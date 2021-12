A pesar de que la pandemia aceleró el trabajo remoto y la digitalización de los negocios, lo que ha generado un crecimiento en la oferta laboral para talento digital y perfiles más especializados, en México la mayoría de las personas sigue concentrando su interés en puestos administrativos y con menor demanda de competencias y formación.

De acuerdo con un análisis de Indeed, los 10 empleos más buscados durante el 2021 se concentraron en áreas administrativas, las cuales llegaron a tener un crecimiento de hasta 217% en el interés de los candidatos.

En Estados Unidos, datos de la misma plataforma indican que la pandemia cambió los intereses de las personas en los puestos de trabajo, incrementando en 60% las búsquedas de empleo en campos como la ingeniería civil o de tecnologías de la información y disminuyendo el deseo en tareas relacionadas con el cuidado de niños, la preparación de alimentos, el servicio, trabajos de carga y almacenamiento.

Sin embargo, en México la historia se ha escrito con otro guion. Las vacantes relacionadas con tecnología y en general, las que demandan mayor nivel de especialización, han reducido su interés entre la población que busca oportunidades laborales, con caídas hasta de 96% en las búsquedas.

“Las ofertas de trabajo que obtienen más interés que las publicaciones de trabajo promedio en Indeed tienden a ser empleos que no requieren habilidades o educación altamente especializada, y son funciones administrativas más generales”, expuso Luis Vidrio, director de Ventas de Indeed México.

Los 10 puestos de trabajo más buscados por los mexicanos y su crecimiento en 2021 fueron:

Asistente administrativo (+217%) Asistente de dirección (+188%) Auxiliar de recursos humanos (+162%) Auxiliar administrativo (+153%) Secretario (+150%) Ayudante de cafetería (+148%) Archivista y capturista (+139%) Técnico de producción (+133%) Auxiliar de reclutamiento y selección (+128%) Auxiliar de atención a clientes (+121%)

En contraste, las 10 posiciones menos buscadas en el año y sus disminuciones son:

Ultrasonografista (-96%) Médico radiólogo (-95%) Optómetra (-93%) Técnico radiólogo (-92%) Analista programador ios (-89%) Ventas de cambaceo (-88%) Promotor de cambaceo (-82%) Desarrollador java (-81%) Asesor de crédito (-79%) Promotor financiero (-79%)

Los resultados muestran que la búsqueda de empleo en México a nivel general mantiene su tendencia hacia la oferta laboral con menor formación y competencias, pese a que la pandemia incrementó la demanda de talento digital y otros perfiles especializados.

Entre los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE), México es una de las 10 economías con las mayores tasas de ocupación entre la población con menor formación académica.

Nuestro país tiene una tasa de empleo de 65.6% entre la población con educación básica, superior al promedio de la OCDE que es de 59 por ciento. En tnato, la proporción de personas ocupadas con formación universitaria es de 79.7% y es un nivel inferior al promedio de las economías que integran la organización.

¿Por qué la diferencia con EU?

En Estados Unidos los trabajos de carga y almacenamiento, cuidado personal y salud en el hogar y cuidado de niños tienen dos cosas en común: están mal pagados y no se prestan al trabajo remoto.

En cambio, las áreas de ingeniería civil y tecnologías de la información que han ganado mayor interés en el último año se caracterizan por ofrecer reentrenamiento a la fuerza laboral de menor calificación para incorporarse en un empleo, pagar mejores salarios y ofrecer teletrabajo, se señala en un informe publicado por el Foro Económico Mundial (WEF).

En México la búsqueda de empleo en estas áreas no ha tenido el mismo impacto que en el país vecino en buena medida por la cantidad de trabajos que aspiran a desarrollarse en una modalidad remota.

“La salvedad es que las economías de menores ingresos tienen una menor proporción de trabajos que se pueden realizar desde casa. Por ejemplo, menos de una cuarta parte de los trabajos en México y Turquía podrían realizarse desde casa, en comparación con más del 40% en Suecia y el Reino Unido”, destaca el WEF.