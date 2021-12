Las reformas legales, los efectos de la pandemia en el mercado laboral, las decisiones de política púbica son algunos factores que marcaron el mundo del trabajo durante el 2021, colocando este año como un período importante en cuanto a transformaciones y desafíos en las relaciones entre empresas y empleados.

Desde la reglamentación del teletrabajo hasta las afectaciones en la salud mental derivado de cargas de trabajo e incertidumbre en el empleo, este año fue agitado para la agenda laboral y prácticamente desde su arranque los temas vinculados con el mundo del trabajo comenzaron a generar debate.

Éste es el recuento de las fechas y acontecimientos más emblemáticos en el mundo del trabajo en México durante 2021:

» 11 de enero - Reforma de teletrabajo

Se promulgó la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para establecer las disposiciones legales para implementar la figura de teletrabajo. Las modificaciones en la legislación laboral fijaron la obligación de los empleadores de otorgar a los empleados en trabajo remoto los equipos de trabajo, pagar los servicios de telecomunicaciones y absorber una parte proporcional del consumo de energía eléctrica. Para que el marco regulatorio aplique, las personas deben laborar el 40% o más de su jornada semanal fuera del centro de trabajo.

Este año la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) deberá oficializar la norma de teletrabajo, la cual determinará los riesgos de salud y seguridad en el trabajo asociados a esta modalidad.

» 20 de enero - Diálogo para reforma de subcontratación

En esta fecha la STPS inició las mesas de diálogo con la iniciativa privada y representantes sindicales para analizar las posibles distorsiones que provocaría la reforma de subcontratación en el pago del reparto de utilidades (PTU)

En estos espacios el sector patronal propuso topar el PTU a tres meses, iniciativa que fue aceptada para alcanzar el acuerdo tripartito con el cual se avanzó con la discusión en el Congreso de la Unión. En 2022 las empresas cubrirán esta prestación con el techo establecido en la Ley o bien, con el promedio del PTU pagado en los últimos tres años.

» 22 de febrero - Las consecuencias de un recorte histórico

Este fue el día en el que la autoridad oficializó la desaparición del subprograma de capacitación laboral del Programa de Apoyo el Empleo (PAE) luego de que el año pasado la Cámara de Diputados le asignó un presupuesto de 55.5 millones, un monto 92% menor a los recursos ejercidos en 2020, la reducción más grande en la última década.

Con este programa la STPS otorgaba becas de entre uno y tres salarios mínimos, hasta por tres meses, además de un seguro contra accidentes, para personas que tomaban un curso práctico en un centro de trabajo, a petición de los empleadores, para desarrollar o perfeccionar habilidades con la intención de ser contratadas al terminar su formación.

» 30 de marzo - Blindaje al salario mínimo

En el DOF se promulgó la reforma a la LFT para que los incrementos al salario mínimo nunca estén por debajo de la inflación, esta modificación legal buscó poner un candado a los aumentos para evitar que los trabajadores que perciben esta remuneración pierdan poder adquisitivo.

De esta manera, cada año las revisiones del salario mínimo deberán considerar la inflación durante el periodo de vigencia transcurrido.

» 26 de marzo - Aval judicial a la reforma laboral

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló las nuevas reglas de democracia sindical y negociación colectiva establecidas con la reforma laboral de 2019 y con esto, cerró el capítulo de amparos promovidos por algunos sindicatos.

La Corte resolvió que las disposiciones en la Ley Federal del Trabajo (LFT) como el voto libre, personal, directo y secreto, la redición de cuentas detallada del patrimonio de los sindicatos, la negativa de los trabajadores a las cuotas sindicales o la verificación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) de los procedimientos democráticos, no violan la libertad y autonomía de las organizaciones gremiales.

» 23 de abril - Nuevas reglas para el outsourcing

Este día se promulgó la reforma de subcontratación y comenzaron a correr los primeros plazos para realizar las modificaciones en las estructuras de las empresas y cumplir con las disposiciones. Con las modificaciones legales apropbadas por el Congreso, el outsourcing basado en suministro de personal quedó prohibido y fue catalogado como delito de defraudación fiscal. Por el contrario, se estableció en la legislación laboral que las empresas sólo pueden subcontratar servicios, siempre que no formen parte de su objeto social o actividad económica preponderante.

La también llamada reforma de outsourcing creó el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse), un padrón público administrado por la STPS en el cual deben inscribirse las empresas para poder ofrecer servicios en el mercado.

» 26 de abril – Retorno a las oficinas

A partir de este día la vida de oficinas se reactivó, al menos en la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas permitieron el retorno a los corporativos con un aforo máximo de 20% después de haber regresado a semáforo verde por la pandemia después de un año de restricciones.

En los meses siguientes y a medida que los semáforos epidemiológicos permitieron la reapertura de actividades no esenciales, las actividades presenciales se retomaron y algunos trabajadores volvieron de tiempo completo a sus centros laborales.

» 12 de mayo - Primera queja laboral vía T-MEC

Se presentó la primer queja laboral en el marco del mecanismo de respuesta rápida del T-MEC. La queja fue promovida por Estados Unidos por irregularidades en la legitimación del contrato colectivo de la planta de General Motors ubicada en Silao, Guanajuato. Entre las inconsistencias acreditadas se encontraban actos de intimidación, que la votación no se realizó en el lugar y hora acordados, que las boletas no se encontraban selladas y que los trabajadores no recibieron copia de sus contratos, entre otras situaciones.

El gobierno de México aceptó reponer el proceso de legitimación y el 17 de agosto se realizaron nuevamente las votaciones bajo la supervisión de las autoridades y observadores internacionales, el contrato no fue legitimado.

» 9 de junio - EU le echa el hombro a México

Durante su visita a México, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, prometió que su país otorgaría 130 millones de dólares al nuestro para apoyar en la implementación de la reforma laboral, recursos adicionales a los 180 millones de dólares aprobado por el Congreso estadounidense para la entrada en vigor del T-MEC.

De acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, los recursos adicionales se ejercerían en la asistencia técnica y cooperación durante los próximos tres años para trabajar con México en la implementación de la legislación laboral y para financiar programas que apoyarán a los trabajadores, mejorarán las condiciones laborales y abordarán el trabajo infantil y forzado.

» 25 de junio – Convenio contra el acoso y violencia laborales

Entró en vigor el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso laboral, con el cual se reconoce que estos problemas afectan la salud física, mental y sexual de las personas, al igual que su dignidad y su entorno familiar y social.

Este convenio se aplica para la atención de las agresiones que ocurren en una empresa, pero también abarcan otros espacios vinculados con el ambiente laboral como los lugares donde las personas toman sus descansos, en el trayecto al domicilio, en los viajes de trabajo o en el alojamiento proporcionado por el empleador.

» 30 de julio - Respiro a empresas por outsourcing

Antes de cerrar el mes, el Congreso de la Unión aprobó extender los plazos de implementación de la reforma de subcontratación para otorgarle un mes más de gracia a las empresas para adaptarse las nuevas reglas.

De esta manera, la fecha límite para cumplir con las nuevas disposiciones se extendió hasta el 1 de septiembre, día hasta el cual las empresas tuvieron para registrarse ante el Repse, realizar sustitución patronal y no perder la deducibilidad de sus facturas.

» 19 de agosto - Una recuperación de claroscuros

Para el segundo trimestre del 2021 el mercado laboral logró recuperar todos los puestos de trabajo perdidos a causa de las restricciones económicas por la pandemia de la Covid-19. Ese día la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) reportó 184,298 empleos más de los que había en el primer trimestre de 2020, período previo a la caída por la emergencia sanitaria.

Sin embargo, esta recuperación estuvo acompañada de un deterioro en la calidad de empleo. Por ejemplo, para ese momento el sector informal ganó 273,123 empleos para sumar 31 millones de personas en esta condición, mientras que la formalidad se encontraba con 88,825 plazas menos de las registradas antes de la pandemia. Indicadores como la tasa de subocupación, desempleo o la inactividad laboral se encontraban en cifras superiores a sus niveles previos a la pandemia a pesar de la recuperación. La tendencia se ha mantenido.

» 3 de noviembre - Segunda etapa de la reforma laboral

A partir de esta fecha el nuevo modelo de justicia laboral comenzó a operar en 13 nuevos estados para abarcar en total al 63% del territorio nacional. De esta manera, en más de la mitad del país los conflictos laborales ahora se resuelven mediante un proceso de conciliación, antes de iniciar una demanda en un tribunal laboral.

En este 2022 concluirá la implementación de la reforma laboral de 2019 en todo el país y será el último adiós al modelo de las juntas de conciliación y arbitraje.

» 12 de noviembre - Empleo formal se recupera en pandemia

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó 20.7 millones de puestos de trabajo registrados en octubre, cifra con la cual no sólo se recuperaron los empleos formales perdidos a causa de la pandemia, también se rebasó ligeramente la cantidad de plazas registradas previo a la declaratoria de emergencia sanitaria por la Covid-19.

En el arranque del último trimestre del año, el instituto informó que se alcanzó una afiliación histórica de más de 18 millones de trabajadores permanentes, la primera vez en la historia en la que por cuarto mes consecutivo se crean más de 100,000 puestos de trabajo permanentes.

» 1 diciembre – Incremento histórico al salario mínimo

Ese día la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) informó que el incremento del salario mínimo general para el 2022 será de 22% y pasará de 141.70 a 172.87 pesos diarios. En la misma proporción incrementará el salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) para elevarse de 213.39 a 260.34 pesos diarios.

Este es el incremento nominal más alto en los últimos 34 años y con ello, el salario mínimo alcanzará el nivel del poder adquisitivo que se tenía en 1985.

Acontecimientos laborales relevantes

En 2021 las decisiones de política pública y las reformas legales no fueron los únicos acontecimientos que marcaron el mundo del trabajo en México. Aunque no hay fechas exactas, durante el año también se observaron tendencias y diversos acontecimientos emblemáticos en las relaciones de trabajo.

Éstas son las situaciones vinculadas con el mercado laboral que se vivieron a lo largo del 2021:

» Afectaciones en salud mental

Durante la pandemia México pasó de la segunda posición al primer lugar entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con más niveles de ansiedad, al aumentar de 15 a 50% la población que la padeció.

En tanto, respecto a los niveles de depresión, antes de la pandemia sólo 3% de la población reportaba esta afectación, la emergencia sanitaria elevó la proporción al 27.6% y de esta manera nuestro país pasó del lugar 13 a la tercera posición entre las economías que integran la organización.

En buena medida, este aumento en los niveles de depresión y ansiedad estuvieron vinculados con la pérdida de empleo en el país, la incertidumbre de quienes conservaron sus puestos de trabajo y el incremento en las cargas de trabajo, entre otros factores.

“En general, los países registraron tendencias muy similares en el bienestar mental, que mostraron un grado considerable de correlación tanto con el rigor de las políticas para contener la pandemia como con el número de muertes por covid-19”, indicó la OCDE en su informe.

» Empresas comienzan a solicitar vacunas

Diversas encuestas revelaron que a medida que los planes de vacunación contra la Covid-19 avanzaron en el país, algunas empresas decidieron solicitar tanto a los trabajadores como a los candidatos contar con la vacuna.

Los mensajes del gobierno sobre la ilegalidad de condicionar el acceso o la permanencia en el empleo a la vacunación generaron un debate fuerte en torno a si existe sustento legal para que los empleadores solicitaran a empleados y candidatos inocularse.

“El certificado de vacunación contra Covid-19 no puede ser utilizado como condicionante para contratar o permanecer en el empleo”, señaló la STPS en sus redes sociales.

» Productivos, pero agotados

Durante el 2021 continuaron las mediciones de distintas fuentes que indicaban que la productividad alcanzada durante la pandemia, en especial en 2021, estaba acompañada de una fuerza laboral agotada.

El Índice de Tendencia Laboral de Microsoft WorkLab identificó un incremento drástico en la intensidad del trabajo digital. Pero al mismo tiempo, un aumento en las personas que aseguraban sentirse agotadas.

» Que siempre no al home office

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en los meses de recuperación económica se redujo la proporción de empresas que apostará por el home office como medida operativa permanente. Del millón 873,564 de negocios en el país, sólo 106,793 mantendrá el teletrabajo permanente; es decir, 5.7% de las unidades económicas del país, según la Encuesta sobre el Impacto Generado por COVID-19 en las Empresas (E-Covid).

Esto representa una disminución en comparación con la segunda edición de la encuesta, cuando el 7.6% de las empresas indicó que adoptaría el teletrabajo permanente.

El 2021 fue un año caracterizado por cambios profundos en las relaciones de trabajo, pero también nos hizo más conscientes de los efectos negativos de una mala gestión al interior de las organizaciones, son muchos los momentos y las lecciones aprendidas ¿Cómo vendrá el 2022?