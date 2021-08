Las empresas que están migrando al personal subcontratado hacia su propia nómina deben dar de baja los registros patronales bajo los cuales lo tenían registrado, de lo contrario podrían enfrentar cobros dobles en sus obligaciones, advirtió el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, previno a las personas que están realizando esos trámites para cumplir con la reforma de subcontratación. La funcionaria participó en el Foro Nacional de Especialistas de Seguridad Social convocado por el Colegio de Contadores Públicos de México.

En noviembre de 2020 el instituto reportaba 7,685 Registros Patronales por Clase (RPC), los cuales tenían 919,079 plazas de trabajo, informó. Para el 1 de agosto de 2021, el número de RPC se redujo a 5,653, con 289,531 empleos. Es decir, que la migración lleva un avance de 70 por ciento.

Sin embargo, “están quedando los cascarones”, dijo. De esos más de 5,000 registros, “2,337 ya no tienen trabajadores asociados”. El IMSS, aseguró no tiene forma de verificar cuáles RPC siguen activos, pues podrían tener personal “incapacitado o por cualquier otro motivo”, o bien una misma persona tiene dos empleos diferentes.

En ese sentido, indicó: “Queremos alertarlos, porque hay empresas que están teniendo un doble registro, pues no dieron de baja los otros. Si no presentan las bajas van a enfrentar un doble pago. La recomendación es que den de baja los registros patronales que ya no vaya a utilizar”.

Si ya les ocurrió esto, pueden acercarse al instituto para solucionarlo, explicó. De acuerdo con la Ley del Seguro Social (LSS), “cuando se acredita que fue un error, se puede hacer una cancelación del doble pago”.

Indicó que los medios por los que pueden pedir asesoría es el correo electrónico uiss.subcontratacion@imss.gob.mx. Según la funcionaria, las dudas son revisadas y canalizadas al área que les pueda ayudar. Si es necesario les pedirán, mediante esa misma vía, más información y, en su caso, se programaría una videoconferencia para resolver el problema que tengan. También se pueden comunicar al número (800) 623-2323, opción 2.

Mecanismos para mayor certeza

La reforma de subcontratación fue aprobada en abril pasado. El periodo de transición para que las empresas se pusieran al corriente vencía el 1 de agosto, pero el Congreso les concedió un mes más de prórroga, hasta el 1 de septiembre de este año.

El nuevo esquema de outsourcing prohíbe la subcontratación de personas y permite la de servicios y obras especializadas. “Para mí es el control indirecto de obligaciones más importante que se ha desarrollado en los últimos años”, señaló Norma Gabriela López.

A partir de ahora, si las empresas no están al corriente de sus obligaciones, tendrán un impacto en sus deducciones de impuestos, e incluso en a quienes pueden perjudicar. Esto hace que “tanto los contratantes como las propias autoridades estemos vinculados y con un objetivo en común: el debido cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social”.

Por ejemplo, para que las empresas de subcontratación obtengan su inscripción al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) que administra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) deben estar al corriente en el IMSS.

“Al momento de que solicitan el registro, el sistema se conecta con el IMSS y da una palomita o un tache”. El gobierno federal no está pidiendo nuevos requisitos, sino los de ley, como inscribir al personal a la seguridad social, apuntó.

Antes de la puesta en marcha de la reforma, se estimaba que había 4.6 millones de personas laborando en algún tipo de outsourcing. Pero muchas de las empresas habían logrado pasar desapercibidas por las autoridades y ejercían esta actividad. “Hoy, con estos trámites las hemos identificado”. Así la última cifra del personal subcontratado es de 5 millones, indicó.

Entre noviembre de 2020 y el 1 de agosto de 2021, más de 2.5 millones de trabajadoras y trabajadores han sido migradas a una empresa que se dedicaba a subcontratar personas “a una empresa real”. Además de que ya están contratadas de manera directa, su salario base de cotización incrementó de 469 pesos a 525 pesos, en promedio. Es decir, un aumento de 12 por ciento.

Bajo la lupa de las autoridades

Otro de los puntos importantes de la reforma, explicó la directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, es la responsabilidad solidaria. Para acreditarla y permitir que si una empresa no se hace cargo del personal que realiza los servicios especializados lo haga la otra, no se requiere de una “fiscalización profunda”.

Basta, dijo, con los registros administrativos y la coordinación entre autoridades. “Vamos a poder desentrañar cuál es la responsabilidad solidaria entre contratante y contratista”. Antes, quienes estaban en este negocio de outsourcing “vendían la estrategia completa: si te llega el IMSS no sólo te defiendo, sino te protejo legalmente. Y cuando fiscalizamos, interponían recursos que nos retrasaban”.

Sin embargo, aún ahora varias empresas que han decidido solicitar amparos judiciales contra la reforma de subcontratación. Van 321 amparos presentados, informó la funcionaria, de 301 Registros Federales de Contribuyentes, desde los cuales se tenían inscritos 147,000 puestos de trabajo.

El 90% de los 40 millones de pesos que empresas de subcontratación adeudan al IMSS proviene de aquéllas que han presentado los amparos. Al menos 27 de ellas, no tenían personal registrado en el IMSS, pero recientemente comenzaron a afiliarlo.

La funcionaria indicó que, a través de estos mecanismos “quieren seguir conservando esquemas que están fuera de todo orden”. Pero advirtió: “No lo vamos a permitir”.