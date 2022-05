“Ha sido seleccionado para una oferta de trabajo desde casa. Recibe tu sueldo diario de 588 dólares. Mi WA…”. Este es uno de los mensajes de texto que han recibido cientos personas en sus celulares sin haberse postulado a una oferta de trabajo, se trata claramente de un fraude. De acuerdo con la firma Talent Solutions de ManpowerGroup las vacantes laborales falsas han crecido en los últimos meses en la medida que la búsqueda de empleo se traslada a los medios digitales.

Las ofertas de trabajo falsas pueden solicitarle dinero a las personas para la realización de distintos trámites, prometer mucho salario por poco trabajo y estar acompañadas de una premura del reclutador por entrevistar al candidato. La iniciativa Sonora Cibersegura ha documentado casos en la entidad en los que se le solicita a las personas un pago de entre 300 y 1,000 pesos para exámenes antidoping y psicométricos necesarios para ocupar el puesto.

Ana Gómez Blanco, responsable de Cultura de Seguridad de BBVA, opina que parte del objetivo de estas ofertas fraudulentas es obtener datos personales como direcciones de correo electrónico o números telefónicos para usurpar identidades, o bien vender la información en el mercado negro.

“Los atacantes suelen recurrir a la ingeniería social (técnicas de manipulación y engaño) para aprovecharse de la necesidad de trabajo o de la situación de desempleo de las víctimas. El método que utilizan consiste en publicar ofertas fraudulentas de trabajo en LinkedIn o enviar mensajes de correo con enlaces maliciosos que redirigen a webs falsas donde, una vez que el usuario está dentro, se le solicita rellenar formularios con sus datos personales”, expone la especialista.

Desde la perspectiva de Tania Arita, gerente regional de Talent Solutions, hay al menos cuatro señales claras para detectar que un anuncio se trata de una vacante laboral falsa:

» 1. Petición de dinero para ingresar

En su artículo 133 la Ley Federal del Trabajo (LFT) prohíbe que los empleadores reciban dinero de las personas para ingresar a un empleo, por eso cuando en un proceso de reclutamiento le solicitan dinero al candidato para obtener el puesto es una advertencia (red flag) de que algo no está bien y lo recomendable es no otorgar ningún recurso y no seguir en el proceso.

» 2. Solicitud de datos personales

Ésta es una red flag que puede ser confusa, pero hay que tomar en cuenta que en los primeros acercamientos con un reclutador no es necesario entregar documentos oficiales o datos bancarios. La primera entrevista suele ser para conocer el perfil del candidato, pero los datos personales son requeridos cuando inicia el proceso de contratación. Antes del proceso de selección, la empresa sólo necesita información de contacto para localizarte en caso de ser seleccionado para el puesto, por eso si te solicitan datos personales desde el primer encuentro, es probable que se trate de una estafa.

» 3. Uso de cuenta no oficial

El uso de redes sociales para buscar empleo también abre la puerta a la publicación de ofertas de trabajo engañosas. En este mundo digital es importante verificar que la vacante fue publicada desde una cuenta oficial de una empresa o bolsa de trabajo, la sugerencia es revisar canales oficiales como páginas de internet, números telefónicos o correos electrónicos institucionales para saber si está abierto el proceso de reclutamiento y si existe el puesto que se ofrece.

» 4. Uso de logos institucionales

Otra característica de las vacantes laborales falsas es que usan el logo de otras marcas para darle credibilidad a sus anuncios. De hecho, el uso ilegal de la imagen de otras empresas para ganarse la confianza de las “víctimas potenciales” ha llevado a firmas como Randstad México a mantener un anuncio en su página web para alertar a las personas que “ninguna de las marcas de Randstad solicitará un pago de ningún tipo o una copia de una tarjeta de crédito o débito de un candidato, durante un proceso de reclutamiento o búsqueda de trabajo”.

De acuerdo con especialistas, las vacantes laborales serias tienden a tener las siguientes características:

Nombre del puesto

Funciones a realizar.

Jornada de trabajo

Perfil deseado, con formación y competencias, eliminando sesgos de discriminación

Empresa y giro

Breve descripción de la organización

Salario y prestaciones ofrecidas

El lugar donde se realizarán las actividades o si hay opción de teletrabajo

¡Mucho ojo con los mensajes de texto!

“Hay muchas formas en las que se ven este tipo de fraudes. Te envían un correo o un mensaje donde te comentan que has sido parte de la selección de una gran empresa, pero para empezar el dominio del correo ni si quiera oficial, a veces son de gmail o hotmail. En la descripción del trabajo la oferta es bastante atractiva, pero comentan que para continuar con el proceso necesitas realizar un depósito, principalmente lo manejan para exámenes médicos, eso es algo muy frecuente”, comenta Ángel Macías Dircio, director general de Cahum.

Tanto empresas como autoridades han alertado sobre las ofertas de trabajo falsas. Recientemente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo lanzó una advertencia en redes sociales para la población buscadora de empleo, compartiendo un video con un mensaje entre una persona interesada en un trabajo en el extranjero y un reclutador, quien solicita un pago en efectivo.

“Ninguna oferta laboral es real si te piden dinero (cualquier cantidad y bajo cualquier concepto), no te dan informes del empleador, ofrecen grandes salarios por pocos requisitos y te ofrecen salidas inmediatas al extranjero. No arriesgues tu patrimonio y seguridad”, advierte la autoridad local.

La Secretaría de Gobernación considera que otra finalidad de este tipo de anuncios es la trata de personas, y entre otras red flags, la dependencia pide dudar de los procesos de reclutamiento que piden a los candidatos discreción o son citados en lugares poco transitados, o bien en un espacio más concurrido para después trasladarse en un vehículo de la empresa al lugar donde será la entrevista.

En otras ocasiones, expone Ángel Macías, algunas empresas publican vacantes engañosas donde ofrecen buenos ingresos, pero cuando los candidatos asisten a la entrevista se enteran que la oferta no es para el puesto anunciado.

“Existen otro tipo de vacantes donde el proceso de selección es oscuro como en empresas de Royal Prestige o de seguros donde te dicen que podrás generar una gran cantidad de dinero en poco tiempo, pero te hacen la invitación con engaños. Por ejemplo, te dicen que tienen una vacante de gerente comercial y cuando llegas a la entrevista te das cuenta que es Royal Prestige o una empresa de seguros. No está mal vender seguros o sartenes, lo malo es no ser transparente en los procesos”, el especialista.

Este año, en la Cámara de Diputados se presentó una propuesta para reformar la Ley Federal del Trabajo y castigar con cárcel a quienes publican ofertas de trabajo falsas, además de una multa de hasta 182,000 pesos.