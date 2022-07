Los contagios de Covid-19 tuvieron un repunte en nuestro país desde junio. Sin embargo, a pesar de que la quinta ola de coronavirus ya se refleja en las estadísticas, la fuerza laboral percibe que sus empleadores han tenido una baja respuesta ante el crecimiento de los casos confirmados.

De acuerdo con el Termómetro Laboral de OCC Mundial, al menos cuatro de cada 10 trabajadores asegura que no tiene conocimiento de nuevas estrategias por parte de su empresa ante la quinta ola de la pandemia.

Otro 39% de las personas trabajadoras encuestadas reconoció que su empleador no tiene un plan B ante el nuevo pico de contagios y sigue operando de manera normal, o el protocolo es el mismo que se estableció hace dos años y medio cuando inició la emergencia sanitaria.

Sin embargo, uno de los mayores desafíos que enfrentan las organizaciones no es sólo mantener las medidas sanitarias, sino garantizar que se conserven, aun cuando el nivel de contagios esté bajo. Sólo 11% de los trabajadores afirmó que se mantienen las acciones para evitar contagios y se respetan a plenitud.

“El 53% aseguró que aún existen las medidas de seguridad, sin embargo, no se respetan del todo. Hay muchas personas que ya no utilizan el cubrebocas (aun estando en espacios cerrados), o ya no se respeta la sana distancia”, señaló la plataforma de búsqueda de empleo.

Sin embargo, especialistas consideran que el nuevo pico de contagios ha representado una letalidad menor en comparación con olas anteriores, esto es porque ha estado acompañado de un menor número de hospitalizaciones y defunciones, observándose el efecto positivo de las vacunas.

Desde marzo se observó un retorno masivo a los centros de trabajo, algunos bajo la modalidad de trabajo híbrido y otros en un esquema 100% presencial, en los meses siguientes el regreso a la oficina se mantuvo.

“Para ello, se debieron de establecer protocolos de seguridad que incluyeran limpieza, saneamiento, estaciones de desinfección y uso de cubrebocas. Otro punto relevante es la calidad del aire dentro del espacio laboral”, apuntó Víctor Higueras, jefe de Facility Services en Grupo EULEN México.

Uno de los errores más comunes en el retorno a la oficina, indicó la firma, es que se intentó ventilar los espacios de trabajo con los aires acondicionados, pero sin una instalación adecuada que permitiera esto.

Mantener las medidas, el reto

De acuerdo con la encuesta de OCC Mundial, el 35% de los trabajadores asegura que ya no existen en medidas sanitarias en los lugares que visita, incluyendo sus oficinas, pareciéndose cada vez más a la normalidad prepandemia.

En opinión de Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología, aunque las tasas de hospitalización y defunciones son bajas y las vacunas están protegiendo a las personas de que la enfermedad se agrave, no hay que confiarse.

“Lo que tenemos que seguir reforzando es que no vayamos a lugares cerrados, porque todavía hay gente que puede contagiarse y contagiar a los demás. Es necesario usar cubrebocas en todos los lugares públicos”, comentó la especialista a la Gaceta de la UNAM.

Según el Termómetro Laboral, sólo el 18% de los encuestados consideró que su empresa cuenta con una nueva estrategia para enfrentar la quinta ola de Covid-19 y está capacitada para evitar contagios, mientras que un 2% de las personas opinó que la responsabilidad de evitar la transmisión del virus no es sólo de los empleadores, sino también de los propios empleados y los cuidados que mantienen, como el uso del cubreboca y la sana distancia.