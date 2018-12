“Si no tienes estudios, terminas como microbusero o taxista”, es una frase muy común en la sociedad mexicana que refleja un prejuicio hacia las personas que se emplean como operadores de transporte. Son pocas las carreras técnicas en México para formar profesionales del volante, por lo que la falta de preparación de los operadores no es porque se resistan a capacitarse, sino porque hay pocos lugares en los que pueden aprender, coinciden especialistas.

En nuestro país los niños sueñan con ser médicos, maestros o arquitectos, pero casi nadie aspira a ser operador de transporte público. “Tenemos que replantear la figura del operador de transporte porque hay un problema de imagen pública y estereotipo hacia el operador. Si les damos la importancia que tiene haremos que se sientan orgullosos de su trabajo”, dice Enrique Beltrán, director del Instituto para la Prevención y Seguridad en el Transporte (Ipreset).

La operación de transporte aún es considerada como un oficio y no una profesión, esto alimenta más los prejuicios hacia los choferes porque se piensa que son empleos para las personas que no tienen estudios y no encuentran trabajo.

Según Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), la oferta de estudios para operadores de transporte público aún es insuficiente en nuestro país.

En la Ciudad de México hay 312,000 conductores de transporte público, de los cuales 30,576 tienen estudios universitarios o carrera técnica, estima el Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México (Cenfes) en su estudio Balance, Retos y Perspectivas a 10 años de su fundación.

Malas condiciones laborales

La falta de profesionalización está acompañada de malas condiciones laborales. Con base en el Cenfes, las jornadas de trabajo de un operador de transporte público van de las 10 a las 14 horas diarias. Los operadores son un sector muy desprotegido.

Las jornadas extendidas no son el único problema que enfrentan los operadores. Los sueldos son bajos en comparación con la responsabilidad de su trabajo, un chofer lleva vidas en sus manos. En el sector, los sueldos mensuales van de los 6,000 a los 12,000 pesos, según el director del Ipreset.

El trabajo es rutinario, las jornadas son largas y las remuneraciones son bajas, estas malas condiciones afectan el desempeño de los choferes. “Sus niveles de estrés y de agresividad incrementan. Sus capacidades para responder ante eventualidades disminuyen. El ritmo de trabajo lleva a los operadores a consumir estimulantes como la cafeína o anfetamina”, dice Beltrán.

Para Baranda, la enseñanza de cultura vial desde la primaria es un buen paso para tener choferes más profesionales porque, en general, pocos ciudadanos tienen una buena cultura vial. Parte de la solución para mejorar los servicios de transporte público, es tener operadores más capacitados y con mejores condiciones laborales.

Ambos especialistas encuentran relación entre las malas condiciones laborales y el mal servicio que prestan algunos choferes como acelerar demasiado, frenar con rapidez o demorar en un lugar para subir a la mayor cantidad de pasajeros.

Según el director para Latinoamérica de ITDP, el gobierno tiene que ser el primer promotor de la profesionalización de los operadores de transporte público. Pero también los usuarios juegan un papel importante en la exigencia de choferes mejores capacitados.

Por otra parte, a las empresas de transporte público les conviene tener operadores profesionalizados porque les garantiza disminuir los índices de accidentes, razón por la cual las pólizas de seguro son cada vez más caras. “La única forma de que la siniestralidad baje es que los conductores estén más preparados”, dice Enrique Beltrán.

El perfil idóneo de un operador

El Ipreset considera que un operador tiene que certificarse con base en tres competencias:

Condiciones psicofísicas, como buena visión o buena capacidad motriz.

Conocimiento del reglamento de tránsito de la ciudad donde trabaja.

Conocimientos técnicos como el correcto uso de las velocidades o cambiar un neumático.

También es importante que las personas que se emplean en este sector sean honestas, pues en algunas ocasiones los operadores pueden estar involucrados en los asaltos a transporte público, dice del director del Ipreset.