esperados, es difícil y costoso.

“La Premier League de Inglaterra es un torneo que tiene un gran consumo nacional, nosotros tenemos realmente un consumo nacional bueno, pero la mayor atención que tenemos es a nivel internacional”, dice Nuño Pérez Pla, director general de la oficina de La Liga para México y el Caribe.

Según datos de la Cámara de los Mercados y la Competencia existen 6.1 millones de suscripciones a televisión de paga en España. Las transmisiones de futbol es uno de los elementos para contratar el servicio de televisión restringida, ya que desde esta temporada, por primera vez en la historia del futbol español, ningún partido de La Liga será transmitido por la señal abierta.

“Existen dudas sobre la rentabilidad de los precios que se han pagado por los paquetes a La Liga. El futbol es un producto estratégico para las compañías, que ofrecen accesoriamente otros servicios como telefonía móvil, fija, conexiones a Internet”, señala Benito Pérez González, experto en marketing deportivo por la Universidad Isabel I de Madrid, España.

Movistar es la cadena que tiene los derechos de transmisión de La Liga en España, y ofrece tres opciones de oferta de partidos, aunque no son todos los del torneo local.

La inversión del aficionado español al futbol pasó de un rango de 70 a 110 euros mensuales para la temporada 2016-2017, a un costo de 85 a 125 euros mensuales para la temporada que actualmente se desarrolla.

“La Liga realiza una estrategia de imitación a la Liga Premier de Inglaterra, ya que están comercializando el futbol fuera de las fronteras, porque España es un mercado que ha tenido resistencia al pago por la transmisión de los partidos, aunque ya lleva años, no consigue arraigarse como en otros países donde hay muchísimos más abonados”, señala Benito Pérez González.

El perfil del aficionado español indica que prefiere las competencias europeas que el torneo local. Aunque los partidos del Real Madrid y Barcelona se transmitan por televisión de paga, la temporada pasada estos equipos acapararon 52% de la audiencia total del torneo.

El derbi madrileño en el torneo doméstico no genera el mismo impacto de audiencia en España, comparado a que si el partido fuera en un torneo internacional. Entre las 50 transmisiones deportivas más vistas del 2017, no figuró el duelo entre merengues y colchoneros con uno de los más vistos, pero cuando esos mismos dos equipos se enfrentaron en la Supercopa de Europa fue el tercer partido más visto en esa nación, con 9.48 millones de espectadores.

