La Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar de Estados Unidos (NDWA por sus siglas en inglés) realizará su propia alfombra roja este domingo por la noche en el marco de la de la entrega 91 de los premios Oscar.

El evento ha sido nombrado Honoring the Heroines in Our Homes (Honrando a las heroínas en nuestros hogares). Y tendrá como coanfitrionas a actrices de Hollywood y a activistas por los derechos de las mujeres.

Natalie Portman y Laura Dern, entre otras, acudirán al Jane Club, en Los Ángeles, California, esperando que entre los premiados se encuentre Yalitza Aparicio, quien personificó a una trabajadora del hogar en la película Roma.

Si todo sale según las apuestas, desde ahí festejarán el triunfo de Roma como la mejor película de 2019.

La cinta es del mexicano Alfonso Cuarón y retrata la historia de Cleo, una empleada del hogar. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) le otorgó 10 nominaciones, entre ellas, mejor director.

Tarana Burke, activista por los derechos civiles y fundadora del movimiento #MeToo será coanfitriona de este evento. Otra de las anfitrionas será la actriz Laura Dern.

Las acompañarán las actrices Eva Longoria, Diane Guerrero, Rashida Jones y la mexicana Karla Souza. Portman y Longoria se han unido con las trabajadoras del hogar para otras luchas.

Por ejemplo, el año pasado, acudieron a la entrega de los premios Globos de Oro con algunas representantes de la NDWA, como parte de la campaña #Times’up, que buscaba parar el acoso sexual en el ámbito laboral.

Heroínas de la economía

"Las trabajadoras del hogar son las heroínas no reconocidas de nuestras familias y de la economía. Sin embargo, han sido excluidas de las leyes laborales y pasadas por alto en nuestra cultura", dice Ai-jen Poo, directora de la NDWA.

“Desde Times'up hasta Roma, una de las luchas más grandes en nuestra sociedad actual es asegurar que todas las trabajadoras sean tratadas con dignidad y respeto”, expresó la actriz Laura Dern.

Para la intérprete de Bobbi Lambrecht en Alma Salvaje, “Roma ha inspirado verdaderamente al público a reflexionar sobre las personas que los cuidan”.

Las trabajadoras del hogar, como Cleo, están en el centro de nuestras vidas, pero con demasiada frecuencia al final de nuestra economía y sociedad, ha señalado la dos veces nominada al premio de la Academia.