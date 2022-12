Vacaciones y depresión estacional, grandes retos decembrinos para las empresas

Diciembre es uno de los meses más caóticos para las empresas. Mientras que para muchas implica una disminución del trabajo y ajustes de estrategias para sobrevivir a una época de “vacas flacas”, para otras es el mes más atareado del año.

Además de la carga o disminución del trabajo, diciembre trae otros retos, como la gestión del trabajo debido a las vacaciones y el cuidado de la salud mental de los colaboradores, pues la llegada del invierno impacta en el estado de ánimo del equipo y, en algunos casos, puede detonar en “trastorno afectivo estacional”, afección conocida como depresión estacional o winter blues.

Se vea por donde se vea, diciembre es un mes “montaña rusa”, es todo menos tranquilo. Pero ante el aparente caos, fin de año también es un termómetro que indica dónde están las áreas que deben ajustarse y dónde se están haciendo bien las cosas, además es una excelente oportunidad para evaluar el cuidado del equipo y la forma de ejercer liderazgo.

Dejar todo al final es una tentación peligrosa. El cierre del año supone un sinfín de entregables para las empresas que van desde cuestiones fiscales hasta reportes sobre proyectos, actividades, etc. La gestión del tiempo debe ser precisa para poder garantizar que la sobrecarga no lleve al equipo de trabajo a niveles de estrés que resulten contraproducentes.

Todos anhelan poder disfrutar de un espacio de paz y calma al finalizar el año. La reducción en el tiempo efectivo de trabajo en esta temporada es también un factor, porque si bien las vacaciones y el descanso son algo necesario y valioso, se debe tener una adecuada planeación que abarque meses previos y posteriores para que el cumplimiento de las metas se dé de forma amigable y no a través de sacrificar la salud mental de todos.

Ante esto, el liderazgo es pieza clave de un fin de año armónico. El papel del líder para un cierre de año extraordinario no se limita a la buena organización o a establecer un rol de vacaciones, implica un trabajo de equipo intenso en donde la planeación, la confianza, la empatía y, sobre todo, el sentido humano, estén presentes en todo momento.

No todo es color de rosa

En diciembre no todo son villancicos e intercambios de regalos, no todo es color rosa, la depresión estacional puede impactar a las empresas de forma tajante. El problema es que muchas veces las organizaciones no cuentan con una cultura que contemple el valor de la salud mental o programas de prevención. Con eso en mente y ante el caos decembrino, detectar y atender a tiempo un caso de winter blues es casi imposible; cuando se detecta es generalmente cuando el colaborador estalla.

Un gran equipo lo hacen grandes individuos. El líder debe enfocarse en generar un ambiente saludable (todo el año) y en meses complejos su rol es reducir los riesgos o factores que detonen problemas de estrés, burnout, depresión o ansiedad.

Las dinámicas de integración son otro recurso del que se puede echar mano en la búsqueda de crear un ambiente que impulse el trabajo en equipo, coordinado y en donde cada integrante tiene claro su rol y sus metas. No todo tiene que ser un plan de trabajo inamovible, también hay espacios para el esparcimiento y el descanso.

Suena reiterativo, pero en verdad diciembre es todo menos un mes aburrido, es desafiante y abrumador, pero también la oportunidad de muchas compañías de acercarse a sus equipos de trabajo, conocerlo y entender sus necesidades con el fin de replantear sus dinámicas.

Mi deseo de fin de año es que diciembre sea un mes de transformación y cambio, en donde las empresas opten por un enfoque más humano y entiendan que a partir de cuidar sus equipos siembran un futuro más prometedor para la compañía y para el país.

¡Felices fiestas!

*La autora es socia fundadora y directora general de Saskia de Winter Training (@SaskiadeWinter)