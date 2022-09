“Titulado y con especialidad”: Mexicanos mienten cada vez más en su historial académico

La información falsa o exagerada sobre la formación académica en el currículum de las personas en México va en aumento. De acuerdo con el Reporte anual de tendencias de América Latina 2022 de First Advantage MultiLatin, en nuestro país dos de cada 10 candidatos han compartido datos erróneos y hasta documentos apócrifos sobre su historial escolar al postular a un empleo.

El informe que aborda los riesgos en los procesos de contratación evidencia que en los últimos dos años casi se ha duplicado la proporción de candidatos con discrepancias en su historial académico. Este rengón aumentó de 12 a 20% de los casos de información falseada en un CV.

Paradójicamente, a medida que la información falsa sobre la formación de los candidatos aumenta, han disminuido las discrepancias en el historial laboral. En el último año, se redujo de 27 a 24% la proporción de buscadores de empleo con información falsa sobre sus antecedentes de trabajo.

Para David Robillard, vicepresidente ejecutivo para Latinoamérica de First Advantage MultiLatin, esta diferencia se explica por los efectos de la pandemia en el mercado laboral y el sector educativo.

“La pandemia generó interrupciones en los servicios escolares de muchas instituciones”, apunta en entrevista. En ese sentido, el especialista considera que las dificultades que enfrentaron las empresas para verificar datos con las instituciones académicas generaron un escenario en el que proporcionar información falsa sobre los estudios fuese más sencillo.

Aunque éste es sólo uno de los factores que influyen en esta dinámica. Desde la óptica del ejecutivo, las limitantes que enfrenten los jóvenes para obtener un título universitario también explican en buena medida las discrepancias en la información académica que se detectan en los currículums.

Uno de los perfiles donde se detecta con más frecuencia información falsa sobre la formación académica es en el caso de las personas que ya tienen trayectoria en el mercado de trabajo y han escalado posiciones gracias a la experiencia adquirida. Sin embargo, cuando desean acceder a un puesto gerencial, donde tradicionalmente se solicita un título académico, hay más probabilidades de que compartan información académica falsa en una postulación.

Las discrepancias en el historial académico pueden traer afectaciones graves para las empresas y los propios clientes, asegura, sobre todo cuando se trata de contrataciones para puestos que implican responsabilidades civiles: ingenieros civiles, abogados, contadores y médicos, por ejemplo.

Por otra parte, la reducción de datos falseados en el historial laboral, opina, puede deberse a la escasez de talento que se enfrenta en algunas industrias. “La gente no tiene que exagerar en sus antigüedad e información de empleos anteriores”.

A pesar de la reducción de inconsistencias en los CV sobre los antecedentes laborales de las personas, la cifra sigue siendo alta. Son 24 de cada 100 candidatos en el país que comparten datos incorrectos sobre sus años de experiencia o las funciones que han realizado.

“Puede ser por miedo a ser descalificados o también por el deseo de cumplir con todos los requisitos que pide una vacante. Es como decir: sólo tengo dos años de experiencia, pero lo estiro un poco para decir que tengo tres años, o bien si eres un analista, pero te estás postulando para un puesto gerencial, dices que has coordinado gente”, ejemplifica.

De acuerdo con el reporte, el 61% de las empresas en Latinoamérica detectó discrepancias en la información de las postulaciones; 87% de estas inconsistencias son en historial laboral y académico.

En los últimos dos años en México, se destaca en el reporte, se triplicaron las verificaciones de historial laboral. A decir del especialista, esto se vincula con la necesidad de ser más transparentes y objetivos en los procesos de selección de talento, lo que permite a las empresas fundamentar más una contratación o rechazar una postulación.

¿Por qué mienten los buscadores de empleo?

David Robillard considera que las discrepancias en la información que proporcionan los candidatos pueden ser parte de un círculo vicioso que inicia desde el diseño de las propias vacantes. “En ocasiones las empresas no revisan bien cuáles son las condiciones que hacen a una persona elegible. Hay pocas empresas que periódicamente cuestionan por qué requieren una persona con un cierto número de experiencia y no se entiende hasta dónde se puede aceptar un candidato que no cumple con todos los filtros”.

Parte de las mentiras en los currículums también se debe a la ausencia de criterios de selección bien definidos y la inflexibilidad que puede presentarse en algunos procesos de contratación, por ejemplo, que una persona sólo tenga dos años y medio de experiencia, pero la vacante solicite tres años y en automático se descarte ese perfil. En otras palabras “a veces las empresas fomentan la mentira sin querer”, subraya el especialista.

Este riesgo de fomentar indirectamente las postulaciones con información falsa o exagerada, señala, se ha incrementado con el uso de inteligencia artificial en los procesos de selección, pues algunos candidatos optan por incluir en su CV datos imprecisos para evitar ser descartados por las propias plataformas que filtran las hojas de vida.

“Hay que preguntarnos si tenemos condiciones que sin querer podrían fomentar la mentira. Uno de los contras de la automatización es que obliga a los candidatos a colocar los datos para ser seleccionados. Y si pueden ser candidatos muy buenos, pero si sólo tienen dos años y ocho meses de experiencia, los sistemas automáticamente rechazan a los que no llegan a los tres años de experiencia y la gente lista dice: agrego unos meses para que el sistema no me descarte, pero se genera una discrepancia”, detalla.