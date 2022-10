Ni emocional ni existencial, el salario económico es lo más valorado por los trabajadores

En los últimos años, el desarrollo de carrera, la flexibilidad laboral o el trabajo con propósito, entre otros aspectos, habían desplazado al salario como principal motivador de la fuerza laboral para mantenerse en un empleo. Pero una pandemia después y ante un contexto económico de incertidumbre, el sueldo retomó su lugar como el elemento más valorado en el trabajo.

Al menos cuatro de cada 10 trabajadores en México están inconformes con su remuneración y un 15% adicional no tiene la certeza de si el salario que recibe actualmente es el adecuado, según los hallazgos del Estudio de Remuneración 2022-2023 de PageGroup.

“Algunas de las principales tendencias que pudimos observar es que el salario sigue siendo una herramienta importante de fidelización del talento y vemos algunas otras cosas como la salud mental”, expuso Javier Torre, Managing Director de PageGroup México.

El alza consistente de la inflación observada en el último año es uno de los elementos principales de las personas trabajadoras. “En un contexto en el que el poder adquisitivo es cada vez menor y una inflación que ha alcanzado niveles no vistos en más de dos décadas en México, el salario es hoy la mayor preocupación de las y los trabajadores y la principal motivación para cambiar de empleo, especialmente cuando no se corresponde con lo que consideran una remuneración justa, ya sea por la cantidad de tiempo dedicado al trabajo o porque las responsabilidades no se alinean con el sueldo recibido”, se señala en el reporte.

El salario como principal motivador de los colaboradores no es una tendencia que se observe únicamente en México. El reporte El futuro de la fuerza de trabajo mundial de Adecco, también muestra que a nivel global este elemento es uno de los aspectos más importantes en la retención de talento hoy en día. De acuerdo con el informe, el 45% de las personas se plantea buscar un nuevo empleo en los próximos 12 meses y como razón principal de estos cambios señalan la mejoría en sus ingresos.

“Veíamos en las tendencias que para la retención de talento era importante estructurar una buena carrera profesional, por ejemplo, también el ambiente, la capacitación o el desarrollo de las personas. Pero hoy vemos que en algunas encuestas sale más reflejado el tema económico y creemos que es por el contexto de inflación muy fuerte. Era normal que cierta cantidad de ejecutivos y personas no sintieran que no estuvieran bien pagados, pero incluso con eso, no era la primera causa de renuncia”, señaló Javier Torre.

Con base al informe de Adecco, sólo 32% de la fuerza laboral considera que su salario actual refleja de forma justa su horario de trabajo y un 30% está de acuerdo en que su remuneración es acorde a su experiencia y sus habilidades.

“Las organizaciones deben centrarse en nuevos enfoques para entender la productividad de los trabajadores y garantizar que la remuneración lo refleje mejor. Para ello, es fundamental la formación y el apoyo a los líderes. En general, la satisfacción con el salario es media, y sólo la mitad de los trabajadores considera que es un reflejo justo de su trabajo, independientemente del debate entre horas y rendimiento”, destacó la firma en su reporte.

Pero el contexto económico no es la única razón que ha llevado nuevamente a los sueldos al primer lugar de relevancia entre los factores de retención y atracción de talento. En la opinión de Elizabeth Paullada, Executive Director de PageGroup, esto también se explica porque en el último año ya hubo avances en temas como la flexibilidad laboral, que era parte de las nuevas demandas del talento.

“Ya se da por sentado el resto. Hubo esta tendencia hacia el horario flexible, hacia los esquemas híbridos y hoy ya pasó el boom de considerar eso como una prestación, sino como algo que ya se tiene que dar y otra vez regresamos a lo básico. Tenemos más elementos diversificados en motivaciones que hoy ya se dan por hecho”, apuntó la especialista.

Incluso, la remuneración que no se ajusta a las exigencias del puesto es la segunda causa de estrés laboral reportada por los propios trabajadores, según el estudio de PageGroup, sólo por debajo del exceso de trabajo.

El impacto en la retención del talento

En esa misma línea, el paquete de compensación es la primera prioridad de las personas al momento de cambiar de empleo, de acuerdo con el estudio de PageGroup. “Dado que seis de cada 10 empleadores prevén aumentar la cantidad de empleados en su empresa durante este año, es muy posible que la rotación de personal esté precisamente determinada por la capacidad de las compañías de mejorar el salario de sus trabajadores”, se destaca en el reporte.

La investigación de Adecco es más reservada, al menos en el contexto global, la inconformidad con el salario podría ralentizar el fenómeno de “la gran renuncia” en los próximos 12 meses con una fuerza laboral que busca mayor seguridad en tiempos de incertidumbre económica.

Sin embargo, la firma advirtió que la insatisfacción con el salario sí podría ocasionar otra tendencia: búsqueda de ingresos complementarios a través de trabajos extra. Más de la mitad de los empleados de oficina aseguró que el impacto de la inflación en sus remuneraciones los lleva a buscar un segundo empleo.

Frente a este panorama, Adecco recomienda:

Revisar que los salarios de la empresa se mantienen competitivos.

Vincular la remuneración con el rendimiento y no con las horas de trabajo.

Recordar que la escasez de talento no debe dejar en el olvido las exigencias del talento con el que ya se cuenta.

En términos generales, según el estudio de PageGroup, el 66% de las empresas prevé incrementos salariales para el 2023, pero al menos seis de cada 10 de estas compañías considera ajustes por debajo del 7%, lo que quedaría por debajo de las proyecciones para la inflación.