La búsqueda de empleo puede asociarse más con el inicio de una relación amorosa de lo que parece. De acuerdo con especialistas en reclutamiento, encontrar la vacante que más se adecua al perfil del candidato puede incrementar la posibilidad de incorporarse al trabajo que genere mayor satisfacción.

“Buscar empleo no sólo se trata de encontrar el puesto correcto, sino también de encontrar algo que disfrutes hacer. Sentirte bien con lo que haces es fundamental ya que entre más te guste tu función, más probabilidades tienes de dedicarte a perseguir tu éxito profesional a largo plazo”, expone la firma Michael Page.

Pero, ¿cómo saber si una vacante es tu media naranja? Cecilia Mansilla, instructora de Udemy y especialista en desarrollo personal, considera que para encontrar la oferta laboral que hace match con el perfil de la persona es necesario evaluar diversos elementos más allá del salario.

“Para profesionistas que estén en esta situación, saber identificar anuncios de empleo que sean afines a sus expectativas es importante para filtrar organizaciones y así enfocarse en los que realmente se adapten a sus necesidades”, señala la especialista.

Para Cecilia Mansilla, son cinco elementos los que deben considerar las personas buscadoras de empleo para saber si la vacante es adecuada:

» 1. Estudiar cómo se presenta la empresa

Antes de postular a una oferta de empleo, lo ideal es investigar la empresa, evaluar cómo se presenta y qué información hay sobre la organización, como cuando se conoce a una persona, saber más sobre la empresa que ofrece el puesto puede dar señales de si realmente es un lugar donde se desea trabajar.

“La forma en que muestra su información en un aviso laboral dice mucho de ella, aprender a leer lo que refleja su cultura organizacional sirve para tener un primer indicio de si es el lugar correcto para ti”, subraya la especialista.

» 2. Entender cuáles son las características del rol

Entender y leer el listado de la experiencia, habilidades y conocimientos que se solicitan en la vacante permite saber exactamente qué espera la organización de la persona y así determinar si la oferta es adecuada o no.

Cuando se está buscando la primera oportunidad laboral y se tiene poca experiencia, lo recomendable es investigar antes las funciones y competencias del puesto ofrecido, esto es para saber si la vacante es realista y la organización no está pidiendo más de lo que la posición requiere.

» 3. Poner atención a las palabras clave

La alineación entre la vacante y lo que buscan las personas a nivel profesional es algo importante, por ello es necesario buscar palabras clave en la oferta de trabajo que permitan identificar si realmente se persiguen los mismos objetivos y valores.

Por ejemplo, si la publicación de la vacante de empleo tiene palabras como adaptación al cambio o comodidad en entornos cambiantes, “dan un indicio que es un ambiente de trabajo altamente cambiante y dinámico, lo cual no es malo, pero puede ser un espacio en el que tu perfil no sea el idóneo si lo que buscas es estabilidad y predictibilidad”.

» 4. Tener clara tu forma de trabajar

Al momento de postular a una vacante, conocer cuál es la mejor forma de trabajar para una persona puede darle luz a los candidatos para tomar la mejor decisión. Por ejemplo, si la persona es más productiva en un esquema flexible, probablemente buscar una oportunidad en una empresa con formatos tradicionales no sea lo ideal.

Estar consciente del modelo de trabajo que se desea permite postularse en empresas donde realmente la persona se sienta cómoda trabajando.

» 5. Analiza las redes sociales de la empresa

Retornando a la investigación de la empresa, para conocer mejor a la organización no basta con revisar la página oficial de la compañía, también es bueno visitar sus redes sociales y explorar fotografías sobre cómo son los espacios y ambiente de trabajo, por ejemplo.

Adicionalmente, es recomendable buscar en plataformas de búsqueda de empleo y en redes sociales opiniones sobre el trabajo en la compañía, esto permite conocer información que no siempre está visible en un anuncio.

El sueldo y otros factores importantes

Una vía para mejorar las posibilidades en el proceso de búsqueda de empleo es evaluar si las habilidades, la personalidad y los valores del candidato se ajustan al proceso de selección, de acuerdo con los especialistas de Michael Page.

Para encontrar la mejor oportunidad laboral, la firma recomienda a las personas evaluar los siguientes aspectos:

Competencias . Parte de tener el empleo más adecuado es estar en un lugar donde se aprovechen al máximo las habilidades de la persona, de lo contrario, resulta un desperdicio tanto para el trabajador como para el empleador.

. Parte de tener el empleo más adecuado es estar en un lugar donde se aprovechen al máximo las habilidades de la persona, de lo contrario, resulta un desperdicio tanto para el trabajador como para el empleador. Retos . Hacer lo mismo todos los días de manera monótona y sin ningún desafío termina por provocar que el trabajo no se disfrute. Es importante evaluar si la empresa ofrece retos, aunque no sean grandes, pero que permitan mantener la mente ocupada.

. Hacer lo mismo todos los días de manera monótona y sin ningún desafío termina por provocar que el trabajo no se disfrute. Es importante evaluar si la empresa ofrece retos, aunque no sean grandes, pero que permitan mantener la mente ocupada. Sueldo . Aunque todo lo anterior es importante, el dinero no es algo que sobre y es importante que los candidatos analicen si la remuneración que ofrece la vacante es acorde a las competencias y experiencia que tienen.

. Aunque todo lo anterior es importante, el dinero no es algo que sobre y es importante que los candidatos analicen si la remuneración que ofrece la vacante es acorde a las competencias y experiencia que tienen. Cultura de la empresa . La satisfacción está vinculada con la cultura organizacional y por ello es relevante investigar si los valores de la compañía son compartidos por los candidatos.

. La satisfacción está vinculada con la cultura organizacional y por ello es relevante investigar si los valores de la compañía son compartidos por los candidatos. Crecimiento. Un indicador clave para estar satisfecho con un empleo es la oportunidad de crecimiento que éste ofrece. La recomendación es constatar que el empleo brinde claras posibilidades de desarrollo profesional.

En esa misma línea, la firma Hays señala que encontrar la mejor oportunidad laboral suele ser un proceso complejo, pero evaluar una serie de factores puede ayudar a encontrar un empleo donde la persona se sienta a gusto.

Para encontrar el empleo que genere satisfacción, Hays recomienda en primera instancia, establecer una meta profesional, esto permite postularse a ofertas de trabajo que no sólo se adecuen al área de estudio o la experiencia laboral, sino también a gustos y exigencias.

“Nuestro consejo es que no bases el trabajo perfecto en el dinero. No busques simplemente alcanzar una cifra monetaria, busca un sector que te guste, tareas en las que te sientas realizado y un tipo de trabajo que no se sienta como tal”, indican los especialistas de la firma.

Además de esto, conocer las fortalezas y debilidadespersonales es una buena guía para postularse a la vacante que ofrezca satisfacción a largo plazo, esto es porque generalmente las personas disfrutan haciendo el trabajo para el que realmente son buenas.

“Para encontrar el trabajo perfecto para ti debes analizar una gran variedad de factores, tanto internos como externos. La situación del mercado es un factor importante a considerar, pero antes debes estar seguro de cuáles son tus objetivos personales y laborales. Recuerda, no son los lunes lo que odias, lo que no te gusta es tu trabajo”, señala la firma.