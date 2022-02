Si bien es cierto que la tecnología nos ha facilitado parte de la vida personal y profesional, la otra cara de la moneda es que su uso excesivo puede afectarnos en la salud física y mental. En buena medida el teletrabajo ha provocado que los colaboradores tengan más contacto de lo habitual con herramientas digitales.

Erika Villavicencio-Ayub, coordinadora de Psicología Organizacional de la Facultad de Psicología de la UNAM, estima que en nuestro país el 75% de la población padece tecnoestrés.

De acuerdo con el Índice de Tendencia Laboral 2021 de Microsoft, en Latinoamérica el 42% de la fuerza laboral se siente con sobrecarga de trabajo y 31% reporta agotamiento laboral, estas cifras se presentan en un contexto en el que la productividad se mantuvo sin cambios y en algunos casos incrementó.

La extensión de las jornadas laborales, el incremento en las cargas de trabajo y la necesidad de estar conectado 24/7 a herramientas tecnológicas pueden generar el tecnoestrés, “derivado del uso desadaptativo de las tecnologías”, señaló la especialista a la Gaceta de la UNAM.

El tecnoestrés es el resultado de la migración del cerebro, que está acostumbrado a estímulos físicos, a un ambiente digital con nuevas configuraciones a las que debe adaptarse para poder interactuar con estas expresiones de comunicación, explicó Erika Villavicencio.

Adicionalmente a la hiperconectividad por el trabajo, las personas tienden a tener un uso intensivo de la tecnología en su vida personal. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estima que el 75% de la población mayor a seis años cuenta con un celular inteligente.

Tanto a nivel profesional como personal, el uso intensivo de un smartphone puede provocar nomofobia (no-mobile-phone phobia) o miedo a no tener acceso al teléfono celular, depresión o ansiedad de quedarse fuera de la conversación en redes sociales o de lo más reciente en internet, mejor conocido como FOMO (Fear of Missing Out), expuso David Bejarano, instructor de Udemy.

“Si vives constantemente buscando nuevas cosas que ver o hacer en línea, tal vez en el post que puedes hacer para obtener más likes, si te preocupa más tu rendimiento virtual que lo que suceda en tu vida real, si tu primera y última acción del día es usar tus dispositivos y tus interacciones con otros son en su mayoría virtual, necesitas urgentemente una desintoxicación”, afirma el especialista.

¿Cómo desintoxicarte digitalmente?

Si te identificas con las señales anteriores, entonces es necesario realizar un detox digital o desintoxicación digital. Para ello, David Bejarano recomienda:

1. Despertador tradicional

Para iniciar el día, cambia tu teléfono celular por un reloj despertador. Aunque suene disparatado y fuera de moda, te ayudará a que en cuanto lo apagues y te levantes, centres tu atención en otra cosa que no sea tu dispositivo móvil, y sí en cambio puedas concentrar tu energía para prepararte de manera consciente para iniciar un nuevo día.

2. Define tu agenda

Ya en el trabajo, organízate y establece tiempos y momentos para leer y contestar correos electrónicos. Idealmente revisa tu buzón de una a dos veces al día, de 30 a 45 minutos en la mañana cuando inicias tu jornada y por la tarde antes de terminar podría ser más que suficiente. En caso de que hubiera algo urgente, pide que en el título del mensaje pongan que es prioritario para que lo leas de manera inmediata.

3. Sana distancia

Deja tu celular a unos metros de distancia y, de preferencia, fuera de tu vista. En ocasiones tenemos que usar el celular para nuestras tareas, pero si además, eres de los que cada minuto busca darle like a la primera publicación que aparece en tu timeline, saber que tendrás que levantarte varias veces para ir por él, te hará pensar si tanto esfuerzo vale la pena por unos cuantos “me gusta”.

4. Escala de grises

Haz de tu dispositivo móvil algo “aburrido” y sin color. Los colores llamativos de las aplicaciones que utilizamos juegan un papel importante para engancharnos por horas. Para disminuir esta dependencia, los celulares tienen la opción de ver la pantalla en tonalidades de grises, lo cual reduce los estímulos visuales y con ello el tiempo de atención a lo que se muestra en la pantalla.

5. Bloqueo de aplicaciones

Utiliza herramientas para bloquear aplicaciones o programas. Son gratuitos y sólo tendrás que decidir a qué páginas web no deseas tener acceso durante cierto período de tiempo en el trabajo, o bien, limitar el número de accesos o tiempo que puedes navegar dentro de estas. Otra opción es colocar tus aplicaciones favoritas en una carpeta de difícil acceso, mientras más clics tengas que dar para acceder, más lo pensarás para ingresar a estas.

6. Fuera de vista

Guarda el celular en una bolsa. Ya sea que tengas una junta o estés en una reunión familiar o con amigos, es sano pedir a todos, incluido tú, que depositen en una bolsa todos sus dispositivos y que los pongan en modo silencio, y colócala en un espacio que no sea de fácil acceso. Al no tenerlos a la mano, propiciarás que las personas se concentren en lo que se está platicando y se eviten distracciones.

“Cuando soltamos el mundo digital podemos apreciar nuevamente lo que es importante, podemos consumir de aquello que si es bueno para nuestra mente. La naturaleza, nuestra familia, tiempo con nosotros mismos, un buen libro, algo que agregue valor a nuestra vida en vez de que absorba nuestra energía”, subraya el especialista.