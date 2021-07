El 1 de agosto entran en vigor las disposiciones fiscales de la reforma en materia de subcontratación. Sin embargo, el senador Ricardo Monreal Ávila (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, anunció que presentará una iniciativa para ampliar el plazo al 1 de septiembre con la finalidad de implementar correctamente las modificaciones al régimen de servicios especializados.

La reforma de subcontratación implicó la modificación de 7 ordenamientos legales, además de la Ley Federal del Trabajo (LFT), se realizaron cambios al Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a la del Impuesto al Valor Agregado.

De esta manera, a partir del primer día de agosto, los pagos realizados por concepto de suministro de personal pierden efectos fiscales de deducción o acreditamiento, la simulación de subcontratación de servicios especializados equivale a delito de defraudación fiscal y la empresa contratante deberá verificar que se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido, así como obtener de la empresa contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores con los que se proporcionó el servicio, entre otras reglas.

Ricardo Monreal consideró que hasta ahora, las modificaciones al régimen de subcontratación no se han logrado implementar en su totalidad, una situación que genera inquietud, incertidumbre y confusión entre los sectores involucrados.

“Después de haber escuchado a varios de los principales actores participantes con los que me he reunido en los últimos días, he considerado conveniente la necesidad de proponer una iniciativa que amplíe el plazo del primero de agosto a septiembre y con ellos permitir una mejor ejecución de las medidas que contiene la reforma aprobada”, informó el legislador a través de redes sociales.

Monreal Ávila expuso que los 30 días adicionales que se le otorgaría a las empresas para la entrada en vigor de las nuevas reglas permitirá que no se pierda el propósito de la reforma y al mismo tiempo, cumplir con el objetivo de las modificaciones fiscales.

La iniciativa será presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y en caso de avanzar en su proceso legislativo, se convocaría a un periodo extraordinario de sesiones el jueves 29 o viernes 30 de julio para discutir y en su caso, votar la propuesta.

“Ojalá y todos podamos consensar esta modificación que considero indispensable para la aplicación correcta de esta tan importante reforma en materia laboral”, dijo el senador de Morena.

Por ahora, el 24 de julio vence el primer plazo de transición al nuevo régimen de servicios especializados, vinculado a la sustitución patronal, la reforma otorgó 90 días a partir de la entrada en vigor del decreto (24 de abril) para realizar este procedimiento sin la condición de transferir los bienes materiales de la empresa subcontratista.

En esa misma fecha se vence el tiempo para que las empresas en etapa de transición soliciten la baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de los registros patronales por clase y la asignación de uno nuevo.