El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Diputados, Jesús Baldenebro Arredondo, dijo vivir en carne propia la falta de “democracia sindical”, luego de que fue expulsado por el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Arturo Olivares Cerda.

“Sin cumplir con los procesos internos, sin notificación de por medio, así sólo por decisión de la dirigencia fui expulsado de mi sindicato. La razón de fondo, el apoyo que dimos a Morena en la pasada contienda electoral”, dijo en entrevista con El Economista.

De acuerdo con trabajadores del IMSS, el SNTSS ha sancionado al menos a 40,000 trabajadores en todo el país, y están imposibilitados a ejercer sus derechos sindicales.

El legislador, quien forma parte del Partido Encuentro Social (PES) fue destituido como dirigente de la Sección VII Baja California y San Luis Río Colorado del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, “y he ido demostrando uno a uno que las acusaciones en mi contra son falsas, he seguido todo un proceso para demostrarle al líder que ese no es el camino en el sindicalismo”, apunto.

Asimismo, denunció que año pasado el Sindicato del Seguro Social realizó su Congreso y la elección del líder sindical, “impidiendo la participación de los trabajadores. Por eso es muy importante avanzar en la aprobación de la reforma, pues que se demuestre que verdaderamente el dirigente fue electo por los trabajadores”, destacó.

La propuesta de reforma laboral que se discute en la Cámara de Diputados contempla que los lideres sindicales sean electos por voto libre y secreto; además de que éstos deben cumplir con una serie de requisitos para presentar emplazamientos a huelga e incluso las revisiones de los contratos colectivos.