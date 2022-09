Los trabajadores quieren (y piden) dejar de ser un número más para las empresas

La fuerza laboral quiere un trabajo significativo y las empresas tienen un área de oportunidad importante para que las personas encuentren un sentido en el puesto que desempeñan. En la voz de los propios colaboradores en México, la acción más importante que pueden tomar los empleadores para darle significado al trabajo es valorar el aspecto humano, de acuerdo con el reporte El mundo del trabajo de hoy de la firma de servicios especializados Kelly.

Más allá del salario o los bonos, el 25% de los trabajadores considera que valorar más a los colaboradores como persona es el cambio más importante que pueden hacer los empleadores para ofrecer un trabajo con significado.

“Esa es la forma más importante para añadir un significado a su puesto de trabajo actual. Eso es una tendencia importante porque también hemos visto como parte de la evolución del mundo del trabajo que las personas han dejado de ser números como en algún momento llegó a ser y se ha buscado ir más a nivel personal”, señaló Julieta Ortiz, gerente de Marketing de Kelly México.

A decir de la especialista, este interés de los colaboradores por ser valorados en el espacio laboral más como humanos que como números está estrechamente vinculado con el ingreso de las nuevas generaciones al mundo del trabajo, las cuales tienen otro concepto de lo que implica el trabajo.

“Por ejemplo, si yo veía que mi mamá trabajaba en una empresa y estaba desde temprano hasta tarde, y todo el tiempo estaba enfocada en el trabajo, no tenía quizá el pensamiento de no sentirse a gusto o bien, para ella el significado era ir a trabajar y obtener un ingreso. Hoy en día, las personas ya no lo ven así, para las nuevas generaciones es importante estar en un trabajo donde se sientan realizados, valorados, con vínculos con las personas que colaboran y esa es la percepción generacional”, expuso.

En este sentido, Julieta Ortiz consideró que en un entorno en el que cada vez el talento tiene más opciones para emplearse, las empresas no pueden ignorar la voz de los colaboradores y lo que piden para encontrar un propósito en su trabajo. Esto, añadió, ha llevado a algunas compañías a desarrollar un liderazgo más humano. “Un líder que conoce a su gente, lo que hace, quiénes son afuera de la empresa, lo que es importante para ellos, sus sueños, miedos, sus actividades los fines de semana. Todo es importante porque afecta lo que haces en el trabajo”.

Sin embargo, ésta no es la única vía que percibe el talento para construir espacios de trabajo con significado. Involucrar a las personas en proyectos de otras áreas, ofrecer la oportunidad de trabajar con otros compañeros y dar más libertad para fortalecer la creatividad son acciones mencionadas por los propios colaborados encuestados como áreas de oportunidad para que las empresas ofrezcan un trabajo con propósito.

“Las empresas tienen que ver a las personas, no a los activos, y encontrar formas de trabajar que valoren y celebren la contribución de todo tipo de trabajadores”, destaca la firma en el informe.

El empleo con significado es uno de los grandes cambios que se detectaron en el estudio, a la par de la revolución del teletrabajo, el futuro del trabajo y las barreras que aún enfrentan los colaboradores son los temas que están dando forma al mundo laboral actual.

Discriminación, una barrera que no se ha derribado

Entre otros hallazgos del estudio, destaca que el 44% de los encuestados asegura haber sufrido discriminación en su carrera profesional, lo que sigue siendo una barrera importante para muchas personas. Los principales motivos reportados por los trabajadores son:

Por el tipo de puesto

Edad

Género

Nivel educativo

Orientación sexual

“Me han dicho que no saben trabajar conmigo y mi TDAH”; “se me dijo que no puedo aspirar a más responsabilidades, porque soy mamá soltera”; “me acosó un jefe y me quitó prestaciones por no seguirle el juego”; “fui coaccionado a renunciar por padecer una enfermedad crónico-degenerativa”, estas son algunas de las frases declaradas por los encuestados.

¿Cómo podemos cambiar esta parte? Julieta Ortiz indicó que las compañías necesitan trabajar en sus políticas internas. “Las empresas tienen que ser consciente de esta situación, educar a sus colaboradores, tener reglas claras de diversidad e inclusión y también tomarlo en cuenta para sus procesos de reclutamiento y selección, para asegurar que no se tenga ningún tipo de sesgos”.

El informe de Kelly Services concluye que las empresas deben centrarse en ayudar a las personas a acceder a un trabajo significativo, ofrecer flexibilidad y construir culturas incluyentes y diversas donde la innovación pueda florecer.

“Podemos estar viviendo tiempos turbulentos, pero el futuro del trabajo es brillante para aquellas organizaciones que están dispuestas a tener conversaciones honestas y abiertas con los trabajadores que los apoyan”, concluye la firma en el reporte.