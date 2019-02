El secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y diputado federal por el PRI, Isaías González Cuevas, afirmó que en el proyecto de reforma laboral que se discutirá en la Cámara baja, se ve en peligro el derecho de huelga y la contratación colectiva por una sobrerregulación en los rubros.

“Nosotros le vemos ahí en algunos artículos, que pueden afectar el derecho de huelga, porque está sobrerregulado.

“La contratación colectiva también porque está sobrerregulado, entonces estoy hablando del 387, 390, y la autonomía sindical 390 bis, que está sobrerregulado”, dijo en entrevista con medios en San Lázaro.

González Cuevas añadió también que es de observarse que en el proyecto de reforma se elimina el requisito de ser mexicano para ser líder sindical, algo que dijo se buscará cambiar.

“Nosotros vamos a insistir que para ser Secretario General, se tiene que ser mexicano y otros puntos ahí, pero en lo esencial, en el fondo, nosotros estamos de acuerdo con esta reforma laboral”, indicó.

En este sentido destacó que el nuevo órgano de conciliación que se pretende crear con la reforma será una forma de acelerar y dar salida a los conflictos obreros-patronales.

“Eso va a ayudar mucho para terminar con el rezago de expedientes que tenemos, porque de otra manera qué pasaba, que íbamos a la conciliación, no se daba, y pasábamos ya al conflicto, y ahora ya no.

“Ahora primero se va a la conciliación, y ahí se va a arreglar seguramente la mayoría de los asuntos, y si no, pues ya se pasa al conflicto, si es en lo individual o es colectivo. Estamos de acuerdo también con eso”, refirió González Cuevas.

Sindicato de Napoleón deberá ser democrático

Por otra parte el líder de la CROC indicó que la nueva organización fundada por el exlíder minero Napoleón Gómez Urrutia lleva tiempo conformándose además de que indicó que ese como otros sindicatos deben de estar fundados en la democracia.

“No es nuevo el sindicato de Napoleón, el sindicato de Napoleón ya tiene mucho tiempo. Así que el movimiento obrero necesita de varias organizaciones sindicales, y las organizaciones sindicales, ahora con la nueva ley, pues tienen que ser electas democráticamente, y rendir cuentas, transparencia.

“Y seguramente que algunas que no cumplan, pues van a desaparecer, así que eso es lo que espera a todas las organizaciones sindicales, sean representadas por quien sea representadas, tienen que pasar por la democracia sindical”, dijo.

González Cuevas concluyó que la aparición de nuevos sindicatos no afecta el alcance de viejas organizaciones sindicales como la misma CROC: “nosotros nos ajustamos a la voluntad de los trabajadores, si los trabajadores quieren que uno los represente, bien, y si no, pues van a buscar a otra persona que los represente, o sea, eso no afecta”.