Por primera vez desde el inicio de la nueva administración, los representantes patronales y obreros se reunieron para fijar posturas y firmar un Memorándum de Entendimiento con el gobierno federal teniendo como testigo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo objetivo será terminar con los contratos de protección e impulsar el trabajo decente en el país, privilegiando el diálogo.

Ante líderes sindicales, académicos, empresarios y sociedad civil, la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Alcalde Luján, enfatizó que llegaron los nuevos tiempos, “estamos en la antesala de la transformación de mayor calado desde la promulgación del artículo 123 (de la Ley Federal del Trabajo) y nos tomaremos muy en serio el Convenio 98. El gobierno no intervendrá en la vida interna de los sindicatos, no va a promover sindicatos y no va a debilitar líderes”.

Asimismo, sostuvo que es turno de la construcción de consensos en el Poder Legislativo para armonizar las leyes secundarias con la reforma constitucional aprobada en febrero de 2017; además, el futuro del trabajo debe escribirse en femenino y romper la desigualdad de género que prevalece en el país.

“Este acuerdo no debe ser visto solamente como una carta de buenas intenciones. Por el contrario, adoptaremos un plan de acción con el mayor de los compromisos para cumplirlo y traducirlo en programas de gobierno y políticas públicas monitoreables y evaluables”, indicó.

En el marco del Foro Tripartito Nacional sobre el Futuro del Trabajo, el director general de la OIT, Guy Ryder, sostuvo que México, como muchos países, se enfrenta a grandes desafíos y debe mirar al futuro del trabajo; para ello se presentó un estudio que permite sentar las bases y poner en el centro de las políticas públicas a las personas.

En ese sentido, resaltó que “el compromiso es mutuo de gobiernos, empleadores y trabajadores para unir sus esfuerzos en la búsqueda de objetivos compartidos que tienen que definirse en el marco de la justicia social”.

Conminó a los factores de la producción a utilizar como mejor herramienta el diálogo social manteniendo el tripartismo para avanzar en un diálogo social que implica la cooperación de todos.

“Tenemos puesto un camino para recorrer juntos y estoy plenamente consciente de los desafíos que esto representa a su país. De las medidas que están siendo tomadas para enfrentarlos, cruciales reformas funcionales y laborales, un nuevo foco de integración de los jóvenes en el mercado del trabajo, la revisión de la invención laboral y acuerdos regionales y comerciales, así como la lucha continua contra la informalidad”, añadió Ryder.

El compromiso de la OIT con el gobierno mexicano es el de apoyar, asesorar las transformaciones que se están llevando a cabo, así como prepararse para los retos que implica el futuro del trabajo.

Un Memorándum con CINCO compromisos

Teniendo como testigo al director general de la OIT, los patrones —representados en este acto por la Coparmex y la Concamin—, trabajadores y gobierno, suscribieron el Memorándum de Entendimiento para la puesta en marcha del Marco de Cooperación Técnica de la OIT: Programa de Trabajo Decente para México 2019- 2014 (PTDP).

El memorándum está enfocado a promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible; el empleo productivo y el trabajo decente para todos; esto en concordancia con el mandato de la OIT y en el marco de la Agenda 2030 con énfasis en el Objetivo de Desarrollo Sostenible.

Memorándum de Entendimiento

El documento, firmado por el gobierno, patrones y sindicatos, teniendo como testigo a la OIT, contiene cinco ejes:

PRIMERO: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Ejecutar el Programa de Trabajo Decente (PTDP) para México durante el periodo 2019-2024, siendo éste el Marco de Cooperación Técnica de la OIT.

SEGUNDO: El PTDP para México se estructurará en torno a cuatro prioridades: Promover el empleo y el trabajo decente, particularmente para los jóvenes. Fortalecer el sistema de protección y seguridad social. Promover la difusión, aplicación y cumplimiento de las normas nacionales e internacionales del trabajo. Fortalecer el diálogo social tripartito y efectivo para la formulación y ejecución de políticas laborales y productivas.

TERCERO: Según los firmantes se comprometen a que el Comité Directivo Tripartito que acordaron conformar, al menos, tendrá tres sesiones al año.

CUARTO: Los firmantes entienden que el presente Marco de Cooperación es un instrumento que orienta la cooperación de la OIT en el país, por lo que no se utilizará o invocará para propósitos comerciales u otros fines ajenos al mismo.

QUINTO: La OIT facilitará y preparará, en conjunto con el Comité Directivo Tripartito y a partir de las consultas y participación tripartita, la elaboración del Plan de Implementación del Marco de Cooperación Técnica y de sus planes de trabajo bienales, así como su sistema de monitoreo y evaluación.

[email protected]