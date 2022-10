Pocas vacaciones e inflexibilidad laboral le restan competitividad a México: WEC

Una deteriorada salud mental, jornadas inacabables con descansos insuficientes, falta de flexibilidad, rotación laboral por la decepción del lugar de trabajo. Es como un pastel de crisis, una capa sobre otra, la analogía es de Bettina Schaller, presidenta de la Confederación Mundial del Empleo (WEC, por sus siglas en inglés).

Tras apaciguarse la covid-19, quedan estos otros problemas exacerbados por la pandemia y que urge afrontar. “Yo me sentí en shock cuando vi cuántos días de vacaciones tienen en México”, dice en entrevista. Y quienes vivimos en este país quizá sentimos lo mismo cuando nos enteramos que en otros tienen 30 días de inicio, mientras acá contamos con apenas seis.

Un lapso tan corto de vacaciones “es un problema para la competitividad del país”, pero también para las empresas, subraya. “Un mercado laboral ineficiente es increíblemente costoso. Las ineficacias llevan a pérdidas económicas y ahora nos tenemos que enfocar en lo humano”.

La mala gestión del tiempo de trabajo que establecen las organizaciones cobra facturas, advierte Schaller, quien también está a cargo de Asuntos Públicos de Grupo Adecco. Y cuando habla del tiempo de trabajo se refiere al periodo vacacional, pero también a la jornada diaria de ocho horas y a la semana laboral de cinco o seis días y medio, instaurada hace más de 100 años, cuando el mundo era muy diferente.

Pero volviendo a las vacaciones, pronto el pleno del Senado discutirá su ampliación. En las negociaciones con la iniciativa privada, lideradas por la legisladora Patricia Mercado (MC), el acuerdo fue aumentarlas a 12 días cumpliendo el primer año de trabajo, para llegar a 20 días de manera paulatina en los siguientes cinco años. No fue fácil, pues la patronal se oponía.

Es un tema empresarial, expresa la politóloga, las compañías deben “cambiar de mentalidad, abrir los chakras” y ceder a más días. “Pero, por supuesto, también es un tema eminentemente político. El país y el gobierno tienen que cuestionarse esta situación, y es que las diferencias son inmensas con otras naciones”.

Las vacaciones y el tiempo de descanso, en general, “hay que subirlo a la agenda como uno de los puntos más importantes”. Mantener un mercado laboral sano no es solamente por la economía, sino por las personas, detalla. “Estamos en un país donde el sistema del empleo está politizado, o sea, cambia cada vez que hay elecciones y eso es inaceptable”.

A nivel global, casi el 36% de las personas trabajadoras ha padecido alguna forma de burnout y en Latinoamérica el 24% dice que su bienestar ha empeorado en los últimos 12 meses, explica Bettina Schaller, citando los resultados del informe Fuerza laboral mundial del futuro: Desentrañando el enigma del talento, de Adecco. “Son cifras muy, muy alarmantes”.

Después del desgaste que nos dejó la pandemia en muchos ámbitos de nuestras vidas, “es absolutamente claro que la salud mental debe ser el punto de partida”, apunta. Durante años parecía que con ocuparse medianamente de la salud física del personal las empresas cumplían con su responsabilidad, pero “el gran tema es la salud mental”.

Las organizaciones tenemos que tomar esto muy en serio. Ya no pueden pensar que es un problema individual. No, no lo es. Las empresas tienen que crear programas para apoyar a su gente y estar muy conscientes de que la salud mental es fundamental”.