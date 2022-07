Impacto de la inflación

Revisiones salariales y de prestaciones seguirán bajo presión en el corto plazo

Muchas compañías no podrán sostener aumentos salariales por encima de la inflación, pero eso no significa que no puedan ofrecerle beneficios o ayudas al personal. Cajas de ahorro, educación financiera y capacitación son algunas soluciones.