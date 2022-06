¿Por qué motivo dejarías tu empleo? En México, las razones principales están vinculadas con la continuidad de los estudios, la mejoría salarial, la precarización del trabajo y la demanda de cuidados. En el primer trimestre de este año se reportaron 773,252 eventos de abandono de empleo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

A diferencia de economías como la de Estados Unidos, donde el fenómeno de “la gran renuncia” ha dejado cifras de hasta 4 millones de personas abandonando sus puestos de trabajo por motivos como la pérdida de flexibilidad o la revaloración del trabajo, en México se ha observado un incremento más moderado en episodios de renuncias, sin una variación en las causas que tradicionalmente motivan a la fuerza laboral de nuestro país a dejar su empleo.

“Esto responde a la manera en la que está estructurado nuestro mercado. Las personas toman la decisión de dejar su trabajo dependiendo estrictamente del contexto en el que se encuentran. El cambio por mejorar las condiciones de trabajo tiende a ser un movimiento frecuente por la precariedad que tiene el mercado mexicano”, explica Ornella Ortiz, especialista en mercado laboral y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Este año, dos de cada 10 episodios de abandono de empleo estuvieron ligados con el interés de las personas por seguir estudiando, un motivo más recurrente entre los trabajadores menores de 29 años. Aunque históricamente esta causa es una de las principales, sólo cuatro veces ha abarcado la proporción más alta de renuncias.

Las cinco principales causas, que en su conjunto concentran el 72% de las renuncias registradas en el primer trimestre de 2022, son:

Seguir estudiando o retomar los estudios - 19% Deterioro de las condiciones de trabajo o riesgo para la salud - 16% Mejoría de ingresos o superación personal - 15% Por matrimonio o embarazo - 14% Por conflictos laborales con superiores - 8%

“Hay una cierta inconformidad general frente a las dinámicas laborales. Hay temas de violencia, pero también el tema de cuidados con mujeres que están dejando el mercado laboral por el tema de crianza o embarazo. Desde hace años sabemos que hay personas dejando el mercado laboral por esas dinámicas”, expone Alejandra Padilla, cofundadora de la firma Recrea.

La cifra de renuncias que se reportó en la ENOE para el arranque de este año representa un crecimiento anual de 36 por ciento. Aunque este repunte se explica porque en el primer trimestre de 2021 se observó la cifra más baja de los últimos 15 años de eventos de abandono de empleo. De hecho, la tasa observada en 2022 es 7% menor a su nivel previo al impacto de la pandemia.

Asignaturas pendientes en el mercado laboral

Desde la perspectiva de Ornella Ortiz, las dimensiones que tienen las renuncias motivadas por la búsqueda de prestaciones y la mejoría salarial es un fenómeno que llama la atención. “No solamente se trata de tener un salario, sino una protección como la seguridad social porque fue justamente ahora que vimos los riesgos para la salud y la importancia de acceder a servicios de salud”.

En ese sentido, la especialista opina que el hecho de que un motivo de renuncia recurrente sea el deterioro de las condiciones laborales “pone el dedo en la llaga”, porque muestra la precarización de las oportunidades de trabajo y la relevancia que tienen las prestaciones para las personas, al igual que los salarios.

“Es un recordatorio en la importancia que desde hace ratos tiene el salario, pero también las prestaciones, tanto las de seguridad social como las vacaciones o el aguinaldo. Los que tienen la oportunidad de renunciar, por lo regular las inquietudes van dirigidas en ese sentido”, subraya Ornella Ortiz.

Entre otras asignaturas pendientes que evidencian las principales causas de abandono de empleo en México, Alejandra Padilla considera que la falta de apoyo para combinar estudios y trabajo es uno de los retos que aún enfrenta el mercado laboral, ello explica el por qué la continuidad de los estudios se ubique como el motivo principal para dejar un trabajo.

“Realmente aún falta mucha consciencia para entender qué políticas se deben implementar en los centros de trabajo para retener a las personas. En varios sectores hay altos niveles de rotación, ojalá la pandemia le deje una perspectiva distinta respecto a la importancia de que sus políticas y procesos internos apuesten a la retención de las personas y a crear entornos seguros e incluyentes, incluso en el tema de estudios, hay empresas que destinan tiempo y recursos para esto”, agrega.

Algo similar ocurre con el abandono de empleo por embarazo, una situación que no sólo muestra la demanda de cuidados que recae desproporcionadamente en las mujeres, sino también la relevancia que le da el mercado laboral a las personas que no realizan tareas de cuidado. “El empleado ideal es una persona que no tiene tiempo ni para cocinarse a sí misma”, señala Alejandra Padilla.

“Que la gente tenga que dejar el trabajo para poder seguir estudiando o para cuidar, nos deja ver una dinámica en la que algunos centros de trabajo no muestran interés en realmente garantizar mejores condiciones de vida para las personas”, puntualiza.