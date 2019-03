Sus empleadores le dijeron que no tenía derecho a prestaciones porque su trabajo no era de oficina, sino doméstico. “Tal que llega el momento que decido convertirme en madre. Mi empleador me dice que debí consultar antes de tomar mis decisiones… tal que al decirle que iba ser mamá, ella me hace saber que ya no iba tener trabajo con ellos”.

Lo anterior es parte del relato que una trabajadora del hogar ha compartido en la página de Facebook Mi trabajo Cuenta, un espacio virtual con el que el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (Caceh) y el movimiento Nosotrxs buscan ampliar la comunidad de este sector.

En conferencia de prensa, Marcelina Bautista, directora del Caceh, explicó que Cleo, el personaje protagónico de la película Roma, las inspiró a crear esta campaña. “En cada casa mexicana hay una historia que contar” y ahora tendrán espacios dónde difundirlas.

Por ello, invitó a las trabajadoras de todo el país a compartir sus historias. La estrategia, explicó, busca generar comunidad y luchar juntas por el reconocimiento de sus derechos.

A la iniciativa se ha sumado el movimiento Nosotrxs. Andrea Santiago, coordinadora del programa Trabajadoras del Hogar en esa organización, explicó que en Brasil se llevó a cabo una acción como ésta: una trabajadora difundió en redes su testimonio de abusos laborales y luego le siguieron otras.

El objetivo de la campaña Mi trabajo Cuenta es que las primeras que reconozcan la importancia de esta labor sean las propias trabajadoras. Que sepan el valor que tiene esta fuerza laboral para el desarrollo de la economía. Luego, que se enteren de sus derechos laborales.

En México hay más de 2.4 millones de trabajadoras del hogar, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con Nosotrxs, 70% de ellas recibe como máximo dos salarios mínimos por día y a más del 30% no le pagan ni un salario mínimo. Por cada 100 empleadas, tres tienen seguridad social.

Seguridad social para las trabajadoras

Marcelina Bautista, una de las secretarias colegiadas del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho), recordó que a partir del 31 de marzo comenzarán las inscripciones al programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para incorporar a las empleadas domésticas.

Este programa no es el definitivo, sino que servirá como una prueba. Tras más de 20 años de pedir seguridad social para ellas, en diciembre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó al IMSS crear este proyecto para comenzar a incorporarlas.

Si bien será un gran avance, aún faltará ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También, modificar la Ley Federal Trabajo, pues aún persisten cláusulas discriminatorias en dicha legislación, apuntó Marcelina Bautista.