Las contrataciones para puestos en tecnología se estancaron durante 2021 debido a la falta de talento especializado en nuevas herramientas digitals. Es decir, se reportó mucho empleo, pero pocos perfiles con las competencias necesarias para ocuparlos.

De acuerdo con un análisis de la plataforma Get on Board, menos del 50% de las postulaciones a puestos digitales tuvieron una contratación exitosa el año pasado. “Hubo muy pocos candidatos calificados para los puestos”, se destaca en el informe.

“Hay una gran cantidad de demanda que ha crecido y lo ha hecho muchísimo más rápido que la oferta de talento. Son hoy muchas más las empresas de tecnología y compañías que no son tecnológicas, pero están buscando talento para tecnología”, opina Sergio Nouvel, cofundador y CEO de Get on Board.

Parte de esta brecha entre oferta y demanda se debe al poco talento disponible para posiciones senior vinculadas con las tecnologías de la información (TICs), roles para los que existe mayor competencia entre las empresas para quedarse con los mejores perfiles.

En buena medida, el crecimiento en la demanda de perfiles digitales está relacionada con los efectos de la pandemia en la digitalización y automatización de negocios; por ejemplo, el e-commerce.

“Tiene que ver con un tema de la formación de los perfiles. Hoy en día han evolucionado las herramientas digitales como temas de desarrollo, transformación digital o datos. Con el desarrollo de la tecnología, que evoluciona exponencialmente, las personas no están logrando adaptarse o aprender de estas nuevas herramientas”, explica Luciano González, miembro fundador de Trece Capital Humano.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), estima que en México hay 976,000 personas formadas en tecnologías de la información, el 43% de ellos tiene una carrera relacionada con Ciencias de la Computación y el resto con Tecnologías de la Información y Comunicación.

“Hay una combinación de variantes. En nuestro caso, entre 2020 y 2021 se duplicó la demanda de perfiles. El ritmo de crecimiento en la demanda de estos perfiles es alto. Pero la demanda crece más rápido que el número de egresados, a eso hay que agregar que no todos los egresados tienen buenas bases. No todos los que estudian una carrera universitaria tienen esas habilidades que están pidiendo las empresas”, expone Emmanuel Olvera, CEO de Empleos TI.

En ese sentido, el especialista asegura que actualmente las empresas ya no están buscando talento que se especialice en un solo lenguaje de programación, sino que buscan el dominio hasta de tres diferentes tecnologías para adaptarse a las transformaciones en el mercado. El problema es que algunas de estas competencias son nuevas y no se están desarrollando en las aulas.

El Foro Económico Mundial estima que como resultado de la digitalización y automatización de los negocios la mitad de la fuerza laboral en el mundo deberá reentrenarse para desarrollar nuevas competencias. A una persona le puede tomar de dos a tres meses capacitarse en análisis de datos, inteligencia artificial o desarrollo de negocios; el proceso para habilidades en computación en la nube e ingeniería puede demorar de cuatro a cinco meses.

“Estamos viendo que DevOps, control de calidad, desarrollo móvil y data science son empleos donde la tasa de éxito es baja y claramente eso señala que hay una oportunidad ahí para las personas que quieren estudiar o empezar a aprender estas disciplinas”, señala Sergio Nouvel.

El informe de Get on Board indica que las posiciones de Full-Stack tuvieron la tasa de contratación más alta en 2021 entre todos los roles en tecnología, pero apenas alcanzó un 48 por ciento. En DevOps sólo 28% de los candidatos fueron contratados, en control de calidad únicamente el 29% y para data science sólo se cubri´o el 37% de las posiciones ofertadas.

Las condiciones son atractivas

La presión en el mercado por acceder al poco talento especializado genera que estos perfiles tengan condiciones laborales mejores que el promedio de los trabajadores, desde salarios hasta beneficios superiores a los de ley.

Luciano González explica que la competencia por los profesionistas en tecnología no sólo es a nivel nacional, sino internacional, pues cada vez es más común que empresas de Estados Unidos o de la India contraten mexicanos para posiciones remotas. Este fenómeno ocasiona que las ofertas de empleo estén acompañadas de un paquete de compensación robusto y que cada vez se fortalece más ante las dificultades de encontrar a los candidatos adecuados.

“Cada vez se van desarrollando más plataformas tecnológicas y métodos de negocio y son las que terminan ganando ese talento, ya no compites sólo con el mercado local”, afirma.

De acuerdo con el análisis de Get on Board, entre los beneficios altamente valorados por el talento digital se encuentran los seguros de gastos médicos mayores, el trabajo remoto y las vacaciones superiores al mínimo legal.

“En una competencia extrema, las empresas que ofrecen mejores condiciones las llevan de ganar, porque el talento puede elegir, eso es sumamente importante. Hay muchas empresas que piensan que los perfiles técnicos es algo que se puede conseguir después o a bajo costo, pero lo cierto es que estos trabajadores tienen opciones y están eligiendo trabajos que les paguen mejor, pero que también les ofrecen mejores condiciones”, apunta Sergio Nouvel.

Del problema a la solución

Para Emmanuel Olvera, parte de la solución para acabar con la escasez de perfiles especializados se encuentra en la enseñanza de habilidades digitales desde educación media superior.

Pero esa no es la única vía, también es importante que los propios trabajadores apuesten por su propia formación. “Hay varias alternativas para hacer cambios de carrera y esto va de la mano con que algunas empresas no exigen estudios universitarios para acceder al trabajo. He visto personas que estudian una especialidad en seis meses y se convierten en especialistas en Front-end o datos”, opina el especialista.

Por su parte, Sergio Nouvel considera que uno de los retos para tener más talento especializado es que las organizaciones contraten a más personas para puestos junior y los desarrollen para ocupar las posiciones senior, donde suele presentarse más dificultades para encontrar candidatos adecuados. “La gran mayoría de las empresas aspira a trabajar con gente sumamente senior y eso pone al mercado en un estado de estancamiento”, expone.

En ese sentido, Luciano González opina que este panorama representa una oportunidad para los nuevos talentos, que pueden aprovechar las plataformas de capacitación gratuitas para crear un plan de carrera y especializarse.

“Es un tema de aprendizaje constante. Hoy en día las empresas están más abiertas para contratar personas que no necesariamente cumplen con todo el perfil, pero que puedan desarrollarse de manera interna”, subraya.