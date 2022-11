“No logro encontrar trabajo”: ¿Cómo retornar al mercado laboral después de una pausa?

Arcelia Fuentes es diseñadora gráfica y su último trabajo fue en la industria de organización de eventos en enero de 2019, un mes después abandonó su búsqueda de empleo para cuidar a su mamá de una fractura de brazo cerca de seis meses. Después de eso, nada fue igual. A finales de ese año volvió a buscar una oportunidad laboral, desde entonces ni siquiera ha tenido entrevistas.

Arcelia considera que la edad es un factor que ha jugado en su contra, pero no descarta que la pausa laboral que tomó para apoyar a su mamá es también otro factor que ha impedido su retorno al mercado de trabajo. “Creo que eso también se les ha hecho raro, que haya estado tanto tiempo sin trabajar. A lo mucho había tardado cinco meses en conseguir empleo, pero siempre encontraba trabajo rápido”.

Como ella, hay muchas personas que frenan su carrera laboral por motivos como el cuidado de menores y personas enfermas, estudios, problemas de salud, entre otras causas. La inactividad laboral es una de las crisis que más se ha acentuado a raíz de la pandemia; en México por cada persona adicional que regresó a una ocupación, dos más se sumaron a la inactividad en el momento más crítico.

A decir de especialistas en gestión de talento, retornar al mundo del trabajo después de una pausa laboral suele ser más complicado que hacerlo cuando se permanece activo en el mismo. Estas dificultades están asociadas con múltiples factores que van desde la pérdida de experiencia durante el periodo de inactividad hasta los estigmas en torno a estas pausas.

A Rosario Gaxiola los estigmas le han cobrado una factura alta, ella es psicóloga y estuvo 10 años fuera del mercado laboral para cuidar a su mamá. En ese tiempo ha tomado diversos talleres y cursos para mantenerse actualizada, pero después de las entrevistas de trabajo, el proceso no prospera. “Siento que ha sido algo en contra porque fueron muchos años”, comenta. Hace varios meses retomó su proceso de búsqueda de empleo, hasta ahora no ha tenido éxito.

Gabriela Pérez, directora general de Livec, considera que parte de los desafíos para reincorporarse al mercado de trabajo es la apertura de los reclutadores. “Hay que estar abiertos a escuchar a los candidatos y conocer los motivos por los cuales existieron las pausas laborales, porque hay muchas personas que quieren una oportunidad y muchas veces por estos estigmas, el reclutador los descarta”.

Para las personas que han decidido retomar su proceso de búsqueda de empleo después de una pausa laboral, la especialista plantea los siguientes consejos:

Ser transparentes en el proceso y exponer los motivos de la pausa. Desarrollar nuevas habilidades y conocer el nuevo perfil profesional de la carrera. Actualizar el CV en un formato más corto, destacando competencias y logros. Usar plataformas de empleo y focalizar la búsqueda en las áreas y puestos deseados. Cuidar el lenguaje corporal y proyectar una imagen acorde al puesto solicitado.

Sin embargo, Gabriela Pérez opina que uno de los aspectos más importantes al buscar volver al mercado laboral después de un período de inactividad es no desmotivarse, pues es probable que la búsqueda de empleo tome más tiempo de lo normal.

¿Qué hiciste durante ese tiempo?

“Hay muchos estigmas después de regresar de una pausa laboral, pero yo me considero igualmente efectiva, incluso más porque ahora soy capaz de manipular mil cosas más en la mente que antes de tener un hijo”, relata Sofía Hernández, quien solicitó su anonimato. Ella tiene más de 10 años en la industria de dispositivos médicos y su último puesto fue como gerente de asuntos regulatorios, pero dejó su trabajo hace seis años por complicaciones en su embarazo y para atender los cuidados de su hijo.

Desde el punto de vista de Ángel Macías Dircio, director general de Cahum, la pregunta ¿qué hiciste durante la pausa? Ha tomado más peso en los procesos de reclutamiento a raíz de la pandemia y suele ser una inquietud normal entre los propios reclutadores.

“Aunque pueden ser preguntas que llegan a incomodar al candidato”, reconoce el especialista, también es un elemento que puede ayudar a eliminar el estigma en torno a las pausas laborales porque permiten enfocarse hacia “conocimientos, competencias y habilidades”.

Para responder esta pregunta, Ángel Macías recomienda a los buscadores de empleo tener presente todas las habilidades que se pudieron haber desarrollado durante la pausa laboral, ya sea través de cursos o con actividades diarias como el cuidado de otras personas o emprendimientos como la venta de artículos por internet.

“Lo importante es mencionar que en esa etapa tuvimos aprendizajes que se complementan con la vacante. Pero no hay que decir que no hicimos nada. Si tuvimos un emprendimiento, si trabajaste de manera informal o como freelance, hay que mencionarlo porque eso nos habla de una persona autodidacta que está en constante aprendizaje”, expone el especialista.

Errores comunes en la búsqueda de empleo

La pausa de Alejandra Pérez ha sido corta, pero fue motivada por la depresión. Ella terminó su contrato como servidora pública en diciembre de 2021 en un ayuntamiento y después vino la crisis. Hace tres meses reactivó su búsqueda, pero no sabe si sería buena idea comentar su problema de salud mental en una entrevista de trabajo. “He pensado que no lo mencionaré, pero sí decir que me tomé un break para mudarme a la ciudad y para descubrir una vez más a lo que me quiero dedicar”.

Aunque la sinceridad es uno de los consejos, Gabriela Pérez también considera que uno de los errores más frecuentes al retornar al mercado de trabajo es plantear únicamente lo negativo durante la pausa.

“Hay que vender las cosas buenas. Sí tenemos que compartir los motivos, porque se verá la pausa en el CV, pero hay que tratar de vender lo bueno. Por ejemplo, las capacitaciones, actualizaciones y estudios en ese proceso”, subraya la especialista.

Entre otros errores frecuentes, agrega Ángel Macías, se encuentra “tirarles a todas las vacantes que se muevan”, esto puede ser un error porque se termina compartiendo un currículum más genérico con los reclutadores y no uno que destaque la experiencia y competencias que se tiene para puestos y áreas determinadas.

Antes de retomar la búsqueda de empleo, agrega el especialista, es importante definir los puestos a los que se aspira postular, y para ello hay que analizar las competencias, los logros y la experiencia que se tiene en alguna industria.

Las historias de Arcelia, Rosario, Alejandra y Sofía son sólo algunas de docenas de testimonios que recibimos a través de redes sociales y por correo electrónico, los cuales muestran que las pausas laborales suelen ser más normales de lo que parece, en su mayoría están motivadas por temas como el cuidado de menores o familiares, la continuidad en los estudios, las afectaciones en la salud mental, entre otros.