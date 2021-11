Si el 2021 ha sido un año desafiante en materia de gestión de talento, el 2022 no será la excepción. La recuperación del mercado laboral, las tendencias en la gestión de talento, la puesta en marcha de las nuevas regulaciones federales y las reformas que podrían ver la luz el próximo año mantendrán una agenda de trabajo cargada para las empresas en asuntos vinculados a las relaciones laborales.

Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), expuso que entre los retos que enfrenta el mercado de trabajo para el 2022 y que implican un desafío importante para las áreas de Recursos Humanos se encuentran el avance de la flexibilidad laboral, la demanda de un nuevo liderazgo, el desarrollo y atracción de talento cada vez más especializado, y el cuidado de la salud mental.

“Ya no podemos pedirle a los trabajadores que estén en horarios fijos de oficina, tenemos que adaptarnos a trabajos desde casa, nuevas formas de trabajo a distancia, mercado laboral híbrido y eso no es trivial porque requiere una integración tecnológica, que no necesariamente todas las empresas están listas para hacerlo”, señaló la especialista durante el panel Perspectivas 2022 organizado por la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh).

A decir de la directora general del IMCO, la pandemia de covid-19 se presentó en un momento en el que la economía mexicana se encontraba estancada y la factura para el mercado laboral fue una pérdida de más de 12 millones de puestos de trabajo. La recuperación del empleo ha pasado por distintos baches y las plazas reactivadas no son de buena calidad.

El avance del mercado laboral hacia empleos de calidad es uno de los desafíos que tiene el país para el siguiente año, también la incorporación de más mujeres a la economía y el cierre de la brecha salarial.

“Las mujeres enfrentan peores condiciones laborales que los hombres, muy pocas llegan a puestos clave en la toma de decisiones y hay más mujeres en la informalidad que hombres. México es uno de los países en los que menos mujeres participan en la actividad económica”, apuntó Valeria Moy.

Las personas que aún no logran recuperar su empleo o quienes han retornado al mercado de trabajo con una remuneración baja son temas que afectan directamente a la economía, expuso Ángel García-Lascurain, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). “Eso ha impactado el consumo de las familias, de las personas y como motor de la recuperación económica hacia adelante”.

En ese sentido, afirmó que el consumo no se ha recuperado en los niveles previos al impacto de la pandemia. “Esto refleja la cantidad de personas que sigue sin empleo y la caída en el ingreso promedio de la población”.

La recuperación del mercado laboral y sus matices, así como sus repercusiones económicas, son temas que deben considerar las empresas en el 2022. Pero más allá de eso, los gestores de talento deben tomar en cuenta que el mundo del trabajo están cambiando.

“Más allá de que baje el PIB o suba el PIB, tengamos formales e informales, porque sin duda es una realidad que vive el país, creo que las personas encargadas de Recursos Humanos enfrentan un momento bien difícil. Las cosas están cambiando, las generaciones son distintas, los jóvenes reaccionan muy distinto, la preparación es diferente, las actitudes frente al empleo son bien distintas”, puntualizó Valeria Moy.

Regulaciones y actividad legislativa

En tanto, la operación de las nuevas regulaciones federales en materia laboral y el cumplimiento de los compromisos asumidos por México en el marco del T-MEC se perfilan como los temas que generarán una agenda de trabajo más cargada el próximo año.

“En los últimos dos años nos hemos dado cuenta que los temas laborales no son aspectos exclusivos de las áreas de Recursos Humanos o de relaciones laborales. La incidencia, la importancia y el impacto de algunos cambios ha requerido que en esto se involucren desde la dirección general, las áreas de operación, de compras. Los aspectos laborales recobran una importancia en toda la organización”, señaló Alfredo Kupfer, socio de la firma Sánchez Devanny.

En ese sentido, el especialista, quien también es panelista del Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC para disputas en materia laboral entre México y Canadá, opinó que los temas de cumplimiento normativo en los que deben poner atención las empresas en 2022 son:

Teletrabajo. A medida que las restricciones de movilidad se levanten y las personas puedan retornar a las empresas, mantener el trabajo remoto dejará de ser un asunto por causa de fuerza mayor y, por lo tanto, los empleadores deben cumplir con las nuevas reglas para la implementación de esta modalidad. NOM de teletrabajo. El siguiente año se publicará la norma del teletrabajo, un instrumento que establecerá las condiciones de seguridad y salud que deben observarse en el home office. Esta regulación requerirá que las empresas se adapten a nuevas disposiciones. Outsourcing. La reforma de subcontratación implicó nuevas reglas para las organizaciones y cumplir con ellas es importante porque la reforma entrará a su etapa de inspección. Proveedores. En línea con la reforma de outsourcing, las empresas deben cerciorarse que los negocios a los que les subcontraten servicios especializados estén cumpliendo las nuevas reglas, pues los clientes son solidariamente responsables de las obligaciones laborales, seguridad social y fiscales de sus proveedores. Reparto de utilidades. Como parte de las modificaciones legales al esquema de subcontratación, el siguiente año se aplicarán por primera vez los cambios al modelo de cálculo del PTU. Salario mínimo. Aunque aún se desconoce la proporción del incremento que tendrá el salario mínimo en el 2022, especialistas y empresas prevén que este pueda estar ente 15 y 20%, en línea con los últimos ajustes. Pero es un hecho que el aumento debe ser considerado en los planes de algunas industrias. Nueva autoridad. A partir de este mes, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es el encargado de los depósitos de todos los contratos colectivos, registros sindicales y reglamentos internos de trabajo. En ese sentido, las organizaciones tienen que adaptarse a los nuevos procedimientos del organismo. Legitimaciones. En el 2022 se puede seguir realizando la legitimación de los contratos colectivos y las organizaciones deben tener en cuenta que, en caso de no legitimarse las condiciones contractuales, el contrato colectivo desaparecerá, pero las prestaciones establecidas en éste quedarán protegidas en contratos individuales. Revisión de contratos colectivos. En línea con la implementación de la reforma laboral de 2019, las revisiones de contratos colectivos ahora se realizarán bajo el voto libre, personal, directo y secreto de los trabajadores, algo que nunca se había visto y lo que requiere que las empresas tengan un modelo de relaciones laborales totalmente diferente. Presiones externas. Es una realidad la participación de sindicatos extranjeros en las actividades y movimientos sindicales en el país, sobre todo en algunos sectores, señaló el especialista. “Eso lo debemos de ver como un reto, es una realidad, incluso el T-MEC ha abierto esa posibilidad para esta interacción y fusión de esfuerzos a través de la región en materia colectiva”. Nuevos liderazgos. El mundo del sindicalismo tiene nuevos jugadores y están abarcando áreas que antes no estaban sindicalizadas, un panorama que deben considerar las empresas para el siguiente año porque también marcará un desafío en las relaciones laborales. Reglas del T-MEC. La cereza del pastel en la agenda laboral 2022 la representan los compromisos que asumió México en el marco del T-MEC y el mecanismo de respuesta rápida para dirimir posibles controversias, sobre todo en temas de negación de derechos laborales, libertad de asociación y negociación colectiva.

“Más que riesgos, deberíamos de ver todos estos temas como oportunidades de poder generar la diferencia entre las empresas, los competidores y marcar cierto rumbo de las industrias, porque vamos a tener aspectos que van a incidir directamente en el desarrollo personal y profesional de nuestras organizaciones”, puntualizó Alfredo Kupfer.

Por otra parte, el especialista advirtió que el próximo año continuará la actividad legislativa para modificar el marco regulatorio laboral. “Tendremos que continuar monitoreando durante 2022 las iniciativas que sean impulsadas, porque así como en materia laboral parecía que era prácticamente imposible tocar la legislación hace algunos años, ahora pareciera que tenemos todos los años actualizaciones, modificaciones y sobre todo adaptaciones a las nuevas realidades”.