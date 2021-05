Recientemente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el regreso a clases presenciales de forma parcial y voluntaria, comenzamos así a vivir la “reincorporación” a nuestras actividades sin aislamiento. Esto representa un gran reto, no podemos regresar a las aulas con la misma mentalidad y estrategia que tuvimos antes. Lo que agravó esta pandemia fue eso, es momento de cambiar.

El confinamiento derivado de la pandemia ha ocasionado, entre otras cosas, pérdidas de aprendizaje, mismas que se tendrán que resarcir o que se pueden redireccionar hacia las habilidades requeridas para enfrentar exitosamente el siglo XXI. Se espera que las pérdidas de aprendizaje en América Latina y el Caribe se conviertan en costos económicos agregados por ingresos no percibidos de un total de 1,700 millones de dólares, este estimado se hizo considerando un cierre 10 meses en las escuelas, de acuerdo con el estudio Acting Now, del Banco Mundial.

Necesitamos personas capaces de ejercer su ciudadanía plena, para ello, las y los docentes deberán trabajar en fortalecer las habilidades STEM y socioemocionales de sus estudiantes. Las habilidades que STEM desarrolla son: pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, comunicación, colaboración, alfabetización de datos, alfabetización digital y ciencias computacionales. Con respecto a las habilidades socioemocionales, recomendamos el modelo Casel que incluye: conciencia de sí mismo(a), autogestión, conciencia social, habilidades de relación y toma de decisiones responsable.

Las niñas y los niños, los adolescentes y los jóvenes merecen una mejor educación, enfocada en las habilidades que les permitirán enfrentar los retos del siglo XXI y ser parte de los empleos del futuro con mejores salarios y posibilidades de resolver problemas ambientales, de salud, tecnológicos, etc., con miras a generar una sociedad incluyente y socialmente responsable.

En varias ocasiones me han preguntado ¿cuáles son los trabajos del futuro?

Sabemos que, como parte de los impactos de la Cuarta Revolución Industrial-Tecnológica, 65% de los trabajos que tendrá la Generación Z aún no existen. Sin embargo, hay ya algunas propuestas derivadas de las tendencias mundiales. En específico me referiré a la propuesta publicada por Center for the Future of Work en 2017 y el listado publicado por el Foro Económico Mundial este año.

De acuerdo con estos documentos, entre los empleos del futuro se encuentran:

Detective de datos

Facilitador(a) TI

Oficial de abastecimiento ético

Gerente de desarrollo de negocios de inteligencia artificial

Experto(a) en computación perimetral (Edge Computing)

Walker/Talker o acompañante de escucha

Consejero(a) de Compromiso de Fitness

Técnico de asistencia sanitaria con IA

Analista de Cyber City

Director de Cartera Genómica

Gerente de equipos Hombre-Máquina

Entrenador de bienestar financiero

Sastre digital

Director de confianza

Analista de Machine Learning cuántico

Sherpa de tienda virtual

Agente (broker) de datos personales

Curador de memoria personal

Constructor de viajes de realidad aumentada

Controlador de autopistas

Oficial de diversidad genética

Facilitador de trabajo desde casa

Gerente de diseño de hogar inteligente

Arquitecto del entorno laboral

Auditor de sesgo de algoritmos

Pronosticador de calamidades cibernéticas

Arquitecto Tidewater.

¡Muchos de ellos parecen traídos de la ciencia ficción! Y sin embargo, ya están aquí.

Estos empleos conllevarán el uso de tecnologías de la información e inteligencia artificial y sin duda requerirán que las personas cuenten con las competencias STEM: pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, comunicación, colaboración, alfabetización de datos, alfabetización digital y ciencias computacionales.

Necesitamos prepararnos para estos cambios y es en la educación donde debemos incidir para lograr que ninguna persona quede fuera de la Cuarta Revolución Industrial-Tecnológica, y pueda acceder a un empleo bien remunerado.

Desde Movimiento STEAM buscamos impulsar a niñas, niños y adolescentes a inclinarse por el estudio de las competencias STEM y posteriormente, dedicarse a carreras en STEM, ya que incluso hoy, de acuerdo con el estudio Resolviendo la escasez de talento de Manpower, 8 de los 10 empleos mejor pagados son los basados en las disciplinas STEM y 52% de los empleadores en México no encuentran el talento que requieren.

Es momento de hacer un llamado a todos los grupos involucrados en la educación a repensar el modelo educativo, tenemos que ser creativos y ver en la crisis una oportunidad para redireccionar nuestro rumbo hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En Movimiento STEAM creemos en la importancia de generar alianzas estratégicas, es por ello que nos hemos convertido en un movimiento regional que impulsa la educación y el talento STEAM, los empleos del futuro y la innovación con visión social e incluyente. Esperamos que cada vez más personas crean en ¡STEAM para todas y todos sin dejar a nadie atrás!

Si deseas saber más acerca de los empleos del futuro, de nosotros y nuestro trabajo, te invito a contactarnos.

¡Sigamos la conversación!

*La autora es Presidenta y Fundadora de Movimiento STEAM en México (@RojasGrace)