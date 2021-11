¿Te has conectado a una videoconferencia? ¿Has enviado un correo o mensaje de WhatsApp a tus compañeros porque ya no los ves? ¿Tu capacitación ha sido en línea? En una pequeña o gran dosis, es un hecho que la pandemia aceleró la transformación digital de las organizaciones y la gestión de talento no se quedó atrás. La adopción de nuevas herramientas de trabajo durante la emergencia sanitaria afectó desde el espacio laboral hasta la forma de medir el clima organizacional.

De acuerdo con el estudio Digitalización laboral en México de la Asociación de Internet MX y OCC Mundial, el 36% de los profesionales de Recursos Humanos considera que la digitalización se aceleró totalmente a raíz de la pandemia, otro 47% percibe un cambio moderado y sólo en algunos procesos de gestión de talento.

“En cuanto a la gestión de Recursos Humanos, el cambio digital impactó más a la modalidad de empleo y aspectos que favorecen el desarrollo de las actividades de los empleados”, refiere el estudio.

Desde la perspectiva de los gestores de talento, los cambios más drásticos generados por la digitalización se presentaron en la implementación de diferentes modalidades de trabajo y nuevos esquemas de capacitación.

Pero los ejecutivos de estas áreas también consideran que la adopción de tecnología fue la responsable de crear un nuevo espacio de trabajo digital y dinámicas internas. Además, se transformaron los procesos de comunicación, onboarding, atracción de talento y trámites administrativos.

En menor medida, los departamentos de capital humano también perciben cambios en la gestión de documentación y contratos de trabajo, medición del clima laboral, retroalimentación, evaluación y reconocimiento, y programas de beneficios.

Después de 20 meses de pandemia y un mayor interés desde las direcciones generales por digitalizar los negocios, los departamentos de gestión de talento consideran que su transformación digital depende de elementos como:

Elegir las herramientas adecuadas

Capacitar al personal

Identificar metas y prioridades

Establecer las especificaciones y objetivos de los proyectos

Involucrar a las áreas de tecnologías de la información

Permitir la participación de todos los empleados

En términos generales, los cambios en los procesos de gestión de talento son observados en un sentido positivo. Un 58% de los profesionales de capital humano considera que la digitalización de su departamento le permite ahorrar tiempo, otro 56% asegura que se agilizan las tareas y un 43% opina que incrementa la productividad.

Entre otros beneficios, los encargados de capital humano destacan que la incorporación de tecnología en los procesos permite promover la flexibilidad, mejora la eficiencia, genera indicadores de manera rápida y sencilla y aumenta la rentabilidad.

Sin embargo, los cambios en los procesos de Recursos Humanos no es la única consecuencias de la transformación digital en las organizaciones en materia de trabajo. El 59% de los ejecutivos de estas áreas afirma que la adopción tecnológica ha creado nuevas posiciones.

Las vacantes que se han abierto con una alta demanda a raíz de la digitalización de las organizaciones son:

Científico de datos

Desarrollador de inteligencia artificial

Especialista en programación

Arquitecto de sistemas

Full-stack

Experto en design thinking, agile, lean y growth hacking

Diseñador visual de interfaces

Diseñador de experiencia de usuario

Ingeniero o especialista en ciberseguridad

Ingeniero en internet de las cosas

La percepción de los trabajadores

Los trabajadores que laboran en empresas grandes han experimentado una mayor transformación digital en sus tareas diarias, aunque la adopción de tecnología ha impactado a toda la fuerza laboral, aunque sea en dimensiones más pequeñas.

Los profesionistas consideran que las conferencias en línea, la comunicación entre equipos, los cursos y capacitaciones, las nuevas modalidades de trabajo, las dinámicas internas y el acceso a la información son los campos donde se presenta una transformación digital más fuerte.

“Para los empleados, la transformación digital tuvo mayor impacto en las herramientas de comunicación, el trabajo en equipo y las capacitaciones”, destaca el reporte.

En línea con la visión de los ejecutivos de Recursos Humanos, los empleados perciben un menor nivel de digitalización en procesos como la retroalimentación, evaluación y reconocimiento, así como los programas de beneficios.

“Algo que llama la atención y que las empresas poco a poco tendrán que buscar cómo hacer este cambio y que se perciba en los colaboradores es el tema de retroalimentación, evaluación y reconocimiento. Esto es muy importante porque es la manera en cómo los empleadores podemos dar esta retroalimentación digital útil, que incluso el colaborador pueda guardar para darle seguimiento a esos puntos que tiene que reforzar”, expuso David Centeno gerente de Planeación Estratégica de OCC Mundial.

Desde la óptica de los trabajadores, la adopción de tecnología tiene beneficios como:

Agilizar la realización de tareas

Ahorrar tiempo

Aumentar la productividad

Automatizar procesos

Ahorrar dinero

Reducir el uso de papel

Aumentar la rentabilidad

Mejorar la eficiencia

“Todo el tema de transformación digital y lo que ha sucedido en empresas micro, pequeñas, medianas y grandes es percibido como un ahorro de tiempo y agilización de realizar tareas, pero también hay otros, como el aumento de la productividad, y ese importante porque cuando empezó la pandemia pensábamos en cómo enviar a las personas a casa sin que la productividad cayera”, señaló David Centeno.