Reintegra es una fundación en la Ciudad de México en la que los jóvenes de 12 a 18 años que cometieron un delito cumplen su castigo asistiendo a talleres para autoempleo. Si cometieron un error en la vida como robar, en la organización encuentran la oportunidad de cambiar su realidad.

Los talleres que pueden cursar los chicos en conflicto con la ley son de serigrafía, panadería y gastronomía. En las capacitaciones para el autoempleo la fundación encontró una buena fórmula para garantizar la reinserción social de los jóvenes.

Antes de aliarse con Toks en 2012 para iniciar los cursos, la organización buscaba que las empresas ofrecieran un empleo formal a los jóvenes, pero no funcionó porque algunos eran despedidos por ser impuntuales. “No conocían las responsabilidades que implica un trabajo porque nunca habían trabajado”, dice Jimena Cándano, directora de Reintegra.

En ese punto coincide Gustavo Pérez, director de Responsabilidad Social de Toks. Los jóvenes que querían reinsertarse en la sociedad no tenían experiencia productiva. Los talleres en los que se han capacitado 320 jóvenes son una plataforma en la que no sólo plasman materiales y hacen pan, también aprenden a elaborar una cotización, hacer un inventario y trabajar en equipo.

Pero la falta de experiencia no fue el único reto para Reintegra. Según Cándano, los bajos sueldos en las compañías no ayudaban en la motivación de los jóvenes. Cinco de cada 10 trabajadores ganan como máximo 5,301 pesos al mes, con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

“¿Por qué trabajar en tu mundo si gano menos? Se preguntaban los jóvenes. Es horrible, pero puedes ganar más en un semáforo pidiendo monedas, que de abogado. Por ejemplo, los repartidores de comida ganan un salario mínimo y se arriesgan al manejar la moto. Un chavito diario en un semáforo puede sacar 23 mil pesos al mes, que es lo que gana un profesionista”.

Oportunidades laborales vs reincidencia

La fundación tiene 96 por ciento de éxito con los jóvenes que asisten a sus instalaciones en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc. Para la directora de Reintegra, en algunas colonias de la capital del país, los delitos son acciones normales. Es importante que las empresas ofrezcan oportunidades a los jóvenes que buscan un trabajo lícito, porque la falta de opciones puede llevar a la reincidencia en esas acciones que son cotidianas en el entorno donde crecieron.

“No hay empresa exitosa con una sociedad fallida. Las empresas podemos y debemos poner de nuestra parte para construir una mejor sociedad”, dice Gustavo Pérez, director de Responsabilidad Social de Toks.

Los jóvenes de Reintegra privilegian ganar bien y no un desarrollo profesional dentro de una empresa. La mayoría creció en un entorno con carencias, el promedio de estudios de los beneficiarios de la fundación es de secundaria trunca.

En la organización están conscientes que el autoempleo se puede convertir en empleo informal. Han logrado que los beneficiarios se dediquen a actividades lícitas, pero en la regularización de los negocios que emprenden, en su mayoría talleres de serigrafía, aún queda trabajo pendiente.

Eliminar prejuicios en las empresas

Si una empresa tiene verdadero interés en apoyar la reinserción social cambiará sus políticas de contratación. Antes de 2010 en Ciudad Juárez, dice Jimena Cándano, las organizaciones no aceptaban personas con tatuajes o con un pasado en una pandilla. Cuando estalló la violencia en la ciudad, los empresarios entendieron que, si no les daban oportunidades a los jóvenes, la única opción que tenían era el crimen organizado. “Ya entendieron que la apariencia no define a una persona”.

Toks inaugurará el siguiente año dos food trucks en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas y un food park en Tijuana en los que contratarán exadictos y exreclusos. La meta del proyecto es reinsertar a 60 personas por ciudad.