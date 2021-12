El año que está por terminar tuvo nuevamente grandes temas en la agenda laboral del gobierno y las empresas. Desde la reforma de teletrabajo hasta la de outsourcing, pasando por la implementación de programas para garantizar acceso a la seguridad social y el respeto a los derechos laborales, las políticas implementadas por la presente administración causaron un impacto en el mundo del trabajo.

Consultados por El Economista, especialistas, legisladores y funcionarios identificaron a personajes clave que intensificaron la lucha por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y que impulsaron, negociaron e implementaron los cambios en materia laboral a lo largo del 2021.

Foto EE: Hugo Salazar

1. Marcelina Bautista Bautista

Líder colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho)

La lucha por los derechos humanos laborales de las trabajadoras del hogar en México simplemente no puede entenderse sin pasar por la historia de Marcelina Bautista. Cuando las empleadoras, la sociedad, las leyes y el sistema entero le decían una y otra vez, de una u otra manera, que las mujeres como ella no tenían derechos, que no eran iguales, ella lo dudó primero y lo desafió después.

En 1980, a los 14 años de edad, llegó a la Ciudad de México para trabajar en una casa y cuidar de toda una familia. En el año 2000, fundó el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH). De 2006 a 2012 fue secretaria general de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (Conlactraho) y en 2005 cofundó el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho).

El movimiento que ella ha guiado y los liderazgos que ha formado lograron en 2019 un programa piloto de afiliación en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una histórica reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para reconocer sus derechos y la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) después de ochos años de haber sido adoptado.

Este año la activista fue reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras de 2021, el reconocimiento se suma a muchos otros premios nacionales e internacionales. Este año ni una pandemia la pudo paralizar, al contrario. En su agenda diaria lo mismo está una entrevista a medios de comunicación, una ponencia para exigir el cumplimiento de los derechos ya plasmados en las leyes o la atención y el rescate de alguna de sus compañeras.

Foto: Cuartoscuro

2. José Fernando Franco González Salas

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La reforma laboral de 2019 sentó las bases de un nuevo modelo de justicia laboral que pretende contar con un sistema que garantice soluciones rápidas y expeditas, sin una industria del litigio que durante años apostó por juicios largos en perjuicio de los trabajadores.

La construcción de este nuevo sistema de solución de conflictos no tendría los avances que ha mostrado sin la participación de José Fernando Franco, que este año terminó su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Antes de llegar al máximo tribunal del país ocupó diversos cargos en el servicio público como la Subsecretaría del Trabajo, Seguridad y Previsión Social de la STPS, la Secretaría General de la Cámara de Diputados y la Presidencia del Tribunal Federal Electoral.

El ministro fue el responsable de la transición del Poder Judicial al nuevo modelo de justicia para el mundo del trabajo con los que se crearon los tribunales laborales. Sostenía reuniones casi una vez por semana con el equipo de implementación de la reforma con apertura para escuchar y un análisis meticuloso. Estuvo involucrado desde la planeación del proceso de implementación hasta la evaluación del mismo.

Hoy el mecanismo de solución de conflictos laborales opera en el 63% del territorio nacional y el siguiente año concluirá la transición hacia este modelo que sustituye a las juntas de Conciliación y Arbitraje con los centros de conciliación y tribunales especializados tanto a nivel federal como local.

Foto: Especial

3. Susana Prieto Terrazas

Líder del Movimiento 20/32 y diputada federal por Morena

El 2021 fue el año en el que llegó al Congreso. Aunque la meta no era la Cámara de Diputados, su camino inició en 2015 las maquilas de Ciudad Juárez, Chihuahua, continuó en las de Matamoros, Tamaulipas, y ahora va por la defensa de los derechos laborales en otras partes del país, según ella misma ha advertido.

En el mundo laboral, la abogada Susana Prieto Terrazas provoca que la gente levante las cejas de asombro, coincidencia y rechazo, su presencia o su mención nunca es neutra. En su natal Ciudad Juárez defendió a trabajadoras y trabajadores de empresas trasnacionales, a quienes constantemente les eran violados sus derechos. No sólo litigó en las juntas de conciliación y juzgados, sino que convocaba a plantones y manifestaciones, ejercía presión como se pudiera y casi siempre ganaba.

Esa misma forma de lucha la llevó a Matamoros, Tamaulipas, pero allá se encontró con el poder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y con el del gobierno de Francisco Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. El estallido de una masiva huelga en por lo menos 28 maquiladoras exigiendo el aumento al salario mínimo aprobado para ese año, 2019, y el pago de un bono de 32,000 pesos derivó en el Movimiento 20/32.

También provocó que el gobierno de Cabeza de Vaca la encarcelara, que la embajada estadounidense interviniera para pedir su liberación y que los sindicatos de aquel país solicitaran a sus autoridades laborales interponer una queja contra la empresa Tridonex, mediante el Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por violaciones a la libertad sindical.

En menos de dos años el movimiento se transformó en el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS). Y ahora ha demandado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la titularidad del CCT de Tridonex en manos de la CTM.

Foto EE: Archivo

4. Alejandro Salafranca Vázquez

Titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

La reforma de subcontratación fue uno de los temas más relevantes en la agenda laboral este año y Alejandro Salafranca Vázquez fue pieza clave para materializarla desde su discusión hasta su implementación.

Salafranca Vázquez es antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y es un servidor público de carrera con una trayectoria que lo ha llevado a ocupar puestos como la Dirección de Evaluación de la Gestión en la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Dirección de Estrategia Digital de la Secretaría de Cultura.

La oficina a su cargo es la encargada de realizar las inspecciones de trabajo para garantizar condiciones laborales dignas y a raíz de los cambios al esquema de subcontratación, administra el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse).

Fuentes al interior del gobierno y del sector empresarial confirmaron su participación activa en la construcción de la reforma que prohibió el outsourcing basado en el suministro de personal en sus términos actuales y su disposición para apoyar a las empresas en la aclaración de dudas y cumplimiento de las nuevas disposiciones legales.

Foto EE: archivo

5. Norma Gabriela López Castañeda

Directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

La primera mitad de esta administración federal ha estado marcada por los cambios en el mundo laboral. Y en lo que respecta al acceso a la seguridad social de las personas trabajadoras, Norma Gabriela López Castañeda ha ejercido una función primordial.

La directora de Incorporación y Recaudación del IMSS ha sido la principal impulsora de los programas piloto de afiliación para trabajadoras del hogar y trabajadores independientes. Además, su participación en el nuevo esquema de subcontratación ha sido también destacable.

La funcionaria es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestra en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana. Tiene una certificación en impuestos internacionales por la Universidad de Nueva York (NYU). Durante 11 años se desempeñó como funcionaria en diversos cargos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

EN 2014 ingresó al IMSS. En 2018 fue nombrada titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación, desde donde ha puesto en marcha la primera y la segunda fase de la prueba para incorporar a empleadas del hogar desde 2019. Este año comenzó el piloto para trabajadores independientes, incluyendo a quienes laboran en plataformas digitales.

El sistema de afiliación del IMSS fue diseñado prácticamente para un solo tipo de personas asalariadas, ha señalado a este medio, y dejó a fuera a una buena parte de la población y ha impedido que las nuevas formas de trabajo puedan ser beneficiadas. Es por ello que, previo a una legislación que les proteja, el instituto ha creado programas a modo de prueba, adelantándose a las reformas legales, según a declarado.

Foto EE: Archivo

6. Lorenzo Roel Hernández

Presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial

Uno de los puntos más relevantes de la reforma de subcontratación es que se trató de un acuerdo tripartito, es decir, las modificaciones fueron resultado de las negociaciones que por meses se realizaron entre gobierno, representantes sindicales y líderes empresariales. En este contexto, Lorenzo Roel es un personaje destacado durante el 2021.

Es maestro en Derecho Laboral por la Escuela Libre de Derecho y tiene más de 36 años de experiencia como asesor patronal en Derecho del Trabajo. Es socio director de la firma Roel Abogados y Preside las Comisión de Derecho Laboral del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM).

Lorenzo Roel estuvo presente en prácticamente todas las mesas de diálogo para abordar la distorsión que provocaría la reforma de subcontratación en el pago del reparto de utilidades (PTU), espacio en que fue clave para topar el reparto de utilidades y, en consecuencia, que el sector empresarial aceptara avanzar con los cambios legales.