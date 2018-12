¿Te imaginas sentarte frente a la playa, caminar por un bosque o nadar bajo el agua sin salir de tu oficina? La realidad virtual puede trasladarte a distintos ambientes sin salir de tu trabajo.

Happiness es una empresa con sede en Guadalajara que ofrece servicios de realidad virtual a corporativos. El usuario vive una experiencia ficticia en ambientes naturales como playas, cascadas, bosques o mares en videos de 360 grados.

El paseo virtual está combinado con terapia musical, técnicas de respiración y meditación guiada, dice Rodrigo Padilla, CEO de Happiness, en entrevista con Factor Capital Humano.

Según la experiencia de la organización, las sesiones reducen hasta en 42 por ciento los niveles de estrés en las personas. Estos números son el resultado de cuestionarios de Beck (prueba para medir la depresión) y electroencefalogramas de los empleados de corporativos que han usado los equipos de realidad virtual.

La importancia de reducir el estrés

Para Padilla, es importante que las empresas apuesten por este tipo de terapias para sus colaboradores porque los ayuda a generar emociones positivas y eso tiene un buen impacto en la productividad.

Son distintos factores que pueden causar estrés a los trabajadores, dice el CEO de Happiness, por ejemplo, la competencia con otras empresas por ser los mejores. También la falta de horarios fijos y la hiperconectividad como tener tu correo institucional abierto en tu celular y recibir mensajes hasta en los fines de semana.

“Las personas viven estresadas porque no permiten que su sistema se recupere. No es una forma de trabajo corporativa, tenemos un sistema social y económico basado en el tener y no en el ser”.

Es importante que los colaboradores dispongan de 5 minutos para tomar un café, caminar o ir al sanitario. En muchas ocasiones los empleados no usan tiempo para despejarse durante el trabajo porque al interior de algunas empresas es mal visto que se destine tiempo a actividades que no sean parte de las tareas diarias, según Padilla.

Herramienta de prevención

En la experiencia de Happiness, las empresas digitales son las más avanzadas en buenas prácticas como trabajar por objetivos y no por horarios, basar las actividades en motivación y no castigos. Hacia ese tipo de cultura organizacional deben ir todas las compañías.

Los equipos de realidad virtual de esta empresa son una herramienta preventiva, pero no sustituyen una terapia con un psiquiatra o un psicólogo.

“Buscamos ayudar a la gente a disminuir el estrés. Solamente es un complemento que ayuda a las personas. No queremos que vivan conectadas a un visor, sino que desarrollen la habilidad de tener presentes en el día, el mayor número de momentos en el día que les den tranquilidad”.

El servicio de Happiness tiene un costo de 7,999 pesos al mes, más IVA, por equipo (visor), incluye una agenda digital para que los colaboradores agenden su sesión y una plataforma digital para los encargados de recursos humanos, en la que pueden revisar cuántas sesiones han tenido los empleados y los niveles de estrés generales en la empresa. Cada equipo pude usarse hasta por seis horas continuas. La compañía recomienda que las sesiones sean de 15 minutos por colaborador.

Cerca de 2 mil personas han usado estos equipos de realidad virtual. Actualmente Happiness tiene seis clientes, entre los que destacan Cemex y BanRegio.