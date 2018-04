Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, admitió que retiró a Cristiano Ronaldo en el partido ante el Atlético de Madrid este domingo (1-1) sólo para darle descanso, en vista al partido de Liga de Campeones contra la Juventus el miércoles en Liga de Campeones, rechazando de nuevo que sean favoritos para el trofeo continental.

“No me gusta nada, no quiero escuchar nada, lo que tenemos que hacer es pensar en el partido del miércoles. es un partido de vuelta, nada más, tenemos que hacer todo lo posible para pasar y pensar sólo en esto; el resto, no me interesa”, dijo.

“No me interesa el futuro más allá del partido del miércoles. Los comentarios de algunos, nada, nosotros concentrados en lo que tenemos que hacer sin pensar en otra cosa”, concluyó el entrenador el equipo blanco. Madrid aventaja 3-0 a la Juventus tras el partido de ida y esta semana reciben a los italianos en el Santiago Bernabéu.

Guardiola se siente eliminado

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que la Premier League “casi está hecha” y que es como el Liverpool, que “casi está en semifinales” de la Liga de Campeones.

“Estoy muy feliz con lo que hemos hecho hasta este momento. Incluso ante el Liverpool, cuando el resultado fue tan complicado, jugamos con una gran personalidad”, expresó.

Además, Guardiola, que vio cómo su equipo fue arrollado por el Liverpool el pasado miércoles en la ida de los cuartos de final de la Champions, reflexionó sobre la contundente derrota por 3-0 y afirmó que durante los 20 últimos minutos de la primera parte, el Liverpool “fue superior”, pero que en los primeros 25 de la segunda, el City “estuvo muy bien”.